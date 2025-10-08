Acasă » Exclusiv » Bianca Drăgușanu n-a primit Ro-Alertul! În timp ce bucureștenii se ascundeau de furtună, „diva supremă” a ieșit la vânătoare de reduceri

Bianca Drăgușanu n-a primit Ro-Alertul! În timp ce bucureștenii se ascundeau de furtună, „diva supremă” a ieșit la vânătoare de reduceri

De: Ionuț Foltea 08/10/2025 | 18:15
Bianca Drăgușanu n-a primit Ro-Alertul! În timp ce bucureștenii se ascundeau de furtună, diva supremă a ieșit la vânătoare de reduceri
Bianca Drăgușanu sfidează nu doar convențiile morale din prezent, ci și codul roșu de ciclon! Fotografiile obținute de CANCAN.RO o arată pe diva noastră într-un magazin de bijuterii, părând să ignore toate avertismentele Ro-Alert! Dar ce era atât de urgent, încât Bianca și-a periclitat siguranța propriei persoane ca să iasă la shopping? Veți afla imediat!

Bianca Drăgușanu a fost văzută într-un magazin de bijuterii. Până aici nimic special la o femeie independentă, cu resurse financiare la fel de nelimitate ca ale bărbaților din viața ei. Poate că Bianca își dorea să cumpere ceva cu ocazia împlinirii a 25 de ani de când a apărut prima oară la televizor, la Mircea Radu. Era de nerecunoscut și mai ales nu avea buzele acestea noi-nouțe, cu lifting facial făcut recent.  Sigur, Bianca nu avea pe atunci mai nimic din ce are acum, dar avea sentimente și era o fată romantică, nu o divă de gheață, care străpunge cu privirea trecătorii, de la înălțimea panourilor publicitare pe care apare atât de des în prezent.

Bianca Drăgușanu a ignorat Ro-Alert-ul și a ieșit la cumpărături
Bianca Drăgușanu a ignorat Ro-Alert-ul și a ieșit la cumpărături

Fotografiile o înfățișează purtând o haină lungă, din piele, în stil atât de retro că unora dintre cititori le va aminti de pozele bunicilor la Techirghiol, cam de pe vremea când Bianca avea doar câțiva anișori. Nu o condamnăm, o divă nu poate ieși din casă chiar așa, oricum. Chiar dacă e cod roșu de ploi torențiale, doar nu era să iasă în gumari, deși probabil că în adolescență a purtat și ea.

Andreea Esca își pune cenușă în cap după ALERTA de CICLON și-l ceartă pe Busu: „Nu mi-e mie rușine de toți oamenii pe care i-am panicat de moarte pentru ploicica asta?!”
Andreea Esca își pune cenușă în cap după ALERTA de CICLON și-l ceartă...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Bianca Drăgușanu a ignorat total alerta de ciclon

Bianca Drăgușanu nu a ieșit oricum din casă, ci cu o geantă Hermes Birkin 25, asemănătoare cu cea cu care a fost văzută Elena Udrea la mall, (VEZI AICI IMAGINI) dar Bianca i-a înfășurat o eșarfă Hermes multicoloră pe o bretea, probabil ca să și-o recunoască în caz că se întâlnește cu mai multe dive la o cafea și au toate genți la fel. Cam cum fac pensionarii români cu valizele, le leagă un șnur ca să le recunoască pe bandă în aeroport, la preluare bagaje, doar că un șnur ca ăsta trece binișor de 500 de Euro.

Totuși, diva pare să fi fost informată că vine o ploaie puternică, din moment ce a ieșit cu un Range Rover, cu gardă la sol mai înaltă decât o mașină obișnuită. Probabil din același motiv și-a luat și ghetele platformă, ca să se ridice deasupra oricărei viituri.

CITEȘTE ȘI: L-a costat mult cafeaua cu Bianca Drăguşanu! Gabi Bădălău a „încasat-o” la ieşire, dar divei supreme nici nu i-a păsat!

NU RATA: CANCAN.RO l-a filmat pe Bădălău ieșit din clinica medicală, dar adevărata problemă o are Bianca Drăgușanu! Nu iartă nimic! 

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

