Atenție, români! Noua achiziție a Aeroportului Otopeni vă poate trimite direct la poliție. Ce greșeală nu trebuie să comiteți

De: Irina Vlad 13/12/2025 | 17:21
Scannere inteligente pe aeroportul Otopeni/ sursă foto: Profimedia

Din cauza faptului că un număr tot mai mare de persoane încearcă să intre în România cu documente false, conducerea Aeroportului Otopeni a decis implementarea unor scanere performante pentru verificarea actelor de identitate și pașapoartelor. Mecanismul depistează falsurile pe loc.

Încă din vara acestui an a început schimbarea și implementarea noilor scannere inteligente. Aeroportul Otopeni a intrat în rândul celor mai moderne și digitalizate aeroporturi din Europa. Polițiștii folosesc un sistem special de verificare, un scaner care analizează amănunțit elementele de securitate ale pașapoartelor și cărților de identitate. Falsurile sunt detectate pe loc.

Persoanele prinse că încearcă să intre în țară cu documente fapse riscă dosar penal pentru uz de fals și pedeapsă cu până la 5 ani de închisoare. De asemenea, pot primi interdicție de a mai călători în țările din Uniunea Europeană pentru o perioadă stabilită de autorități.

De asemenea, scanerele pentru bagajele de cabină de la punctul de control de securitate au fost schimbate, ceea ce înseamnă că nu va mai fi nevoie ca turiștii să scoată dispozitivele electronice din bagaje, iar lichidele și gelurile de duș în recipiente mai mari de 100 ml vor fi permise. De asemenea, pe noile scanere au fost instalate și sisteme automate pentru mutarea tăvilor folosite pentru depozitarea bagajelor pentru scanare.

„E important de menționat că restricția privind lichidele și gelurile în recipiente de peste 100 de mililitri se aplică pe toate aeroporturile din Europa, ea urmând să fie eliminată treptat de la punctele de control de securitate echipate cu noul tip de scanere.

În țara noastră, astfel de scanere există la punctele de control de securitate de la aeroporturile din Cluj Napoca, Craiova, Timișoara, Sibiu și București și vor fi instalate, în perioada următoare sau într-un termen de câțiva ani, și pe alte aeroporturi”, notează BordinPass.

