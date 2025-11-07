Acasă » Știri » Cât a plătit un român pentru o felie de pizza, 1 L de apă și o brioșă, în Aeroportul Otopeni: „Era mișto dacă era Black Friday”

Cât a plătit un român pentru o felie de pizza, 1 L de apă și o brioșă, în Aeroportul Otopeni: „Era mișto dacă era Black Friday”

De: Irina Rasoveanu 07/11/2025 | 20:57
Cât a plătit un român pentru o felie de pizza, 1 L de apă și o brioșă, în Aeroportul Otopeni: „Era mișto dacă era Black Friday”

Stupoare pentru un român, pe Aeroportul Otopeni! Acesta a cumpărat o felie de pizza, două sticle de apă plată la 0,5 litri și o brioșă cu ciocolată. Atunci când a achitat, a avut parte de o surpriză neplăcută. Află, în articol, cât a scos din buzunar pentru tot ce a luat!

Aeroportul Otopeni rămâne unul dintre cele mai controversate locuri din cauza prețurilor la alimente și băuturi. Turiștii români încă rămân uimiți atunci când văd cât costă o apă, un sendviș sau o felie de pizza. Recent, un român le-a arătat oamenilor cât a plătit pentru o felie de pizza, două sticle de apă plată la 0,5 litri și o brioșă cu ciocolată. Internauții au rămas surprinși când au văzut bonul fiscal.

Cât a plătit românul pe Aeroportul din Otopeni

Românii abia fac față valului de scumpiri din ultima perioadă, dar cei care au trecut recent prin Aeroportul Otopeni au avut parte de un șoc și mai mare. Prețurile, deja piperate de ani buni, au explodat pur și simplu în luna noiembrie 2025.

Recent, un român a publicat o fotografie cu bonul fiscal, din dorința de a le arăta internauților cât a plătit pentru o felie de pizza, două sticle de apă plată la 0,5 litri și o brioșă cu ciocolată. Ei bine, totalul a fost de 85 de lei.

Urări de Sf. Mihail şi Gavriil, pe 8 noiembrie 2025. Mesaje şi felicitări pentru sărbătoriţii zilei
Urări de Sf. Mihail şi Gavriil, pe 8 noiembrie 2025. Mesaje şi felicitări...
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale,...

„Era mișto dacă era Black Friday și la mâncare în aeroport! Ca să fiu corect… o bucată de pizza, două ape la 0,5 și (m-am răsfățat) o brioșă. Noi să fim sănătoși”, a scris românul pe Instagram.

Bonul fiscal publicat de român/ Sursa foto: Instagram

Așa cum se poate observa pe bon, în Aeroportul Otopeni, o felie de pizza costă 38 de lei, o sticlă de apă la 0,5 litri 14 lei, iar o brioșă cu ciocolată 18 lei. De asemenea, românul a achitat un leu și pentru două ambalaje de plastic cu SGR.

Chiar dacă problema prețurilor ridicate în aeroporturi nu este nouă și nu se limitează la România, diferențele de preț între produsele din aeroport și cele de afară par să fie mai mari în țara noastră decât în alte locuri. Adesea, pasagerii se simt constrânși să aleagă între a plăti prețuri exagerate sau a rămâne fără alimente și băuturi în timpul zborului.

Citește și: Suma exorbitantă plătită de Dan Negru pentru o sticlă cu apă de 0,5 l în aeroport, în noiembrie 2025: „Minim 200 de euro/zi”

Cât a putut plăti un ieșean pentru o friptură, în parcul Copou. A dat 58 lei pe o porție de cartofi prăjiți!

Tags:
Iți recomandăm
De ce Maximus nu o mai caută pe Adriana Bahmuțeanu, după cununia cu George Restivan. Ce s-ar fi întâmplat cu adolescentul
Știri
De ce Maximus nu o mai caută pe Adriana Bahmuțeanu, după cununia cu George Restivan. Ce s-ar fi…
Karmen Simionescu și-a dat „upgrade” în cabinetul esteticianului! Ce proceduri și-a făcut la față: „Nu că ar fi fost nevoie”
Știri
Karmen Simionescu și-a dat „upgrade” în cabinetul esteticianului! Ce proceduri și-a făcut la față: „Nu că ar fi…
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
Mediafax
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna...
Cât a plătit un bărbat pentru un loc de PARCARE în Galați. Își mai lua o mașină cu banii aceștia!
Gandul.ro
Cât a plătit un bărbat pentru un loc de PARCARE în Galați. Își...
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Un controversat afacerist rus din lumea criptomonedelor şi soţia sa, ucişi în Emiratele Arabe Unite. Crimă sau înscenare?
Adevarul
Un controversat afacerist rus din lumea criptomonedelor şi soţia sa, ucişi în Emiratele...
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit pentru a fi trimis după gratii. Ce pedeapsă riscă
Digi24
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit...
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Mediafax
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina. Comoara valorează 700.000 de euro
Digi 24
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își...
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani grei de închisoare. Primul mesaj
Digi24
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani...
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Cât a plătit un bărbat pentru un loc de PARCARE în Galați. Își mai lua o mașină cu banii aceștia!
Gandul.ro
Cât a plătit un bărbat pentru un loc de PARCARE în Galați. Își mai lua...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce Maximus nu o mai caută pe Adriana Bahmuțeanu, după cununia cu George Restivan. Ce s-ar fi întâmplat ...
De ce Maximus nu o mai caută pe Adriana Bahmuțeanu, după cununia cu George Restivan. Ce s-ar fi întâmplat cu adolescentul
Ultimul omagiu adus antrenorului Emeric Ienei. Zeci de oameni și-au luat „Adio!” de la el ...
Ultimul omagiu adus antrenorului Emeric Ienei. Zeci de oameni și-au luat „Adio!” de la el pe stadionul Iuliu Bodola
Donald Trump, mesaj pentru poporul român, după ce a decis retragerea trupelor: „Pentagonul nu ignoră ...
Donald Trump, mesaj pentru poporul român, după ce a decis retragerea trupelor: „Pentagonul nu ignoră nimic din ce spun”
Karmen Simionescu și-a dat „upgrade” în cabinetul esteticianului! Ce proceduri și-a făcut la ...
Karmen Simionescu și-a dat „upgrade” în cabinetul esteticianului! Ce proceduri și-a făcut la față: „Nu că ar fi fost nevoie”
Ce nume se sărbătoresc de Sf. Mihail și Gavriil. Cui trebuie să spui „La mulți ani!” pe 8 noiembrie
Ce nume se sărbătoresc de Sf. Mihail și Gavriil. Cui trebuie să spui „La mulți ani!” pe 8 noiembrie
Când intră banii pe cardurile sociale în decembrie 2025. Dragoș Pîslaru a făcut anunțul mult așteptat
Când intră banii pe cardurile sociale în decembrie 2025. Dragoș Pîslaru a făcut anunțul mult așteptat
Vezi toate știrile
×