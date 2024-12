Cum arătau Denisa și Raluca Tănase înainte de intervențiile estetice. Sunt schimbate radical!

Denisa și Raluca Tănase au renunțat la trupa Bambi, cea care le-a consacrat în domeniul muzical, însă unele dintre piesele lor vor rămâne mereu în inimile românilor. Au trecut ani buni de când surorile au decis să o ia pe un drum total diferit, iar viața lor s-a schimbat complet. Mai mult decât atât, cele două au trecut și prin transformări fizice, apelând la medicul estetician. Acum sunt de nerecunoscut!

Pe când erau adolescente, surorile Raluca și Denisa Tănase au format trupa „Bambi”, care a avut un succes fenomenal în industria muzicală. Cele două erau chemate la emisiuni TV, susțineau multe concerte și mergeau la evenimente private. Printre cele mai cunoscute melodii cântate de cele două sunt: „Doi ochi căprui”, „Îmi cânt iubirea” sau „Vezi-ți de inima ta”.

Raluca și Denisa Tănase și-au descoperit pasiunea pentru muzică de mici. De asemenea, au urmat studiile la Liceul de Muzică „George Enescu” din București, iar apoi la Universitatea Națională de Muzică București.

În anul 1999, trupa Bambi a devenit cunoscută după apariția celor două surori la emisiunea „Trupa de șoc” de la TVR, unde au câștigat foarte multe voturi din partea telespectatorilor. În august 2000, Raluca și Denisa au lansat primul videoclip, „Doi ochi căprui”. Piesa a fost un adevărat hit, iar albumul care o conține s-a vândut în decurs de 8 luni în peste 100.000 de exemplare.

Acum, viața lor s-a schimbat complet și au cunoscut succesul în afaceri. Denisa Tănase și-a făcut un nume greu în industria parfumurilor prin Geisha Perfumes SRL. În 2023, firma ei a înregistrat un profit net de 2,5 milioane de euro și o cifră de afaceri de 8 milioane de euro.

Denisa nu s-a limitat la parfumuri. A intrat și în industria livrării de mâncare, iar potrivit ultimelor date înregistrate, afacerea ei a înregistrat o cifră de afaceri de 700.000 de euro. Se pare că banii obținuți au fost reinvestiți inteligent, pentru a extinde acest business promițător.

Ei bine, cele două surori și-au deschis și împreună un business de retail care aduce produse din China și Turcia – Fashion Ave SRL. Afacerea deținută de Raluca și Denisa Tănase are o cifră de afaceri de 1 milion de euro și un profit net de 400.000 de euro.

„Secretul reușitei este în primul rând foarte multă muncă. Și când spun foarte multă mă refer la muncă, zi de zi, fără oprire. În al doilea rând, am avut ambiția să urmăresc ideile pe care mi le-am proiectat. (…) Am avut familia lângă mine. Pe soțul meu, pe sora mea, iar atunci mi-a fost mai ușor. În multe lucruri, soțul meu m-a și împins din spate, el este cel care m-a sfătuit să îmi asum anumite riscuri și am avut rezultatele acestea”, a explicat Denisa, în urmă cu ceva timp, care este rețeta succesului ei.