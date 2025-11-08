Tatăl lui Daniel Onoriu a murit pe patul de spital! Fostul pilot de raliuri îl plânge din spatele gratiilor

Veste teribilă pentru Daniel Onoriu! Fostul pilot, care se afla în închisoare la penitenciarul Rahova, unde îşi ispăşeşte o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni, este urmărit de ghinoane. Tatăl pilotului s-a stins aseară din viață pe un pat de spital din Franța! Bărbatul suferea de o boală necruțătoare și, din păcate, în urmă cu puțin timp a pierdut lupta. Vestea a picat ca un trăznet pe Daniel Onoriu care, la doar o lună și jumătate de la momentul în care și-a condus mama pe ultimul drum, urmează să își înmormânteze și tatăl. CANCAN.RO a stat de vorbă cu surse aproapiate familiei și a aflat toate detaliile.

Daniel Onoriu trece prin momente cumplite! Încarcerat în penitenciarul Rahova, acolo unde își ispășește o pedeapsă de doi ani și jumătate de închisoare, din cauza încălcării în mod repetat a ordinelor de protecție emise pe numele fostei soții, Isabela Onoriu, fostul pilot de raliuri a primit o veste cumplită! La doar două luni de la decesul mamei sale, și tatăl bărbatului a murit. Surse din apropierea familiei au declarat cum s-a întâmplat totul.

Daniel Onoriu își va înmormânta tatăl, la o lună de la decesul mamei!

Daniel Onoriu a primit o lovitură grea: după doar o lună şi jumătate de la decesul mamei sale, şi tatăl bărbatului s‑a stins aseară din viaţă, tot pe patul de spital. Surse apropiate familiei au declarat pentru CANCAN.RO, cum s-a întâmplat totul.

„Tatăl lui Daniel Onoriu a murit. A decoperit în luna iunie că are cancer. A decis să plece să se trateze în Franța. A plecat cu soția lui și au sperat să îi mai prelungească viața. Boala s-a dezvoltat galopant și tratamentul nu a mers. Era de câteva luni în spital, iar aseară a murit”, au declarat apropiați ai familiei.

Durerea e cu atât mai mare cu cât Daniel a trecut deja printr‑o înmormântare greu de imaginat: în luna septembrie şi‑a condus mama pe ultimul drum. La vremea respectivă, fostul pilot a primit permisia să părăsească penitenciarul Rahova pentru a participa la slujba de înmormântare. Daniel Onoriu a stat în cătușe pe perioada slujbei, și, cel mai probabil așa se va întâmpla și acum, dacă va primi permisie de la penitenciar.

„Îmi este milă de el, să îți îngropi ambii părinți într-o perioadă atât de scurtă, este foarte trist, o durere foarte mare”, a mai spus apropiata familiei.

