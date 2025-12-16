Acasă » Știri » Ce primă de Crăciun vei primi, în funcție de zodia ta. Tabel complet | Nativii care vor încasa cei mai mulți bani

De: Alina Drăgan 16/12/2025 | 16:34
Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar odată cu ele vin și numeroase surprize. Pe lângă cadouri și mese festive, această perioadă aduce și o energie specială, care se reflectă inclusiv în plan financiar. Astrele par mai generoase ca oricând, iar luna decembrie vine cu mici recompense pentru eforturile depuse de-a lungul anului.

Pentru unii nativi, sărbătorile pot aduce prime consistente, bonusuri neașteptate sau câștiguri care apar exact atunci când au cea mai mare nevoie. Alții vor primi sume mai modeste, dar care sunt binevenite și aduc bucurie. Energia astrală a acestui final de an favorizează recunoașterea muncii, răsplata răbdării și echilibrarea situațiilor financiare care au fost tensionate în ultima perioadă.

În funcție de zodie, universul are planuri diferite pentru fiecare. Unele semene zodiacale se află sub protecția unor influențe astrale puternice, care atrag abundența și norocul material. Ceea ce înseamnă că vor încasa prime consistente de Crăciun.

Alți nativi nu sunt la fel de norocoși și trebuie să fie mulțumiți cu mai puțin. Cert este că sărbătorile nu vin cu mâna goală pentru nimeni, iar astrele au pregătit surprize financiare pe măsura fiecărei zodii.

Sper exemplu, cei născuți în zodia Berbec vor încasa o primă de Crăciun în valoare de 1.200 de lei. Suma este una atrăgătoare, însă acești nativi nu sunt cei mai norocoși. Taurii vor încasa o primă de 1.800 de lei și ridică destul de mult standardul. În timp ce Gemenii trebuie să se mulțumească doar cu 850 de lei.

De Crăciun, Racii vor încasa o primă de 1.500 de lei. Răsfățații acestei perioade sunt Leii, acești nativi încasează cea mai mare primă. Este vorba despre 2.500 lei. Pe de altă parte, Fecioarele primesc 950 de lei.

Cei născuți în zodia Balanță vor încasa o primă de 1.350 de lei. Iar Scorpionii își vor suplimenta veniturile cu 1.600 de lei. Săgetătorii se numără și ei printre norocoșii acestei perioadă și vor beneficia de o primă de 1.900 de lei.

În ceea ce îi privește pe Capricorni, acești nativi vor primi o primă de 1.100 de lei. Ghinioniștii acestei perioade sunt Vărsătorii, care încasează cea mai mică primă. Este vorba de 750 de lei. În timp ce Peștii primesc 1.050 lei.

