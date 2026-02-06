Daniel Onoriu a schimbat ”curtea de aer” cu mall-ul! Primele imagini după ce a fost eliberat condiționat

Avem primele imagini în exclusivitate cu Daniel Onoriu după ce a fost eliberat condiționat din închisoare! Fostul pilot de raliuri și-a ispășit pedepasa la penitenciarul Rahova după ce a fost condamnat inițial la la 4 ani și 3 luni de închisoare pentru încălcarea ordinului de restricție emis pe numele său, după ce fosta lui soție, Isabela Onoriu a obținut un ordin de protecție. Ulterior, pedeapsa lui Daniel a fost redusă, iar anul trecut a fost condamnat definitiv la 2 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Între timp, se pare că a reușit, din nou să îi înduplece pe magistrați, și fostul pilot de raliuri a fost eliberat condiționat după un an de închisoare. CANCAN.RO a surprins primele imagini în exclusivitate cu nepotul lui Gabi Luncă! Iată ce a făcut.

Daniel Onoriu a fost condamnat la închisoare după ce a încălcat în mai multe rânduri ordinul de protecție pe care fosta lui soție, Isabela Onoriu, l-a cerut împotriva lui. În perioada detenției, fostul pilot de raliuri a trecut prin momente dificile după ce atât mama lui, cât și tatăl său, s-au stins din viață la câteva luni distanță unul de celălalt. La trei luni de la moartea tatălui său, Daniel Onoriu simte, din nou, aerul libertății.

Primele imagini cu Daniel Onoriu după ce a fost eliberat din închisoare

Daniel Onoriu a fost surprins de CANCAN.RO la scurt timp după ce a fost eliberat condiționat. Apariția lui, dar mai ales, relaxarea cu care se plimbă prin mall, poate fi surprinzătoare pentru unii, mai ales prin prisma scandalurilor în care fost implicat în ultimii ani.

Îmbrăcat cu o ținută deloc simplă, dimpotrivă, care iesea în evidență, formată dintr-o geacă voluminoasă, pantaloni de trening negri și adidași în aceeași nuanță, Daniel Onoriu nu a putut scăpa din raza paparazzilor noștri. Fostul pilot de raliuri pare că se bucură din plin de aerul libertății, căci nu era deloc grăbit, dimpotrivă. A stat și a analizat cu atenție oamenii din jur, s-a uitat pe la vitrinele magazinelor și a părut că își dorește să se simtă, din nou, ca un om normal, fără restricții.

Ce a căutat prima dată fostul pilot de raliuri

Dar ca să vadă mai bine, Daniel Onoriu pare să aibă nevoie de o pereche nouă de ochelari. Așadar, următoarea oprire a fost la un magazin de optică, acolo unde a probat mai multe perechi. Poate că după un an de detenție, în care, cel mai probabil, nu și-a făcut controalele de vedere, nepotul lui Gabi Luncă are nevoie să își schimbe dioptriile.

După ce a terminat de probat, fostul pilot de raliuri a plecat din magazin așa cum a intrat: cu aceeași pereche de ochelari, dar cu o relaxare care demonstrează cât de mult contează pentru el să fie liber, în ciuda tuturor greutăților prin care a trecut: de la accidentul devastator și divorțul cu scandal de fosta soție, până la pierderea ambilor părinți anul trecut.

