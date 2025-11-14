Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Ariana Grande, agresată de un fan în Singapore, la premiera noului ei film. Bărbatul nu se află la prima abatere

Ariana Grande, agresată de un fan în Singapore, la premiera noului ei film. Bărbatul nu se află la prima abatere

De: Andrei Iovan 14/11/2025 | 11:22

Ariana Grande a trecut prin clipe de coșmar la premiera noului său film „Wicked: For Good”, în timp ce se afla în Singapore. În timp ce mergea pe covorul galben, un fan înfocat a fugit în direcția ei și a agresat-o. CANCAN.RO are toate detaliile despre întreaga situație, care a stârnit un val de reacții în mediul online, iar fanii chiar au adus în discuție o situație tragică din trecut. 

Incidentul neașteptat a avut loc joi, 13 noiembrie, în timp ce Ariana Grande și ceilalți actori care fac parte din distribuția filmului „Wicked: For Good” defilau pe covorul galben, în Singapore. Întreaga echipă, zâmbitoare, nu a anticipat ceea ce urma să se întâmple. Vizată a fost nimeni alta decât actrița și cântăreața Ariana Grande. Un fan înfocat, pe nume Johnson Wen, a sărit bariera și a alergat în direcția vedetei.

Ariana Grande, protejată de Cynthia Erivo, în momentul incidentului. sursă – social media

Cea care a reacționat imediat a fost co-starul Cynthia Erivo, care o interpretează pe Elphaba în celebrul musical. L-a împins pe bărbatul care și-a pus brațele în jurul Arianei Grande și s-a poziționat pe post de scut în spatele colegei sale de breaslă.

Ariana Grande, agresată de un fan în Singapore

Videoclipul cu incidentul a devenit viral imediat, iar fanii au fost extrem de iritați de felul în care au evoluat lucrurile. Securitatea a intervenit destul de târziu, abia după momente bune, iar mulți au spus că se putea întâmpla cu ușurință o tragedie, dacă bărbatul ar fi fost înarmat. Abia după ce colegii vedetei au sărit în ajutorul ei și au protejat-o de atacator, agenții de securitate de la eveniment au intervenit și l-au îndepărtat pe bărbat. Ariana Grande, vizibil șocată, și-a continuat cu greu defilarea pe covorul galben. Pe de altă parte, fanii din întreaga lume au cerut ca bărbatul să fie arestat, mai ales că nu se află la prima abatere de acest tip. Se pare că Johnson Wen și-a creat o imagine controversată prin intermediul unor acțiuni similare.

Meteorologii Accuweather anunță: În aceste orașe din România vin ninsorile săptămâna viitoare
Meteorologii Accuweather anunță: În aceste orașe din România vin ninsorile săptămâna viitoare
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Și Katy Perry a fost victima lui Wen, în luna iunie a acestui an, atunci când bărbatul a sărit pe scenă. A făcut același lucru și la concertul celor de la Chainsmokers. Deocamdată, Wen se află sub cercetare, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă o amendă de 2000 de dolari. Însă incidentul a adus în discuție o tragedie, care s-a petrecut în anul 2016, atunci când artista Christina Grimmie a fost împușcată mortal de un fan, la o întâlnire cu admiratorii, în Orlando. S-a tras, din nou, un semnal de alarmă, pentru ca agenții de securitate să fie mai puțin permisivi cu fanii.

CITEȘTE ȘI: Celebra artistă, noua favorită a miliardarilor cu influențe misterioase! Noroc, talent sau „protejată” de Illuminati?

NU RATA: Ariana Grande a divorțat de Dalton Gomez! Care este suma pe care trebuie să i-o plătească artista fostului soț

 

×