Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Cynthia Erivo scrie istorie în actorie! Actrița a atins o performanță uriașă la Globurile de Aur

Cynthia Erivo scrie istorie în actorie! Actrița a atins o performanță uriașă la Globurile de Aur

De: Daniel Matei 11/12/2025 | 22:50
Cynthia Erivo scrie istorie în actorie! Actrița a atins o performanță uriașă la Globurile de Aur
Sursa foto: Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Cynthia Erivo a intrat în istorie la Globurile de Aur, devenind prima femeie de culoare nominalizată de două ori la categoria cea mai bună actriță în rol principal (comedie sau musical).

Recunoașterea vine pentru interpretarea sa în rolul lui Elphaba din producția lui Jon M. Chu, „Wicked: For Good”, marcând a doua sa nominalizare la această categorie, după nominalizarea sa pentru „Wicked” de anul trecut, scrie Variety.

Anul acesta, Erivo a fost nominalizată alături de Rose Byrne („If I Had Legs I’d Kick You”), Kate Hudson („Song Sung Blue”), Chase Infiniti („One Battle After Another”), Amanda Seyfried („The Testament of Ann Lee”) și Emma Stone („Bugonia”).

Cynthia Erivo scrie istorie în actorie

Această etapă importantă vine într-o categorie în care femeile de culoare au avut mult timp o reprezentare limitată. Înainte de a doua nominalizare a lui Erivo, doar 12 femei de culoare fuseseră nominalizate în cursa pentru cea mai bună actriță într-un rol de comedie la Globurile de Aur de la înființarea acesteia, cu o singură câștigătoare până în prezent – Angela Bassett, care a câștigat premiul în 1994 pentru interpretarea Tinei Turner în „What’s Love Got to Do With It”.

Motanul pierdut în urmă cu 11 ani a revenit acasă înainte de Crăciun. Povestea lui Felix
Motanul pierdut în urmă cu 11 ani a revenit acasă înainte de Crăciun....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Anul trecut a fost pentru prima dată când mai mult de o femeie de culoare a fost nominalizată la această categorie, Erivo și Zendaya. Demi Moore a câștigat în cele din urmă premiul pentru rolul său din pelicula „The Substance”.

Sursa foto: Profimedia

Lista completă a femeilor de culoare nominalizate la categoria actriță principală (comedie sau musical) la Globurile de Aur este mai jos:

  • Dorothy Dandridge, „Porgy and Bess” — Nominalizată
  • Diahann Carroll, „Claudine” — Nominalizată
  • Irene Cara, „Fame” — Nominalizată
  • Jennifer Beals, „Flashdance” — Nominalizată
  • Whoopi Goldberg, „Sister Act” — Nominalizată
  • Angela Bassett, „What’s Love Got to Do With It” — Câștigătoare
  • Pam Grier, „Jackie Brown” — Nominalizată
  • Beyoncé, „Dreamgirls” — Nominalizată
  • Rebecca Hall, „Vicky Cristina Barcelona” — Nominalizată
  • Quvenzhané Wallis, „Annie” — Nominalizată
  • Fantasia Barrino, „The Color Purple” — Nominalizată
  • Cynthia Erivo, „Wicked” — Nominalizată
  • Zendaya, „Challengers” — Nominalizată

Dintre cele 13 performanțe recunoscute în această categorie, trei au fost nominalizate și pentru Premiul Oscar: Carroll pentru „Claudine”, Bassett pentru „What’s Love Got to Do With It” și Erivo pentru „Wicked”.

Nominalizarea lui Erivo continuă seria de reușite obținute de „Wicked: For Good”, care a avut rezultate excelente la toate categoriile Globurilor de Aur, inclusiv la categoria cel mai bun film (comedie sau musical). Nominalizarea ei demonstrează, de asemenea, o recunoaștere tot mai mare a femeilor de culoare în rolurile principale, mai scrie sursa citată.

Globurile de Aur urmează să aibă loc pe 11 ianuarie 2026.

CITEȘTE ȘI:

Au fost anunțate nominalizările pentru premiile Globurile de Aur. Dueluri grele între monștri sacri!

Ariana Grande, agresată de un fan în Singapore, la premiera noului ei film. Bărbatul nu se află la prima abatere

Tags:
Iți recomandăm
În ce stare se află Miss Jamaica acum, la 22 de zile de când a căzut de pe scena Miss Univers 2025. Organizatorii au făcut anunțul
Showbiz internațional
În ce stare se află Miss Jamaica acum, la 22 de zile de când a căzut de pe…
Povestea lor „perfectă” ascundea detalii cutremurătoare. Adevărul despre căsnicia lui Charlie Kirk
Showbiz internațional
Povestea lor „perfectă” ascundea detalii cutremurătoare. Adevărul despre căsnicia lui Charlie Kirk
Horoscop 12 decembrie 2025: Ce zodii au noroc în dragoste și bani astăzi
Mediafax
Horoscop 12 decembrie 2025: Ce zodii au noroc în dragoste și bani astăzi
O româncă a dezvăluit de câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. Cât a cheltuit femeia, în luna noiembrie
Gandul.ro
O româncă a dezvăluit de câți bani ai nevoie ca să trăiești decent...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea mărturia unui copil ucrainean despre moartea mamei sale
Adevarul
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea...
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat...
O maseuză de la un salon SPA din Cluj-Napoca, diagnosticată cu lepră
Mediafax
O maseuză de la un salon SPA din Cluj-Napoca, diagnosticată cu lepră
Parteneri
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani....
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
Click.ro
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină...
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București
Digi 24
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și...
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
O funcție misterioasă apare pe Waze. Utilizatorii încearcă să-i afle rostul
go4it.ro
O funcție misterioasă apare pe Waze. Utilizatorii încearcă să-i afle rostul
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
O româncă a dezvăluit de câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. Cât a cheltuit femeia, în luna noiembrie
Gandul.ro
O româncă a dezvăluit de câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Povestea de dragoste dintre Tudor Chirilă și Andreea Raicu. S-au iubit timp de 5 ani!
Povestea de dragoste dintre Tudor Chirilă și Andreea Raicu. S-au iubit timp de 5 ani!
Ea este tânăra de 26 de ani ucisă de soț! Ce a putut să facă bărbatul după fapta idioasă
Ea este tânăra de 26 de ani ucisă de soț! Ce a putut să facă bărbatul după fapta idioasă
Dorința ascunsă a Mădălinei Ghenea. Vrea să își mărească familia!
Dorința ascunsă a Mădălinei Ghenea. Vrea să își mărească familia!
Poza zilei | Cum arăta Andra Măruță în urmă cu 25 de ani: ținute sexy și atitudine de divă
Poza zilei | Cum arăta Andra Măruță în urmă cu 25 de ani: ținute sexy și atitudine de divă
Primul caz de lepră în România, confirmat după 44 de ani. Alexandru Rogobete: ”Alte trei femei ...
Primul caz de lepră în România, confirmat după 44 de ani. Alexandru Rogobete: ”Alte trei femei sunt în curs de evaluare”
Future va cânta la Beach, please! 2026. Artistul internațional urcă pentru prima oară pe o scenă ...
Future va cânta la Beach, please! 2026. Artistul internațional urcă pentru prima oară pe o scenă din România
Vezi toate știrile
×