Acasă » Știri » Cel mai ieftin oraș din România: Un apartament cu 3 camere costă doar 15.000 euro acum, în februarie 2026

Cel mai ieftin oraș din România: Un apartament cu 3 camere costă doar 15.000 euro acum, în februarie 2026

De: Simona Tudorache 05/02/2026 | 16:56
Cel mai ieftin oraș din România: Un apartament cu 3 camere costă doar 15.000 euro acum, în februarie 2026

Dacă îți dorești un apartament la un preț avantajos, dar nu vrei neapărat în Capitală, acum ai la dispoziție o astfel de locuință într-un alt oraș. Dacă nu ai bugetul dorit, dar nu vrei să apelezi la un credit, e bine să știi cum să negociezi.

Proprietatea are cel mai mic preț pe metru pătrat din zonă și poate fi folosită atât ca locuință personală, cât și ca birou pentru firma sau pentru cabinetul medical pe care îl ai.

Apartamentul cu trei camere este situat la parter, în Zimnicea, și poate fi o oportiunitate excelentă pentru un cuplu sau pentru o familie de vârtnici care se deplasează cu greutate. Astfel, ei vor putea avea posibilitatea de a se bucura de un acces mai facil către magazinele din zonă. Locuința, care dispune de o compartimentare practică, cu camere luminoase, poate fi amenajată după gustul viitorului proprietar.

Un apartament cu trei camere se vinde cu 15.000 de euro. Prețul e negociabil

Prețul este de 15.000 de euro, negociabil, ceea ce face această ofertă una extrem de atractivă pe piața actuală. O alegere inspirată pentru cei care doresc să investească inteligent sau să achiziționeze o locuință la un cost minim. Prețul redus le permite să aloce un buget suplimentar pentru renovare sau modernizare, iar asta poate duce la creșterea valorii imobilului într-un timp relativ scurt.
Specialiștii din domeniul imobiliar cred că astfel de oferte sunt din ce în ce mai rare, mai ales în contextul actual al pieței, când materialele pentru construcții cresc, iar impozitul pe proprietate e tot mai mare. Iată, însă, o soluție care poate fi practică pentru mulți dintre noi în aceste vremuri deloc ușoare.

Într-o perioadă în care creditarea devine tot mai greu de obținut, iar traiul zilnic costă tot mai mult, posibilitatea de a achiziționa un apartament de trei camere la un preț decent reprezintă o oportunitate reală pentru multe familii. Pentru cumpărători, aceasta ofertă reprezintă un semn că oportunitățile există, dar trebuie atent căutate. Pentru vânzători, oferta poate fi un semnal de alarmă, că e nevoie de o altă strategie de vânzare, chiar și în timpurile actuale.

Citește și: Orașul din România în care chiria costă cât două treimi din salariu. Unde plătești cel mai puțin

Citește și: De la 309 lei la factură de coșmar. Cât a ajuns gazul într-un apartament din București

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gestul bizar făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
Știri
Gestul bizar făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din…
Singurul salam recomandat de medicul Mihaela Bilic. Există pe rafturile oricărui supermarket din România
Știri
Singurul salam recomandat de medicul Mihaela Bilic. Există pe rafturile oricărui supermarket din România
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații...
De ce să cureți cu oțet la intrarea în casă. Care sunt beneficiile
Gandul.ro
De ce să cureți cu oțet la intrarea în casă. Care sunt beneficiile
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita...
Alimentul care poate reduce colesterolul cu 10% în doar 48 de ore
Adevarul
Alimentul care poate reduce colesterolul cu 10% în doar 48 de ore
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Parteneri
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când a renunțat la viața publică?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când...
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Îmi place să văd fotografiate lucruri de genul ăsta”
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Îmi place să văd...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană
Click.ro
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie...
VIDEO Întâlnire neașteptată la Poiana Brașov: Trei pui de urs, filmați de turiști în timp ce se joacă nestingheriți pe pârtie
Digi 24
VIDEO Întâlnire neașteptată la Poiana Brașov: Trei pui de urs, filmați de turiști în timp...
Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet: „Zi neagră pentru toţi lucrătorii feroviari din ţară”
Digi24
Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet: „Zi neagră pentru toţi lucrătorii...
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Arma care schimbă tot: Racheta ce poate decima aviația Rusiei, aproape de Ucraina
go4it.ro
Arma care schimbă tot: Racheta ce poate decima aviația Rusiei, aproape de Ucraina
Care este cel mai ușor metal din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
De ce să cureți cu oțet la intrarea în casă. Care sunt beneficiile
Gandul.ro
De ce să cureți cu oțet la intrarea în casă. Care sunt beneficiile
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gestul bizar făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o ...
Gestul bizar făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
Singurul salam recomandat de medicul Mihaela Bilic. Există pe rafturile oricărui supermarket din România
Singurul salam recomandat de medicul Mihaela Bilic. Există pe rafturile oricărui supermarket din România
BANCUL ZILEI | A venit factura la curent
BANCUL ZILEI | A venit factura la curent
Cât costă mentenanța unei mașini electrice în comparație cu una pe benzină. Diferența nu este ...
Cât costă mentenanța unei mașini electrice în comparație cu una pe benzină. Diferența nu este deloc mare
Ce riscă șoferii care circulă cu permisul expirat. Mulți șoferi realizează prea târziu
Ce riscă șoferii care circulă cu permisul expirat. Mulți șoferi realizează prea târziu
Planta pe care nu e bine să o ai în casă. Este extrem de periculoasă
Planta pe care nu e bine să o ai în casă. Este extrem de periculoasă
Vezi toate știrile
×