Cynthia Erivo scrie istorie în actorie! Actrița a atins o performanță uriașă la Globurile de Aur

Cynthia Erivo a intrat în istorie la Globurile de Aur, devenind prima femeie de culoare nominalizată de două ori la categoria cea mai bună actriță în rol principal (comedie sau musical).

Recunoașterea vine pentru interpretarea sa în rolul lui Elphaba din producția lui Jon M. Chu, „Wicked: For Good”, marcând a doua sa nominalizare la această categorie, după nominalizarea sa pentru „Wicked” de anul trecut, scrie Variety.

Anul acesta, Erivo a fost nominalizată alături de Rose Byrne („If I Had Legs I’d Kick You”), Kate Hudson („Song Sung Blue”), Chase Infiniti („One Battle After Another”), Amanda Seyfried („The Testament of Ann Lee”) și Emma Stone („Bugonia”).

Cynthia Erivo scrie istorie în actorie

Această etapă importantă vine într-o categorie în care femeile de culoare au avut mult timp o reprezentare limitată. Înainte de a doua nominalizare a lui Erivo, doar 12 femei de culoare fuseseră nominalizate în cursa pentru cea mai bună actriță într-un rol de comedie la Globurile de Aur de la înființarea acesteia, cu o singură câștigătoare până în prezent – Angela Bassett, care a câștigat premiul în 1994 pentru interpretarea Tinei Turner în „What’s Love Got to Do With It”.

Anul trecut a fost pentru prima dată când mai mult de o femeie de culoare a fost nominalizată la această categorie, Erivo și Zendaya. Demi Moore a câștigat în cele din urmă premiul pentru rolul său din pelicula „The Substance”.

Lista completă a femeilor de culoare nominalizate la categoria actriță principală (comedie sau musical) la Globurile de Aur este mai jos:

Dorothy Dandridge, „Porgy and Bess” — Nominalizată

Diahann Carroll, „Claudine” — Nominalizată

Irene Cara, „Fame” — Nominalizată

Jennifer Beals, „Flashdance” — Nominalizată

Whoopi Goldberg, „Sister Act” — Nominalizată

Angela Bassett, „What’s Love Got to Do With It” — Câștigătoare

Pam Grier, „Jackie Brown” — Nominalizată

Beyoncé, „Dreamgirls” — Nominalizată

Rebecca Hall, „Vicky Cristina Barcelona” — Nominalizată

Quvenzhané Wallis, „Annie” — Nominalizată

Fantasia Barrino, „The Color Purple” — Nominalizată

Cynthia Erivo, „Wicked” — Nominalizată

Zendaya, „Challengers” — Nominalizată

Dintre cele 13 performanțe recunoscute în această categorie, trei au fost nominalizate și pentru Premiul Oscar: Carroll pentru „Claudine”, Bassett pentru „What’s Love Got to Do With It” și Erivo pentru „Wicked”.

Nominalizarea lui Erivo continuă seria de reușite obținute de „Wicked: For Good”, care a avut rezultate excelente la toate categoriile Globurilor de Aur, inclusiv la categoria cel mai bun film (comedie sau musical). Nominalizarea ei demonstrează, de asemenea, o recunoaștere tot mai mare a femeilor de culoare în rolurile principale, mai scrie sursa citată.

Globurile de Aur urmează să aibă loc pe 11 ianuarie 2026.

