Primul bărbat din România care a rămas indiferent în fața Mădălinei Ghenea. A trecut top-modelul, dar el…

Adrian Nartea a bifat seara trecută performanța pe care mulți ar considera-o imposibilă: să rămână complet imun în momentul în care Mădălina Ghenea trece pe lângă el. Da, da, ai citit bine. În timp ce noi nu ne-am putut lua ochii de la ea, vorbim totuși despre una dintre cele mai frumoase femei din lume, actorul a rămas neclintit. CANCAN.RO are declarații tari de la vedeta Antenei 1 pe care o să vi le dezvăluim în cele ce urmează.

La Elle Style Awards, vedeta de la Antena 1 a mizat pe un look „clasic modern”, alegând un tuxedo purtat cu maletă, cea mai avangardistă combinație la care recunoaște că se aventurează.

Pentru Nartea, evenimentul a avut și o notă nostalgică, pentru că revista Elle îi amintește de începuturile sale ca model. O perioadă pe care, surprinzător, o descrie drept „fun” și foarte liberă.

Toți au întors capul după Mădălina Ghenea. Toți, în afară de Adrian Nartea

CANCAN.RO: E o plăcere de fiecare dată să mă întâlnesc cu Adrian Nartea. Iată la un eveniment atât de frumos, Elle Style Awards. Spune-mi, cum te simți în seara asta? Te văd tare zâmbitor, sociabil, ai vorbit cu lumea. Chiar te-am luat dintr-o conversație.

Adrian Nartea: Uitându-mă la invitați și la cum sunt te îmbrăcați invitații, eu mă simt foarte clasic în momentul ăsta. Adică e cel mai avangard lucru pe care am putut să-l iau, că am putut să asortez un tuxedo la o maletă. Dar, după cum se vede, pot să faci un pan așa să se vadă, lucrurile sunt foarte avangardiste la Elle, și mă simt bine. Într-un fel, practic, revista Elle face parte din trecutul meu de model. Adică am avut destul de multe în comun și acum nu e altceva decât o plăcere să vin și să văd niște premii, niște oameni frumoși. Și e bine și pentru mine.

CANCAN.RO: Cum a fost în perioada aceea? Când erai tu model, ce-ți amintești cel mai mult? Ce ți-a plăcut cel mai tare? Ce nu-ți plăcea?

Adrian Nartea: În perioada aia stăteam în Brașov. Studiam în Brașov și veneam săptămâna după ce am făcut câte două sau trei drumuri la nevoie și pe castinguri. Și pentru prezentări. Prezentam pentru Botezatu, pentru Zina, pentru mulți. Adică mulți, pentru toți cei care făceau haine de bărbați, băieți. Și nu erau mulți. Dar veniseră și de afară. Și îmi aduc aminte că mi se părea foarte fun.

Pentru mine erau easy money pentru că eu eram acasă la Brașov, cu facultatea, cu bursă, voiam să pot să fiu un băiat cuminte, cât puteam să fiu cu minte. Dar drumurile mele la București mă făceau să mă simt special. Și asta a fost foarte fain pentru mine.

CANCAN.RO: Cine avea cel mai critic ochi dintre toți designerii cu care ai lucrat? Cine te pune așa un pic în dificultate?

Adrian Nartea: Botezatu în primul rând. Era foarte exigent. Și pentru că prezentam lenjerie, trebuia să fii foarte bine pregătit fizic. Și, na, cu greu am ajuns să fac parte din echipa lui.

Toți băieții care erau în echipa lui erau stresați că trebuie să arate bine. Și atunci era cumva… La mine venea, nu știu, pentru că eu cu cariera mea de sportiv, când eram acasă de la Brașov, adică cumva nu trebuia să fac mare lucru, că stresul mare mi-l dădea antrenorul și echipa mea. Și atunci lucrurile, la București, erau pe relaxare.

CANCAN.RO: Ți-a plăcut mai mult cariera de model, sau cariera de sportiv, sau cariera de actor?

Adrian Nartea: Îmi place cariera mea de acum. Și cumva se completează. Lucrurile au fost cumva într-o evoluție naturală. Sportivul, cu cariera și cu disciplina unui sportiv, după care a venit modelul concomitent cu sportivul și atunci cumva disciplina din sport s-a mutat și în partea cealaltă. Și poate, plus experiența mea profesională, să zic așa, când advertising și ce-am mai muncit eu pe lângă, pentru că eu am fost angajat și îmi câștigam cinstit pâinea, toate lucrurile astea au m-au adus cumva la omul de astăzi care încearcă să fie disciplinat și să-și ducă cariera de actor mai departe.

CANCAN.RO: Mă uitam, mi-a luat ochii, trecuse Mădălina Ghenea, îmi cer scuze…

Adrian Nartea: Vezi, eu eram atent, vezi? Eu nu mă uit după… Vezi? Pentru că sunt concentrat și disciplinat.

CANCAN.RO: Și e foarte importantă această disciplină în orice meserie și cu siguranță cred că asta te-a ajutat foarte, foarte mult. Cât de importantă este naturalețea cu care prezinți, cu care joci, adică simți că te-a ajutat perioada în care ai fost model?

Adrian Nartea: Naturalețea asta o ai, dar se și educă. Adică trebuie să o conștientizezi, trebuie să ți-o asumi și după aceea, când nu o mai simți, trebuie să ți-o educi.

Și să te gândești, ok, cum pot să fiu eu natural în condițiile astea. Și ies cu un exercițiu de imaginație și apoi un exercițiu de disciplină. Ca orice lucru pe care îl faci, dacă nu ai disciplină, nu o să-ți iasă.

Poate o să-ți iasă odată, ca la jocurile de noroc, dar altădată n-are cum să-ți mai iasă. Decât dacă ești disciplinat. Pentru că până și un jucător de poker, dacă vrea să aibă succes, trebuie să se disciplineze și să învețe foarte mult, să vadă care sunt posibilitățile și să învețe toate strategiile și toate oportunitățile.

