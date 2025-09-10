L-a costat mult cafeaua cu Bianca Drăguşanu! Gabi Bădălău a „încasat-o” la ieşire, dar divei supreme nici nu i-a păsat!

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău își trăiesc povestea de dragoste așa cum știu ei mai bine. Deși au fost în atenția publicului în repetate rânduri din cauza împăcărilor și despărțirilor, timpul a dovedit că nu pot sta departe unul de celălalt nici la bine, nici la greu. Apropo de greu, de data aceasta, afaceristul a fost prins pe picior greșit, sau mai bine spus pe…roata greșită. Cei doi îndrăgostiți au ieșit la Adamo, iar la ieșire…surpriză! CANCAN.RO are imagini tari cu diva supremă și iubitul ei, care a „încasat-o”!

Tensiunile în duo-ul amoros Bianca Drăgușanu-Gabi Bădălău par să se fi dizolvat ca prin minune (cel puțin deocamdată). Certurile s-au mai rărit, iar acum, cei doi au tot felul de activități firești, așa cum are orice alt cuplu în care domnește iubirea și liniștea. Ies împreună ba la plimbări, ba la restaurante, și chiar își asortează ținutele (aspect pe care îl vom detalia în rândurile de mai jos).

Adamo a fost locația aleasă de data aceasta, pentru a lua masa și pentru a petrece timp de calitate împreună. Doar că după ce au ieșit din local, Bianca l-a lăsat pe iubitul ei singurel, cu toate o surpriză îl aștepta în parbriz.

Gabi Bădălău, amendat pentru parcare

Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu s-au bucurat de timpul petrecut împreună la restaurant, iar diva noastră chiar zâmbea după ce au ieșit de la Adamo. Bine, zâmbetul i-a dispărut subit după ce a văzut că iubitul ei a comis-o. El s-a trezit cu un fluturaș de amendă în geam, însă ea și-a văzut liniștită de drum către bolidul ei. Deh, neatenția se taxează! Acum, n-o fi o amendă un capăt de țară, are și el multe pe cap și a uitat să plătească parcarea. Cel mai probabil, Bianca îi menține ocupate gândurile în permanență.

Vă spuneam în rândurile de mai sus cum spumosul cuplu și-a asortat ținutele până la cel mai mic detaliu. Bine, Bianca a plusat cu geanta Louis Vuitton, dar în rest, erau amândoi din același film, mai ceva ca o pereche de influenceri de pe Instagram. Ea purta un top alb, sexy, decoltat și care îi lăsa la vedere și abdomenul, el, un tricou în aceeași nonculoare. Bianca a optat și pentru o pereche de jeansi lejeri, oversize, gri, de la Celine, iar Gabi a purtat o o pereche de pantaloni…ați ghicit, tot gri. Și la capitolul accesorii au existat similarități. Ochelarii de soare au fost nelipsiți, bineînțeles, de la ambii, la fel și ceasurile scumpe. Bine că nu s-au „asortat” și la…amendă!

