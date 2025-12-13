Cele 4 zodii care primesc tot ce e mai bun de la Univers în 2026. Doar una singură are „An de Smarald”

Anul 2026 se anunță a fi unul plin de mișcări cosmice spectaculoase și energii transformatoare. Planetele își schimbă poziția, aducând cu ele surprize uriașe pentru anumite semne zodiacale. Astrologii susțin că vom avea parte de un an bogat în evoluții personale, șanse neașteptate și redescoperiri interioare.

Candice Childress, un cunoscut astrolog, menționează că patru zodii vor fi sub lumina reflectoarelor în 2026, bucurându-se de influențe planetare benefice care le vor ajuta să-și construiască un nou drum.

Berbec

Anul 2026 reprezintă o etapă de maturizare și evoluție personală puternică. Din februarie, Saturn și Neptun se stabilesc în semnul tău, influențând modul în care îți gestionezi responsabilitățile și planurile de viitor. Saturn, planeta disciplinei și a răbdării, te va motiva să-ți construiești viața pe baze solide și să rămâi concentrat pe obiectivele pe termen lung. Chiar dacă drumul nu va fi ușor, rezultatele merită efortul, iar mulți nativi vor culege roadele muncii lor prin realizări personale și profesionale remarcabile.

Gemeni

În cazul Gemenilor, anul 2026 vine cu aer de reinventare și îl pot considera „Anul de Smarald” căci tot ce își vor propune se va realiza. Uranus intră în semnul lor în aprilie, aducând schimbări neașteptate și dorința de libertate. Mulți nativi vor simți nevoia să rupă rutina, să urmeze drumuri neconvenționale și să se exprime autentic. Este momentul perfect pentru a-și descoperi adevărata direcție și pentru a da viață unor idei cu totul noi.

Leu

Pentru Lei, 2026 promite entuziasm, expansiune și curaj. Energia lui Jupiter le insuflă dorința de explorare și de noi începuturi — fie ele profesionale, sentimentale sau spirituale. Totuși, prezența Nodului Sud în semnul lor aduce nevoia de a elibera trecutul și de a renunța la obiceiurile care nu-i mai ajută să crească.

Vărsător

Procesul de transformare interioră început în 2024 continuă cu aceeași intensitate. Pluto, planeta schimbărilor profunde, îți cere să renunți la fricile și tiparele vechi care nu te mai reprezintă. În 2026, vei experimenta un adevărat proces de renaștere, vei descoperi cât de multă putere interioară ai și cum poți deveni mai stăpân pe propria viață. Deși traseul poate fi provocator, anul aduce o formă nouă de libertate și echilibru pentru nativii Vărsător.

