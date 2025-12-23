Acasă » Știri » Ai vazut-o pe femeia din imagine? Primești 100.000 de euro daca ai o informație care duce la găsirea ei

De: Denisa Iordache 23/12/2025 | 15:34
Cazul Teodorei Martin, o românca dispărută în urmă cu 15 ani, a făcut înconjurul lumii. Fratele ei nu și-a pierdut speranța încă și este dispus să ofere o recompensă de 100.000 de euro celui care o găsește. Toate detaliile în articol.

Teodora a dispărut pe data de 17 iulie 2010 din locuința familiei sale aflată în Saint-Michel-de-Llotes (departamentul Pyrénées-Orientales), Franța. Constantin Martin, fratele ei, este dispus să facă sacrificii mari pentru a-și regăsi sora despre care este convins că trăiește.

Femeia ar fi împlinit vârsta de 81 de ani la finalul anului 2025, iar fratele ei, disperat, a făcut anunțul conform căruia oferă 100.000 de euro pentru găsirea ei. Constantin este pensionar și locuiește la Amélie-les-Bains alături de sora lor, Jeanne. Bărbatul nu poate accepta că sora lui mai mare a dispărut.

Aceștia se refugiaseră în Franța, după ce au fugit din România în timpul regimului Nicolae Ceaușescu. A urmat un parcurs de acomodare greu pentru ei, iar Teodora a trecut printr-o traumă greu de descris în timp ce se afla în România, aspect care a urmărit-o și atunci când s-a mutat alături de frații ei.

„A fost torturată într-un spital de psihiatrie în România. Internată cu forța, i-au distrus sistemul nervos cu medicamente chimice și cu electroșocuri.”

Până în ziua dispariției, Teodora a trăit cu o teamă constantă că este urmărită și ca va fi omorâtă. Atunci când a dispărut, Teodora a plecat fără geantă, fără acte și fără bani. Căutările nu au dat niciun rezultat, dar fratele ei nu poate renunța.

„Undeva, cineva știe cu siguranță ceva”, a spus el.

Inițial, el a spus că va oferi 50.000 de euro drept recompensă, dar după ce și-a pierdut mama și sora mai mică, el a mărit suma în speranța că o va găsi pe Teodora mai repede.

