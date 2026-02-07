Blocul în care locuiesc 20.000 de oameni. Este cel mai mare din lume. Ce nu au voie să facă locatarii

Blocul de apartamente Regent Internationale din Hangzhou, China, este cea mai mare clădire rezidențială din lume, gâzduind peste 20.000 de locuitori. Înițial a fost hotel de lux, acum include școli, o zonă de restaurante și multe alte facilități.

Clădirea Regent Internationale din Hangzhou, China, este cunoscută ca find cea mai mare clădire rezidențială din lume. Are 39 de etaje și o populație de peste 20.000 de locuitori. Asta înseamnă că numărul locatarilor este aproape la fel de mare ca în unele orașe mici din întreaga lume.

Cel mai mare bloc de locuințe din lume are peste 20.000 de locuitori

Deși inițial blocul a fost construit ca un hotel de lux, Regent International a fost ulterior transformat pentru a deveni un complex de apartamente. Clădirea oferă facilități modernde pentru rezidenți.

Clădirea este dotată cu numeroase facilități, prin care oamenii își pot satisface nevoile de bază fără a fi obligați să iasă din complexul rezidențial. Facilitățile includ o școală, o zonă mare de saloane de înfrumusețare, o piscină, magazine alimentare și cafenele. Toate acestea fac din clădire un spațiu de locuit convenabil și complet, având un nivel ridicat de confort și accesibilitate rezidenților săi,

Clădirea este dotată cu tehnologie de ultimă generație și un design arhitectural modern. Printre caracteristicile sale cheie se numără capacitatea structurală de a rezista dezastrelor naturale, astfel încât clădirea să poată sta în picioare în cazul unui cutremur puternic.

Cu alte cuvinte, se poate spune că locatarii din Regent Intenational fac parte dintr-o comunitate, întrucât peste 20.000 de persoane împart aceeași clădire, un spațiu comun în care se formează conexiuni. Datorită designului impresionant al clădirii și numeroaselor facilități, aceasta atrage și foarte mulți turiști. Lumea vizitează clădirea pentru a-și face o idee despre spațiul și utilizarea tehnologiei inovatoare din Regent International.

De asemenea, datorită designului interior de lux, clădirea Regent International este un exemplu de arhitectură modernă și viață urbană. Combină sisteme de înaltă tehnologie, design atent și o diversitate extremă în furnizarea de facilități care completează ciclul de viață al unui rezident.

3.000 lei amendă în 2026, pentru toți românii care stau la bloc și „uită” să comunice acest lucru administratorului sau președintelui asociației

Cel mai ieftin oraș din România: Un apartament cu 3 camere costă doar 15.000 euro acum, în februarie 2026