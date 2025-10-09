Celebra artistă, noua favorită a miliardarilor cu influențe misterioase! Noroc, talent sau „protejată” de Illuminati?

O actriță dintr-un serial cunoscut a devenit invitată VIP la evenimentele exclusiviste ale miliardarilor! Mulți spun că ar fi noroc, alții cred cu tărie în semnele unei influențe misterioase și puternice. Se vorbește din ce în ce mai serios că ar fi intrat în jocul Illuminati. Într-adevăr, există indicii, iar CANCAN.RO le-a analizat cu atenție! Pân’ la urmă nu orice actor ajunge în cercurile oamenilor bogați….Pardon, nu bogați, miliardari! Vă oferim toate detaliile în rândurile de mai jos.

Iubitorii de seriale, cu siguranță o vor recunoaște! Sydney Sweeney, tânăra actriță care a cucerit inimile multor bărbați, este cunoscută mai ales pentru rolul său intens din serialul Euphoria. Blondina a devenit rapid una dintre cele mai râvnite vedete de la Hollywood. Într-o lume unde toți se chinuie ani întregi să prindă un rol cât de cât vizibil, Sydney a explodat peste noapte. Un serial, două pictoriale sexy și bam, a devinit vedetă internațională, cu acces în cele mai restrânse cercuri de influență. Cum e posibil? Să fie doar talentul? Sau…organizația secretă deține controlul?! CANCAN.RO a urmărit fiecare detaliu, așa că fiți pe fază!

De la actriță, la invitată VIP în cercurile miliardarilor

Odată cu împlinirea vârstei de 28 de ani, Sydney și-a organizat ziua de naștere în Los Angeles. Actrița a purtat aceeași rochie strălucitoare precum cea a lui Britney Spears în era „Circus” și, bineînțeles, a atras atenția tuturor. Cât despre lista de invitați…Este pur și simplu extraordinară: Jeff Bezos (al cincilea cel mai bogat om din lume) și soția lui, Lauren Sánchez, Sexyy Red și Wiz Khalifa sunt doar câțiva dintre cei care au venit să o celebreze pe frumoasa blondină. Pe de altă parte, la rândul ei, vedeta a fost invitată la nunta soților Bezos (care a avut loc pe un iaht), dar și la multe alte petreceri pline de invitați care au pierdut numărul milioanelor pe care îi au în conturi.

Pe lângă faptul că este invitată la petreceri exclusiviste, actrița își lansează și propriul brand de lenjerie intimă, doar nu degeaba a intrat în lumea antreprenorilor. Prietenii săi miliardari i-au dat, probabil, câteva sfaturi, iar ea le-a pus în aplicare. Ce-i în mână, nu-i minciună 🙂 Mai ales că…În spate ar fi fonduri de investiții private. Deci, evenimente cu cei mai bogați oameni din lume, apoi își lansează propriul brand cu bani de la miliardari și…Ce mai urmează? Ah, da! Ar fi pus mâna pe unul dintre cei mai râvniți afaceriști din America!

El proaspăt divorțat, ea proaspăt despărțită, actrița și Scooter Braun s-au afișat împreună, ba chiar, el le-a dezvăluit apropiaților că este într-o relație cu actrița, însă nu au făcut declarații în acest sens. Ce-i drept, ea abia ce a rupt logodna cu producătorul Jonathan Davino, anul acesta. Scooter Braun nu e un oarecare…e un manager și om de afaceri american, foarte influent în lumea muzicii. E cunoscut pentru că a descoperit și a lucrat cu artiști uriași precum Justin Bieber sau Ariana Grande. E genul de persoană care „decide” ce artist explodează și ce carieră se stinge. Mulți îl văd ca pe un om din umbră care trage sforile, face înțelegeri, și folosește artiștii pentru interese mai mari. În lumea conspirațiilor, „Scooter Braun” e asociat cu cel care deschide poarta de intrare în elita secretă…De aici și zvonurile legate de Sydney, după ce a început să o promoveze intens, iar acum bum, sunt într-o relație! Cert este că, ori i-a venit norocul peste noapte, ori chiar este…”coruptă” de Illuminati! În doar 6 luni, vedeta a ajuns în vârful piramidei fără prea mult efort, iar acum pare să trăiască rolul său din Euphoria și în viața reală!

