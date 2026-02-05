Cel mai ieftin oraș din România: Un apartament cu 3 camere costă doar 15.000 euro acum, în februarie 2026

Dacă îți dorești un apartament la un preț avantajos, dar nu vrei neapărat în Capitală, acum ai la dispoziție o astfel de locuință într-un alt oraș. Dacă nu ai bugetul dorit, dar nu vrei să apelezi la un credit, e bine să știi cum să negociezi.

Proprietatea are cel mai mic preț pe metru pătrat din zonă și poate fi folosită atât ca locuință personală, cât și ca birou pentru firma sau pentru cabinetul medical pe care îl ai.

Apartamentul cu trei camere este situat la parter, în Zimnicea, și poate fi o oportiunitate excelentă pentru un cuplu sau pentru o familie de vârtnici care se deplasează cu greutate. Astfel, ei vor putea avea posibilitatea de a se bucura de un acces mai facil către magazinele din zonă. Locuința, care dispune de o compartimentare practică, cu camere luminoase, poate fi amenajată după gustul viitorului proprietar.

Un apartament cu trei camere se vinde cu 15.000 de euro. Prețul e negociabil

Prețul este de 15.000 de euro, negociabil, ceea ce face această ofertă una extrem de atractivă pe piața actuală. O alegere inspirată pentru cei care doresc să investească inteligent sau să achiziționeze o locuință la un cost minim. Prețul redus le permite să aloce un buget suplimentar pentru renovare sau modernizare, iar asta poate duce la creșterea valorii imobilului într-un timp relativ scurt.

Specialiștii din domeniul imobiliar cred că astfel de oferte sunt din ce în ce mai rare, mai ales în contextul actual al pieței, când materialele pentru construcții cresc, iar impozitul pe proprietate e tot mai mare. Iată, însă, o soluție care poate fi practică pentru mulți dintre noi în aceste vremuri deloc ușoare.

Într-o perioadă în care creditarea devine tot mai greu de obținut, iar traiul zilnic costă tot mai mult, posibilitatea de a achiziționa un apartament de trei camere la un preț decent reprezintă o oportunitate reală pentru multe familii. Pentru cumpărători, aceasta ofertă reprezintă un semn că oportunitățile există, dar trebuie atent căutate. Pentru vânzători, oferta poate fi un semnal de alarmă, că e nevoie de o altă strategie de vânzare, chiar și în timpurile actuale.

