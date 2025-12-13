Acasă » Știri » Fenomenul meteo atipic ce cuprinde România! Specialiștii ANM, bulversați de schimbare: ce se întâmplă cu zăpada de Crăciun și Revelion

Fenomenul meteo atipic ce cuprinde România! Specialiștii ANM, bulversați de schimbare: ce se întâmplă cu zăpada de Crăciun și Revelion

De: Andreea Stăncescu 13/12/2025 | 18:43
Cum va fi vremea în România / Sursa foto: Freepik

Deși ne apropiem de a doua lună de iarnă, vremea din România va continua să ne surprindă cu temperaturi neobișnuit de blânde pentru această perioadă. Meteorologii anunță că următoarele zile vor fi mai calde decât normalul lunii decembrie, iar termometrele vor urca semnificativ peste valorile obișnuite.

Vremea din următoarele zile ne va aduce temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, anunță meteorologii. În loc de maximele normale de aproximativ 6 grade Celsius, termometrele vor urca până la 10-11 grade, mai ales în sudul și sud-vestul țării. Chiar și în Capitală, temperaturile din orele amiezii vor ajunge la 6-7 grade, valori mai mari decât media lunii decembrie.

Deși vremea va fi plăcută și stabilă, ceața va continua să creeze probleme. În intervalele de dimineață și noapte, mai ales în zonele joase de relief din sud, est și centru, se va semnala o ceață persistentă. Fenomenul este cauzat de un câmp de presiune atmosferică ridicată care stagnează deasupra unei mari părți a Europei, inclusiv peste România. Această stabilitate atmosferică favorizează menținerea cerului acoperit și lipsa precipitațiilor, indiferent de regiune.

În perioada următoare, nu sunt așteptate nici ploi, nici ninsori, nici măcar la munte, unde stratul de zăpadă existent se va menține fără a fi însă alimentat cu zăpadă nouă. Conform estimărilor meteo actuale, aceste condiții vor persista până cel puțin spre finalul lunii decembrie.

Sursa foto: Freepik

Românii nu vor avea zăpadă ce Crăciun

Meteorologii spun că există șanse mici să avem un Crăciun cu zăpadă în acest an. Datele disponibile pentru perioada sărbătorilor arată că temperaturile se vor menține peste normalul climatologic în majoritatea regiunilor, iar cantitățile de precipitații vor fi scăzute. Astfel, chiar și la munte, unde stratul de zăpadă depășește deja un metru în unele zone, nu sunt așteptate ninsori noi până în jurul datei de 22-23 decembrie.

Pe scurt, următoarele zile ne aduc o iarnă blândă, cu temperaturi pozitive, cer mai mult noros, dar fără precipitații. În schimb, ceața rămâne fenomenul dominant al acestei perioade.

