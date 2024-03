Ariana Grande a divorțat de Dalton Gomez! Care este suma pe care trebuie să i-o plătească artista fostului soț

În sfârșit, divorțul Arianei Grande cu Dalton Gomez s-a încheiat! O hotărâre a Curții Superioare din Los Angeles a finalizat marți ruptura dintre starul pop în vârstă de 30 de ani și brokerul imobiliar în vârstă de 28 de ani.

Conform înțelegerii lor, Grande va face o plată unică de 1,25 milioane de dolari (980.000 de lire sterline) către fostul ei soț. Ariana Grande a depus cererea de divorț în urmă cu șase luni, invocând nepotriviri de caracter.

Pe lângă plata unică, înțelegerea îi acordă lui Gomez și jumătate din veniturile obținute din vânzarea casei lor din Los Angeles. De asemenea, Ariana va plăti până la 25.000 de dolari pentru onorariile avocaților săi și nu va plăti nicio pensie alimentară viitoare.

Cum s-au cunoscut cei doi foști soți

Relația cuplului a început în ianuarie 2020, cu puțin timp înainte de pandemia Covid-19. Ei au fost văzuți împreună în videoclipul pentru single-ul caritabil al lui Justin Bieber ,,Stuck With U”, în același an. Logodna lor a urmat în decembrie 2020, culminând cu o ceremonie privată de nuntă la casa lui Grande din Montecito, California, în mai 2021. În luna mai a aceluiași an, ei au avut prima apariție publică împreună în calitate de cuplu. În luna decembrie a aceluiași an, vedeta pop și-a anunțat logodna într-o postare pe Instagram, cu legenda „Forever n then some”.

Potrivit documentelor de la tribunal, cei doi s-au despărțit în urmă cu mai bine de un an și au avut un acord prenupțial în vigoare. De asemenea, nu au existat dispute legale și nu aveau copii, ceea ce a permis ca divorțul să fie finalizat rapid.

Cine este Dalton Gomez, fostul soț al Arianei Grande

Dalton Gomez, care a crescut în sudul Californiei, lucrează pe piața imobiliară de lux de un deceniu, potrivit profilului său de pe site-ul AKG. El și Ariana au fost văzuți prima dată sărutându-se în februarie 2020 la un restaurant din Los Angeles.

Potrivit site-ului său, Gomez a crescut în sudul Californiei, Statele Unite ale Americii și lucrează în domeniul imobiliarelor de mai bine de cinci ani. În prezent, el este angajat al companiei Aaron Kirman Group, care vinde case de milioane de dolari. Mai mult de atât, în 2019, el a participat la vânzarea istoricei Bailey House din Hollywood Hills

FOTO: Instagram