Acasă » Știri » Știri externe » În urmă cu 40 de ani, o fetiță a dispărut fără urmă, la doar 3 ani! Acum, mama ei a fost arestată pe loc după ce a apărut

În urmă cu 40 de ani, o fetiță a dispărut fără urmă, la doar 3 ani! Acum, mama ei a fost arestată pe loc după ce a apărut

De: Daniel Matei 22/12/2025 | 00:50
În urmă cu 40 de ani, o fetiță a dispărut fără urmă, la doar 3 ani! Acum, mama ei a fost arestată pe loc după ce a apărut
Sursa foto: Envato

O poveste de-a dreptul incredibilă s-a petrecut acum mai bine de 40 de ani în Statele Unite, iar adevărul a ieșit la suprafață abia acum.

Deși pare desprinsă dintr-un scenariu de film, întâmplarea este cât se poate de reală și a surprins nu doar comunitatea locală unde s-a petrecut, ci o țară întreagă, scrie New York Post.

O femeie care a fost răpită când avea doar trei ani a fost găsită în viață și nevătămată la mai mult de patru decenii de la dispariție, fără să știe că ar fi fost vreodată victima unei răpiri.

Michelle Marie Newton a fost dată dispărută pentru prima dată pe 2 aprilie 1983. Mama ei, Debra Newton, a furat-o pur și simplu pe copilă și s-a mutat cu ea din Louisville, Kentucky, în statul Georgia „pentru a începe o nouă slujbă și a pregăti o nouă casă pentru familie”, dar l-a lăsat pe soțul ei, tatăl lui Michelle, în urmă, iar acesta nu a mai știut nimic de ele, a transmis Biroul Șerifului din comitatul Jefferson într-un comunicat de presă. Copilul dispărut nu a știut nimic timp de 42 de ani. Acum în vârstă de 46 de ani, Michelle a fost crescută sub un alt nume. Mama ei, care acum are 66 de ani, a adoptat o identitate falsă, pretinzând că se numește „Sharon”, potrivit autorităților.

Cum s-a întâmplat totul

După ce Debra a fugit cu copilul, soțul acesteia, Joseph Newton a încercat să le găsească. El a declarat că a vorbit ultima dată cu soția sa cândva între 1984 și 1985, înainte ca aceasta să dispară complet.

Totuși, căutarea lui Debra și a lui Michelle a continuat până în anul 2000. În acel moment, cazul a fost clasat. Cinci ani mai târziu, Michelle a fost eliminată din bazele de date naționale cu copii dispăruți. Pe atunci, ea ar fi avut în jur de 25 de ani.

Cazul a fost redeschis în 2016 la cererea unui membru al familiei, dar nu au existat evoluții semnificative până când Poliția nu a primit un pont de la Crime Stoppers în 2025.

Informația compromițătoare i-a condus pe oamenii legii la casa Debrei din Villages, Florida, pe 24 noiembrie. Ea locuia acolo sub numele de „Sharon Nealy” și avea un nou iubit, scrie presa locală.

O minciună aproape perfectă

Timp de zeci de ani, femeia a reușit să se ascundă și nici măcar nu a dat de bănuit nimic nimănui din jur. Dovadă stă faptul că, atunci când a fost reținută, femeia era însoțită de o prietenă care, în glumă, i-a spus Debrei că polițiștii vin să o ia pe ea. Deși a făcut o glumă, femeia a realizat uluită că, de fapt, spusese fără să știe adevărul: polițiștii chiar veniseră după prietena ei.

După ce au încătușat-o pe Debra – care a ocupat cândva un loc în „Top 8 cei mai căutați fugari” de către FBI, polițiștii s-au dus la ușa lui Michelle și i-au povestit adevărul, dându-i femeii viața peste cap.

„Nu ești cine crezi. Ești o persoană dispărută. Ești Michelle Marie Newton”, i-au spus, polițiștii. De acolo, Michelle a sunat la Biroul Șerifului din Comitatul Jefferson și a planificat o reîntâlnire cu tatăl ei.

„A fost mereu în inimile noastre. Nu pot explica momentul acela în care am intrat și am putut să-mi îmbrățișez din nou fiica”, a declarat Joseph.

Debra a fost arestată și apoi eliberată pe cauțiune, dar urmează să fie judecată. Michelle a declarat presei că speră că va reuși să treacă peste tot și că toți cei afectați se vor „vindeca” la un moment dat.

CITEȘTE ȘI:

Internetul fierbe după o fotografie cu JD Vance: criză de cuplu sau regie perfectă?

Povestea lor „perfectă” ascundea detalii cutremurătoare. Adevărul despre căsnicia lui Charlie Kirk

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cher i-a dat ultimatum iubitului ei cu 40 de ani mai tânăr: căsătorie sau adio
Showbiz internațional
Cher i-a dat ultimatum iubitului ei cu 40 de ani mai tânăr: căsătorie sau adio
S-au căsătorit în mare secret, înainte de Crăciun! E surpriza finalului de an
Showbiz internațional
S-au căsătorit în mare secret, înainte de Crăciun! E surpriza finalului de an
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a anului
Mediafax
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a...
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Gandul.ro
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Imagini virale dintr-un avion aproape gol. Doar șapte români au zburat spre Londra
Adevarul
Imagini virale dintr-un avion aproape gol. Doar șapte români au zburat spre Londra
Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în Justiție anunțat de Nicușor Dan
Digi24
Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în...
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată revoltă!
Mediafax
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată...
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Care a fost cel mai dorit loc de muncă în România în 2025. Top 3 cele mai căutate joburi și ce salarii oferă
Digi 24
Care a fost cel mai dorit loc de muncă în România în 2025. Top 3...
NEWS ALERT Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de pe muntele Strâmtu, în comuna Lerești, Argeș
Digi24
NEWS ALERT Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Descopera.ro
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Gandul.ro
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum era vremea în Ajun de Crăciun în București acum 10 ani. Temperaturile de primăvară au amânat ...
Cum era vremea în Ajun de Crăciun în București acum 10 ani. Temperaturile de primăvară au amânat ninsoarea
Horoscop 22 decembrie 2025. Zodia care află un adevăr dureros despre partener
Horoscop 22 decembrie 2025. Zodia care află un adevăr dureros despre partener
Altfel de antrenament înainte de Survivor! Aris Eram, de la Mosh, direct în junglă
Altfel de antrenament înainte de Survivor! Aris Eram, de la Mosh, direct în junglă
Cine e Eva Nicolescu, finalista de la Vocea României 2025? Tatăl ei e celebru
Cine e Eva Nicolescu, finalista de la Vocea României 2025? Tatăl ei e celebru
The Last Frontier, anulat după un singur sezon. Apple TV+ trage linie peste thrillerul cu Jason Clarke
The Last Frontier, anulat după un singur sezon. Apple TV+ trage linie peste thrillerul cu Jason Clarke
Povestea fiecărui bărbat înainte de Sărbători! Bogdan Stelea s-a lăsat plimbat de iubită prin ...
Povestea fiecărui bărbat înainte de Sărbători! Bogdan Stelea s-a lăsat plimbat de iubită prin magazine
Vezi toate știrile
×