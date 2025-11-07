Cât a plătit un român pentru o felie de pizza, 1 L de apă și o brioșă, în Aeroportul Otopeni: „Era mișto dacă era Black Friday”

Stupoare pentru un român, pe Aeroportul Otopeni! Acesta a cumpărat o felie de pizza, două sticle de apă plată la 0,5 litri și o brioșă cu ciocolată. Atunci când a achitat, a avut parte de o surpriză neplăcută. Află, în articol, cât a scos din buzunar pentru tot ce a luat!

Aeroportul Otopeni rămâne unul dintre cele mai controversate locuri din cauza prețurilor la alimente și băuturi. Turiștii români încă rămân uimiți atunci când văd cât costă o apă, un sendviș sau o felie de pizza. Recent, un român le-a arătat oamenilor cât a plătit pentru o felie de pizza, două sticle de apă plată la 0,5 litri și o brioșă cu ciocolată. Internauții au rămas surprinși când au văzut bonul fiscal.

Cât a plătit românul pe Aeroportul din Otopeni

Românii abia fac față valului de scumpiri din ultima perioadă, dar cei care au trecut recent prin Aeroportul Otopeni au avut parte de un șoc și mai mare. Prețurile, deja piperate de ani buni, au explodat pur și simplu în luna noiembrie 2025.

Recent, un român a publicat o fotografie cu bonul fiscal, din dorința de a le arăta internauților cât a plătit pentru o felie de pizza, două sticle de apă plată la 0,5 litri și o brioșă cu ciocolată. Ei bine, totalul a fost de 85 de lei.

„Era mișto dacă era Black Friday și la mâncare în aeroport! Ca să fiu corect… o bucată de pizza, două ape la 0,5 și (m-am răsfățat) o brioșă. Noi să fim sănătoși”, a scris românul pe Instagram.

Așa cum se poate observa pe bon, în Aeroportul Otopeni, o felie de pizza costă 38 de lei, o sticlă de apă la 0,5 litri 14 lei, iar o brioșă cu ciocolată 18 lei. De asemenea, românul a achitat un leu și pentru două ambalaje de plastic cu SGR.

Chiar dacă problema prețurilor ridicate în aeroporturi nu este nouă și nu se limitează la România, diferențele de preț între produsele din aeroport și cele de afară par să fie mai mari în țara noastră decât în alte locuri. Adesea, pasagerii se simt constrânși să aleagă între a plăti prețuri exagerate sau a rămâne fără alimente și băuturi în timpul zborului.

Cât a putut plăti un ieșean pentru o friptură, în parcul Copou. A dat 58 lei pe o porție de cartofi prăjiți!