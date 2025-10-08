Bianca Drăgușanu n-a primit Ro-Alertul! În timp ce bucureștenii se ascundeau de furtună, „diva supremă” a ieșit la vânătoare de reduceri

Bianca Drăgușanu sfidează nu doar convențiile morale din prezent, ci și codul roșu de ciclon! Fotografiile obținute de CANCAN.RO o arată pe diva noastră într-un magazin de bijuterii, părând să ignore toate avertismentele Ro-Alert! Dar ce era atât de urgent, încât Bianca și-a periclitat siguranța propriei persoane ca să iasă la shopping? Veți afla imediat!

Bianca Drăgușanu a fost văzută într-un magazin de bijuterii. Până aici nimic special la o femeie independentă, cu resurse financiare la fel de nelimitate ca ale bărbaților din viața ei. Poate că Bianca își dorea să cumpere ceva cu ocazia împlinirii a 25 de ani de când a apărut prima oară la televizor, la Mircea Radu. Era de nerecunoscut și mai ales nu avea buzele acestea noi-nouțe, cu lifting facial făcut recent. Sigur, Bianca nu avea pe atunci mai nimic din ce are acum, dar avea sentimente și era o fată romantică, nu o divă de gheață, care străpunge cu privirea trecătorii, de la înălțimea panourilor publicitare pe care apare atât de des în prezent.

Fotografiile o înfățișează purtând o haină lungă, din piele, în stil atât de retro că unora dintre cititori le va aminti de pozele bunicilor la Techirghiol, cam de pe vremea când Bianca avea doar câțiva anișori. Nu o condamnăm, o divă nu poate ieși din casă chiar așa, oricum. Chiar dacă e cod roșu de ploi torențiale, doar nu era să iasă în gumari, deși probabil că în adolescență a purtat și ea.

Bianca Drăgușanu a ignorat total alerta de ciclon

Bianca Drăgușanu nu a ieșit oricum din casă, ci cu o geantă Hermes Birkin 25, asemănătoare cu cea cu care a fost văzută Elena Udrea la mall, (VEZI AICI IMAGINI) dar Bianca i-a înfășurat o eșarfă Hermes multicoloră pe o bretea, probabil ca să și-o recunoască în caz că se întâlnește cu mai multe dive la o cafea și au toate genți la fel. Cam cum fac pensionarii români cu valizele, le leagă un șnur ca să le recunoască pe bandă în aeroport, la preluare bagaje, doar că un șnur ca ăsta trece binișor de 500 de Euro.

Totuși, diva pare să fi fost informată că vine o ploaie puternică, din moment ce a ieșit cu un Range Rover, cu gardă la sol mai înaltă decât o mașină obișnuită. Probabil din același motiv și-a luat și ghetele platformă, ca să se ridice deasupra oricărei viituri.

