Dieta lui Piedone | Cum a slăbit șeful ANPC 100 de kilograme, cu 4 mese pe zi: la orele 10:00, 12:30, 15:00 și 18:39

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a reușit o transformare spectaculoasă de ordin fizic, slăbind peste 100 de kilograme în urma a două intervenții chirurgicale și a unui regim alimentar extrem de strict. Deși este cunoscut pentru aparițiile sale directe și uneori controversate în spațiul public, povestea lui de luptă cu greutatea oferă o altă perspectivă.

În trecut, edilul ajunsese la o greutate de aproximativ 220 de kilograme, punându-și serios în pericol sănătatea. Kilogramele în plus, alimentate de un stil de viață dezechilibrat, mese neregulate și mâncat pe fond de stres, au dus la decizia de a recurge la o primă operație de micșorare a stomacului.

După această intervenție, Piedone a reușit să piardă în jur de 50 de kilograme. Totuși, în următorii ani, greutatea a început să crească din nou, ajungând din nou în jurul pragului de 200 de kilograme, din cauza dilatării stomacului.

A urmat o a doua intervenție, de această dată un bypass gastric, care s-a dovedit a fi decisiv. Cu ajutorul acesteia, Cristian Popescu Piedone a reușit să slăbească peste 120 de kilograme în total, ajungând în prezent la o greutate de aproximativ 112 kilograme.

Succesul său nu s-a datorat doar intervențiilor chirurgicale, ci și unei schimbări radicale a stilului de viață. Piedone urmează un regim alimentar strict, bazat pe un principiu clar: nu combină proteinele cu carbohidrații sau glucidele. Mesele sunt bine structurate și distribuite pe parcursul zilei, în număr de cinci, iar alimentele consumate sunt atent selectate. Carnea slabă, legumele verzi, lactatele degresate și evitarea produselor ultraprocesate joacă un rol esențial în acest regim.

Programul alimentar include, printre altele, piept de pui preparat dietetic dimineața, legume verzi la prânz, carne de vită după-amiaza și lactate ușoare spre seară. Nu sunt permise legumele de culoare roșie, iar mesele sunt compuse din alimente naturale, gătite fără grăsimi în exces.

10:00 – piept de pui la grătar, la cuptor sau fiert.

12:30 – ciuperci la grătar sau legume la grătar, dar verzi (dovlecei, vinete, ardei gras), fără legume de culoare roșie.

15:00 – pulpa de vita la cuptor, la grătar sau fiartă.

18:30 – iaurt cu brânză de vaci cu verdeață, castravete și ceapă.

„Am fost invitat de un prieten, doar noi doi (n.r. 2000-2001). Eram surmenat. A zis să mâncăm niște mici, în Regie. Ok. M-a întrebat câți mici. ”Eu vreau patru”, mi-a zis el. ”Bine, atunci ia 100!”. I-am spus ospătarului să aducă și salată, și cartofi prăjiți. Au ieșit toți din bucătărie, nu le venea să creadă că acea comandă e doar pentru doi inși, au crezut că au venit un grup, fiindcă ei chiar așteptau un grup de oameni. Micul ajunge la 30 de grame produsul finit. Am mâncat două kilograme și jumătate de carne! Am mai mâncat o dată 22 de hamburgeri la McDonalds”, a spus Piedone, la Kanal D.