Daniel Onoriu, în doliu! Cea mai importantă ființă din viața lui s-a stins pe patul de spital

Tragedie în familia Onoriu! Daniel Onoriu trece prin momente de neimaginat, după ce mama sa, Jenica Onoriu, s-a stins din viață. Vestea tristă a căzut ca un trăsnet peste pilot, care avea o relație extrem de apropiată cu cea care i-a fost mereu alături, atât în momentele de glorie, cât și în clipele grele. Mai mult, situația este cu atât mai dureroasă, pentru că acesta se află în spatele gratiilor și nu își poate vedea mama.

Jenica Onoriu și-a dat ultima suflare pe patul de spital, unde se afla internată din cauza problemelor grave de sănătate cu care s-a confruntat în ultimii ani, potrivit spynews.ro. Femeia a luptat din greu, însă organismul ei a cedat în urmă cu puțin timp.

Daniel Onoriu este în doliu

Mama lui Daniel Onoriu a trecut printr-un adevărat calvar. La finalul anului trecut, i s-a făcut rău în propria locuință, iar medicii au fost nevoiți să spargă ușa pentru a putea interveni. De atunci, starea ei s-a degradat treptat, în ciuda îngrijirilor medicale.

Jenica Onoriu a fost sprijinul fiului său în toate încercările vieții. L-a susținut în cariera de pilot, dar și în scandalurile răsunătoare prin care a trecut în ultimii ani, fiind mereu prezentă pentru el. Din păcate, Daniel Onoriu nu poate fi acum alături de mama sa, deoarece se află în închisoare, unde ispășește o pedeapsă de 2 ani și 6 luni.

Durerea este cu atât mai mare pentru sportiv, care află din spatele gratiilor vestea că mama lui nu mai este. Priveghiul Jenicăi Onoriu va avea loc mâine, 27 septembrie, iar duminică, 28 septembrie, va fi condusă pe ultimul drum.

