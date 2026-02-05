Acasă » Știri » Decizie de ultimă oră în cazul Mădălinei Ghenea. Ce se întâmplă cu femeia care a hărțuit-o 10 ani și a amenințat-o cu moartea

Decizie de ultimă oră în cazul Mădălinei Ghenea. Ce se întâmplă cu femeia care a hărțuit-o 10 ani și a amenințat-o cu moartea

De: Simona Tudorache 05/02/2026 | 17:57
Decizie de ultimă oră în cazul Mădălinei Ghenea. Ce se întâmplă cu femeia care a hărțuit-o 10 ani și a amenințat-o cu moartea
Mădălina Ghenea ne dezvăluie de ce preparat nu se poate atinge de sărbători
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Mădălina Ghenea și-a căutat dreptatea în justiție, după ce a fost hărțuită timp de mai mulți ani pe Internet, și a avut câștig de cauză. Agresoarea va merge la închisoare, dar trebuie să îi plătească și despăgubiri de mii de euro. 

Femeia care i-a făcut rău actriței și a împrietenit-o cu teama are 45 de ani și locuiește în România. Ea a bombardat-o pe Mădălina Ghenea cu mesaje dure, care veneau de pe diferite conturi de socializare. Acum va sta un an și șase luni la închisoare și trebuie să îi achite actriței și mamei ei, care a făcut parte din proces, daune în valoare de 50.000 de euro, conform presei italiene.

Actrița a decis să ia măsuri după ce a primit mai multe amenințări cu moartea de la o persoană necunoscută. Mesajele îi erau adresate ei, dar și celor apropiați. Procesul a demarat în 2024, iar în timpul acestuia Mădălina Ghenea a vorbit despre suferința cu care se lupta.

„Am petrecut Crăciunul și Anul Nou 2022 încuiată în casă, cu jaluzelele trase, în timp ce mama plângea pentru că îmi era teamă că mă așteaptă cineva afară”, spunea aceasta.

Mădălina i-a sfătuit pe cei care trec prin experiențe asemănătoare să nu aleagă tăcerea, să nu ignore ce li se întâmplă, pentru că doar așa răul poate fi învins. Ea a recunoscut că s-a gândit în primul rând la cea care i-a dat viață și la fetița ei când a demarat procesul.

„Este greșit să taci. Să lupți pentru viața ta într-o sală de judecată nu este un lucru normal… Dar să rămâi tăcut și să ignori o astfel de situație este unul dintre cele mai rele lucruri pe care le poți face. Denunțați, denunțați, denunțați… Mă aflu aici pentru fiica mea și mama mea și pentru toate femeile care sunt victime”, a spus vedeta.

Hărțuitoarea nu și-a recunoscut fapta. Ea a susținut, în timpul procesului, că altcineva ar fi folosit conturile sale de socializare pentru a trimite acele mesaje pline de ură.

„Ceea ce pot spune este că clienta mea și-a susținut întotdeauna nevinovăția și își exprimă și astăzi solidaritatea față de Mădălina Ghenea”, a precizat avocatul acesteia.

