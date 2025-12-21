În urmă cu 40 de ani, o fetiță a dispărut fără urmă, la doar 3 ani! Acum, mama ei a fost arestată pe loc după ce a apărut

O poveste de-a dreptul incredibilă s-a petrecut acum mai bine de 40 de ani în Statele Unite, iar adevărul a ieșit la suprafață abia acum.
Deși pare desprinsă dintr-un scenariu de film, întâmplarea este cât se poate de reală și a surprins nu doar comunitatea locală unde s-a petrecut, ci o țară întreagă, scrie New York Post.
O femeie care a fost răpită când avea doar trei ani a fost găsită în viață și nevătămată la mai mult de patru decenii de la dispariție, fără să știe că ar fi fost vreodată victima unei răpiri.
Michelle Marie Newton a fost dată dispărută pentru prima dată pe 2 aprilie 1983. Mama ei, Debra Newton, a furat-o pur și simplu pe copilă și s-a mutat cu ea din Louisville, Kentucky, în statul Georgia „pentru a începe o nouă slujbă și a pregăti o nouă casă pentru familie”, dar l-a lăsat pe soțul ei, tatăl lui Michelle, în urmă, iar acesta nu a mai știut nimic de ele, a transmis Biroul Șerifului din comitatul Jefferson într-un comunicat de presă. Copilul dispărut nu a știut nimic timp de 42 de ani. Acum în vârstă de 46 de ani, Michelle a fost crescută sub un alt nume. Mama ei, care acum are 66 de ani, a adoptat o identitate falsă, pretinzând că se numește „Sharon”, potrivit autorităților.
După ce Debra a fugit cu copilul, soțul acesteia, Joseph Newton a încercat să le găsească. El a declarat că a vorbit ultima dată cu soția sa cândva între 1984 și 1985, înainte ca aceasta să dispară complet.
Totuși, căutarea lui Debra și a lui Michelle a continuat până în anul 2000. În acel moment, cazul a fost clasat. Cinci ani mai târziu, Michelle a fost eliminată din bazele de date naționale cu copii dispăruți. Pe atunci, ea ar fi avut în jur de 25 de ani.
Cazul a fost redeschis în 2016 la cererea unui membru al familiei, dar nu au existat evoluții semnificative până când Poliția nu a primit un pont de la Crime Stoppers în 2025.
Informația compromițătoare i-a condus pe oamenii legii la casa Debrei din Villages, Florida, pe 24 noiembrie. Ea locuia acolo sub numele de „Sharon Nealy” și avea un nou iubit, scrie presa locală.
Timp de zeci de ani, femeia a reușit să se ascundă și nici măcar nu a dat de bănuit nimic nimănui din jur. Dovadă stă faptul că, atunci când a fost reținută, femeia era însoțită de o prietenă care, în glumă, i-a spus Debrei că polițiștii vin să o ia pe ea. Deși a făcut o glumă, femeia a realizat uluită că, de fapt, spusese fără să știe adevărul: polițiștii chiar veniseră după prietena ei.
După ce au încătușat-o pe Debra – care a ocupat cândva un loc în „Top 8 cei mai căutați fugari” de către FBI, polițiștii s-au dus la ușa lui Michelle și i-au povestit adevărul, dându-i femeii viața peste cap.
„Nu ești cine crezi. Ești o persoană dispărută. Ești Michelle Marie Newton”, i-au spus, polițiștii. De acolo, Michelle a sunat la Biroul Șerifului din Comitatul Jefferson și a planificat o reîntâlnire cu tatăl ei.
„A fost mereu în inimile noastre. Nu pot explica momentul acela în care am intrat și am putut să-mi îmbrățișez din nou fiica”, a declarat Joseph.
Debra a fost arestată și apoi eliberată pe cauțiune, dar urmează să fie judecată. Michelle a declarat presei că speră că va reuși să treacă peste tot și că toți cei afectați se vor „vindeca” la un moment dat.
