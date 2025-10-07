IREAL cât a plătit un tânăr de 23 de ani pentru un bagaj în plus, în aeroport: ”A trebuit să mă împrumut”

Un tânăr de 23 de ani a plecat spre Australia plătind inițial 365 de euro pe bilet, dar a ajuns la aeroport obligat să achite peste 1.000 de euro din cauza politicii de zbor privind bagajele. Turistul a trebuit să se împrumute pentru a se îmbarca și a ajunge la destinație.

Andy Donovan urma joace cricket în sezonul de vară australian și zbura către Kingsbury, Melbourne. Prima dată și-a cumpărat un zbor ce includea două bagaje de cală și avea o escală în Hong Kong. Însă, în dimineață plecării, tânărul a schimbat biletul cu o altă companie aeriană după ce a aflat că taifunul Ragasa se îndrepta către oraș și și-a dorit să plece cât mai rapid.

Cât l-a costat bagajul de cală pe tânărul de 22 de ani

Trecerea la o altă companie aeriană a însemnat și o reducere a bagajelor, astfel că acum avea doar o valiză inclusă în loc de două, iar Andy Donovan transporta două trolere. Unul era cu lucruri personale și unul cu echipamentul său de cricket, personalizat și imposibil de înlocuit ușor. A încercat să cumpere online un bagaj suplimentar, dar site-ul companiei s-a blocat, astfel că a ajuns în aeroport fără o rezolvare.

La ghișeul de informații i s-a comunicat că pentru cele 25 kg extra trebuie să plătească 1.287 de euro. Pe site-ul de la Qatar Airways este menționat că, în cele șase ore înaintea zborului, pentru fiecare kilogram suplimentar se percepe o taxă de 60 de dolari, însă informația nu a putut fi accesată din cauza unor problemelor tehnice ale platformei. Tânărul de 22 de ani a fost nevoit să se împrumute la tatăl său pentru a putea să se îmbarce în cel de-al doilea zbor.

„Am crezut că pot plăti pentru bagajul suplimentar personal, la ghișeu, știam că va costa mai mult, dar nu m-am gândit că atât de mult. Era de câteva ori mai scump decât biletul în sine, nu avea niciun sens. Am fost în stare de șoc. Nu aveam de ales decât să plătesc, pentru că aveam nevoie de echipamentul meu. Este personalizat pentru mine, făcut după specificațiile mele, așa că nu puteam pur și simplu să-l înlocuiesc. Ei te taxează per kilogram peste limită, iar eu aveam o valiză întreagă de 25 kg în plus. Nu mi s-a oferit opțiunea de a cumpăra un bagaj întreg suplimentar la aeroport”, a declarat Andy Donovan, potrivit Mirror.

