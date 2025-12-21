În urmă cu 40 de ani, o fetiță a dispărut fără urmă, la doar 3 ani! Acum, mama ei a fost arestată pe loc după ce a apărut

O poveste de-a dreptul incredibilă s-a petrecut acum mai bine de 40 de ani în Statele Unite, iar adevărul a ieșit la suprafață abia acum.

Deși pare desprinsă dintr-un scenariu de film, întâmplarea este cât se poate de reală și a surprins nu doar comunitatea locală unde s-a petrecut, ci o țară întreagă, scrie New York Post.

O femeie care a fost răpită când avea doar trei ani a fost găsită în viață și nevătămată la mai mult de patru decenii de la dispariție, fără să știe că ar fi fost vreodată victima unei răpiri.

Michelle Marie Newton a fost dată dispărută pentru prima dată pe 2 aprilie 1983. Mama ei, Debra Newton, a furat-o pur și simplu pe copilă și s-a mutat cu ea din Louisville, Kentucky, în statul Georgia „pentru a începe o nouă slujbă și a pregăti o nouă casă pentru familie”, dar l-a lăsat pe soțul ei, tatăl lui Michelle, în urmă, iar acesta nu a mai știut nimic de ele, a transmis Biroul Șerifului din comitatul Jefferson într-un comunicat de presă. Copilul dispărut nu a știut nimic timp de 42 de ani. Acum în vârstă de 46 de ani, Michelle a fost crescută sub un alt nume. Mama ei, care acum are 66 de ani, a adoptat o identitate falsă, pretinzând că se numește „Sharon”, potrivit autorităților.

Cum s-a întâmplat totul

După ce Debra a fugit cu copilul, soțul acesteia, Joseph Newton a încercat să le găsească. El a declarat că a vorbit ultima dată cu soția sa cândva între 1984 și 1985, înainte ca aceasta să dispară complet.

Totuși, căutarea lui Debra și a lui Michelle a continuat până în anul 2000. În acel moment, cazul a fost clasat. Cinci ani mai târziu, Michelle a fost eliminată din bazele de date naționale cu copii dispăruți. Pe atunci, ea ar fi avut în jur de 25 de ani.

Cazul a fost redeschis în 2016 la cererea unui membru al familiei, dar nu au existat evoluții semnificative până când Poliția nu a primit un pont de la Crime Stoppers în 2025.

Informația compromițătoare i-a condus pe oamenii legii la casa Debrei din Villages, Florida, pe 24 noiembrie. Ea locuia acolo sub numele de „Sharon Nealy” și avea un nou iubit, scrie presa locală.

O minciună aproape perfectă

Timp de zeci de ani, femeia a reușit să se ascundă și nici măcar nu a dat de bănuit nimic nimănui din jur. Dovadă stă faptul că, atunci când a fost reținută, femeia era însoțită de o prietenă care, în glumă, i-a spus Debrei că polițiștii vin să o ia pe ea. Deși a făcut o glumă, femeia a realizat uluită că, de fapt, spusese fără să știe adevărul: polițiștii chiar veniseră după prietena ei.

După ce au încătușat-o pe Debra – care a ocupat cândva un loc în „Top 8 cei mai căutați fugari” de către FBI, polițiștii s-au dus la ușa lui Michelle și i-au povestit adevărul, dându-i femeii viața peste cap.

„Nu ești cine crezi. Ești o persoană dispărută. Ești Michelle Marie Newton”, i-au spus, polițiștii. De acolo, Michelle a sunat la Biroul Șerifului din Comitatul Jefferson și a planificat o reîntâlnire cu tatăl ei.

„A fost mereu în inimile noastre. Nu pot explica momentul acela în care am intrat și am putut să-mi îmbrățișez din nou fiica”, a declarat Joseph.

Debra a fost arestată și apoi eliberată pe cauțiune, dar urmează să fie judecată. Michelle a declarat presei că speră că va reuși să treacă peste tot și că toți cei afectați se vor „vindeca” la un moment dat.

