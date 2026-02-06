Ce rugăminte inedită a primit Pescobar din partea unui client. Patronului nu i-a venit să creadă: „Salutare, puteți, vă rog....”

Un client al restaurantului Taverna Racilor, deținut de Pescobar, a reușit să atragă atenția tuturor cu o cerere inedită făcută la plasarea unei comenzi. Localul, cunoscut pentru preparatele sale din fructe de mare, a primit o solicitare neobișnuită, care a apărut chiar pe bonul fiscal.

Restaurantul este cunoscut pentru preparatele sale din fructe de mare, fiind una dintre cele mai populare locații de acest tip, datorită lui Paul Nicolau. Taverna Racilor a devenit un adevărat punct de atracție nu doar pentru clienții obișnuiți, ci și pentru numeroase vedete, care îi calcă pragul.

Recent, Pescobar a primit o cerere neobișnuită din partea unui client. El a decis să facă public bonul fiscal pe rețelele de socializare pentru a le arăta și altor persoane.

Omul de afaceri a distribuit imaginea cu cererea inedită a clientului, alături de câteva inimioare, semn că a fost vizibil impresionat de gestul acestuia. Postarea a stârnit numeroase reacții din partea internauților, care au apreciat atât creativitatea clientului, cât și modul în care restaurantul a răspuns situației.

Ce a cerut un client la Taverna Racilor

Clientul a făcut o comandă și a cerut ca în locul salatei incluse în meniu, să primească creveți cruzi, motivul fiind unul cât se poate de special. Acesta a explicat că își dorește să sărbătorească cina alături de pisica sa, care își serba ziua de naștere.

Astfel se poate observa că această persoană a vrut să îi facă o surpriză prietenului necuvântător și să-i ofere o masă specială de aniversare.

„Salutare, puteți, va rog, să-mi dați creveţi cruzi în loc de salata din comandă? Aş vrea să iau cina cu pisica mea, e ziua ei. Mulțumesc!”, este cerința specială a unui client.

CITEȘTE ȘI: Costel Biju, despre retragerea din muzică! Suma colosală pentru care e dispus să nu mai cânte: „Minte”

Cât costă o replică a Coifului de la Coțofenești. Românii comandă în neștire!