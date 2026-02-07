Acasă » Știri » Blocul în care locuiesc 20.000 de oameni. Este cel mai mare din lume. Ce nu au voie să facă locatarii

Blocul în care locuiesc 20.000 de oameni. Este cel mai mare din lume. Ce nu au voie să facă locatarii

De: Irina Vlad 07/02/2026 | 12:02
Blocul în care locuiesc 20.000 de oameni. Este cel mai mare din lume. Ce nu au voie să facă locatarii

Blocul de apartamente Regent Internationale din Hangzhou, China, este cea mai mare clădire rezidențială din lume, gâzduind peste 20.000 de locuitori. Înițial a fost hotel de lux, acum include școli, o zonă de restaurante și multe alte facilități. 

Clădirea Regent Internationale din Hangzhou, China, este cunoscută ca find cea mai mare clădire rezidențială din lume. Are 39 de etaje și o populație de peste 20.000 de locuitori. Asta înseamnă că numărul locatarilor este aproape la fel de mare ca în unele orașe mici din întreaga lume.

Blocul în care locuiesc 20.000 de oameni. Este cel mai mare din lume. Ce nu au voie să facă locatarii/ sursă foto: social media

Cel mai mare bloc de locuințe din lume are peste 20.000 de locuitori

Deși inițial blocul a fost construit ca un hotel de lux, Regent International a fost ulterior transformat pentru a deveni un complex de apartamente. Clădirea oferă facilități modernde pentru rezidenți.

Clădirea este dotată cu numeroase facilități, prin care oamenii își pot satisface nevoile de bază fără a fi obligați să iasă din complexul rezidențial. Facilitățile includ o școală, o zonă mare de saloane de înfrumusețare, o piscină, magazine alimentare și cafenele. Toate acestea fac din clădire un spațiu de locuit convenabil și complet, având un nivel ridicat de confort și accesibilitate rezidenților săi,

Clădirea este dotată cu tehnologie de ultimă generație și un design arhitectural modern. Printre caracteristicile sale cheie se numără capacitatea structurală de a rezista dezastrelor naturale, astfel încât clădirea să poată sta în picioare în cazul unui cutremur puternic.

Cu alte cuvinte, se poate spune că locatarii din Regent Intenational fac parte dintr-o comunitate, întrucât peste 20.000 de persoane împart aceeași clădire, un spațiu comun în care se formează conexiuni. Datorită designului impresionant al clădirii și numeroaselor facilități, aceasta atrage și foarte mulți turiști. Lumea vizitează clădirea pentru a-și face o idee despre spațiul și utilizarea tehnologiei inovatoare din Regent International.

De asemenea, datorită designului interior de lux, clădirea Regent International este un exemplu de arhitectură modernă și viață urbană. Combină sisteme de înaltă tehnologie, design atent și o diversitate extremă în furnizarea de facilități care completează ciclul de viață al unui rezident.

3.000 lei amendă în 2026, pentru toți românii care stau la bloc și „uită” să comunice acest lucru administratorului sau președintelui asociației

Cel mai ieftin oraș din România: Un apartament cu 3 camere costă doar 15.000 euro acum, în februarie 2026

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce rol avea românca lui Epstein în rețeaua din jurul lui. Detalii noi din dosarele care au zguduit întreaga planetă
Știri
Ce rol avea românca lui Epstein în rețeaua din jurul lui. Detalii noi din dosarele care au zguduit…
Cât costă cea mai ieftină mâncare gătită la conservă: „Nu cred că se găsește undeva în Europa”
Știri
Cât costă cea mai ieftină mâncare gătită la conservă: „Nu cred că se găsește undeva în Europa”
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
Mediafax
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 –...
Pensii de doar 2.000 lei cu 30 de ani vechime, peste acești pensionari din România. Cine se încadrează
Gandul.ro
Pensii de doar 2.000 lei cu 30 de ani vechime, peste acești pensionari...
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost...
O campioană a României s-a îmbogățit cu banii de pe OnlyFans. Cândva nu-și permitea să investească în echipament și recuperare
Adevarul
O campioană a României s-a îmbogățit cu banii de pe OnlyFans. Cândva nu-și...
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
Digi24
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția...
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene...
Parteneri
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Ce trebuie să pui sub covoarele din dormitor, ca să miroasă mereu ca la hotelurile de lux
Click.ro
Ce trebuie să pui sub covoarele din dormitor, ca să miroasă mereu ca la hotelurile...
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova - Kiev în martie, alegeri și referendum în Ucraina în luna mai
Digi 24
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova - Kiev în...
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de supraveghere. Un suspect a fost prins
Digi24
VIDEO Momentul în care doi soți au fost tâlhăriți la Cernavodă, filmat de camerele de...
Nu e Dacia C-NEO! Un alt prototip a fost surprins în teste locale - VIDEO
Promotor.ro
Nu e Dacia C-NEO! Un alt prototip a fost surprins în teste locale - VIDEO
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
Cum pot fi urmărite Jocurile Olimpice de iarnă 2026 în România?
go4it.ro
Cum pot fi urmărite Jocurile Olimpice de iarnă 2026 în România?
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Go4Games
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Pensii de doar 2.000 lei cu 30 de ani vechime, peste acești pensionari din România. Cine se încadrează
Gandul.ro
Pensii de doar 2.000 lei cu 30 de ani vechime, peste acești pensionari din România....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce rol avea românca lui Epstein în rețeaua din jurul lui. Detalii noi din dosarele care au zguduit ...
Ce rol avea românca lui Epstein în rețeaua din jurul lui. Detalii noi din dosarele care au zguduit întreaga planetă
Cât costă cea mai ieftină mâncare gătită la conservă: „Nu cred că se găsește undeva în Europa”
Cât costă cea mai ieftină mâncare gătită la conservă: „Nu cred că se găsește undeva în Europa”
Ce ciorbă bizară adoră Cătălin Măruță. Puțini români au auzit de ea
Ce ciorbă bizară adoră Cătălin Măruță. Puțini români au auzit de ea
Ce a putut să-i spună Marian Godină lui Cristian Boureanu la Survivor 2026: „Tu ai obiceiul să ...
Ce a putut să-i spună Marian Godină lui Cristian Boureanu la Survivor 2026: „Tu ai obiceiul să adormi lângă…”
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită ...
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie
O nouă schimbare la voucherele de vacanță. Cine le va mai primi începând din 2026
O nouă schimbare la voucherele de vacanță. Cine le va mai primi începând din 2026
Vezi toate știrile
×