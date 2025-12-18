Acasă » Teste IQ » Iluzie optică virală | În doar 9 secunde, găsiți câinele ascuns în această fotografie

Iluzie optică virală | În doar 9 secunde, găsiți câinele ascuns în această fotografie

De: Irina Vlad 18/12/2025 | 09:16
Iluzie optică virală | În doar 9 secunde, găsiți câinele ascuns în această fotografie
Iluzie optică virală | În doar 9 secunde, găsiți câinele ascuns în această fotografie/ sursă foto: Jagranjosh

CANCAN.RO ți-a pregătit iluzia optică a zilei. Ai la dispoziție 9 secunde ca să găseștii câinele ascuns în fotografia de mai sus. Crezi că reușești să te încadrezi în timp? Dacă da, spor la treab!

Iuzia optică de astăzi ar putea să îți pară ușoară, însă a pus în încurcătură chiar și pe cei mai experimentați cititori. În imaginea de mai sus, undeva printre stânci și apă curgătoare se ascunde un câine care se integrează perfect în mediul înconjurător. Poți să-l descoperi fără niciun indiciu? Pute-ți mintea la încercare și încearcă să deslușești iluzia optică de astăzi.

Iluzie optică virală | În doar 9 secunde, găsiți câinele ascuns în această fotografie

Testul propus de astăzi poate părea destul de ușor, mai ales că cititorii au la dispoziție doar 9 secunde pentru a-l rezolva. Trebuie să te relaxezi, să te concentrezi și să privești imaginea de mai jos. Crezi că reușești să îți dai seama unde este câinele ascuns? Doar geniile reușesc să rezolve corect în doar cele 9 secunde.

Iluzie optică virală | În doar 9 secunde, găsiți câinele ascuns în această fotografie/ sursă foto: Jagranjosh

Testele de acest tip sunt excelente pentru a vă antrena creierul, deoarece cresc nivelul de dopamină, oferindu-vă satisfacție și motivație să continuați să vă provocați abilitățile cognitive.

REZOLVARE: Cei care au reușit deja să identifice răspunsul corect sunt felicitați și aplaudați. Pentru cei care încă nu au reușit să deslușească testul, o să oferim răspunsul în rândurile următoare.

Iluzie optică virală | În doar 9 secunde, găsiți câinele ascuns în această fotografie/ sursă foto: Jagranjosh

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane

Coeficientul de inteligență sau IQ este un scor care se obține în urma participării la teste standardizate, proiectate cu scopul de a măsura abilitățile cognitive ale unei persoane. Aceste teste măsoară capacitatea intelectuală generală sau aptitudinile mentale.

IQ (coeficientul de inteligență) este o măsură standardizată a inteligenței cognitive, care indică în general abilitățile de gândire, raționamentul și rezolvarea de probleme ale unei persoane în raport cu media populației. Este obținut prin teste de inteligență, care evaluează logica, percepția spațială, abilitățile de vorbire etc.

TEST IQ | Dintre cele 3 pisici, două sunt vizibile, dar una este bine ascunsă. O puteți găsi?

Test de logică | 3 diferențe în maximum 33 de secunde – Le puteți identifica pe toate?

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test de logică | Găsiți singura pisică diferită de toate celelalte!
Teste IQ
Test de logică | Găsiți singura pisică diferită de toate celelalte!
TEST IQ | Câte broaște țestoase sunt, de fapt, în această imagine?
Teste IQ
TEST IQ | Câte broaște țestoase sunt, de fapt, în această imagine?
Dominic Fritz, devine oficial cetățean român: Va depune astăzi jurământul de credință
Mediafax
Dominic Fritz, devine oficial cetățean român: Va depune astăzi jurământul de credință
Câți bani a plătit această turistă din Canada, pentru 5 sarmale, la Târgul de Crăciun din București. Cum a reacționat când a luat prima îmbucătură
Gandul.ro
Câți bani a plătit această turistă din Canada, pentru 5 sarmale, la Târgul...
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani fosta gimnastă campioană
Prosport.ro
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani...
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile unei epoci întregi
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a...
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Cod galben de ceață densă în zeci de județe. Vizibilitate redusă și risc de ghețuș
Mediafax
Cod galben de ceață densă în zeci de județe. Vizibilitate redusă și risc...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Click.ro
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce...
Arma secretă în lupta cu SUA: Cele două „gloanțe” cu care UE poate sparge „bula AI” de care depinde supraviețuirea politică a lui Trump
Digi 24
Arma secretă în lupta cu SUA: Cele două „gloanțe” cu care UE poate sparge „bula...
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea clubului Chelsea către fondul pentru Ucraina
Digi24
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea clubului Chelsea...
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
go4it.ro
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Descopera.ro
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Câți bani a plătit această turistă din Canada, pentru 5 sarmale, la Târgul de Crăciun din București. Cum a reacționat când a luat prima îmbucătură
Gandul.ro
Câți bani a plătit această turistă din Canada, pentru 5 sarmale, la Târgul de Crăciun...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Speak și Ștefania s-au căsătorit în secret? Cum s-au dat de gol
Speak și Ștefania s-au căsătorit în secret? Cum s-au dat de gol
Răstunare de situație! Asta schimbă tot ce se știa despre ”Puișorul” Rodicăi Stănoiu
Răstunare de situație! Asta schimbă tot ce se știa despre ”Puișorul” Rodicăi Stănoiu
Doliu în fotbalul internațional. A murit la doar 21 de ani într-un grav accident rutier
Doliu în fotbalul internațional. A murit la doar 21 de ani într-un grav accident rutier
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața ”Puișorului”
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața ”Puișorului”
Program TV 18 decembrie 2025. Ce poți vedea azi pe micile ecrane
Program TV 18 decembrie 2025. Ce poți vedea azi pe micile ecrane
Bani în plus la pensii pentru această categorie de pensionari din România, în 2026. Cine se încadrează
Bani în plus la pensii pentru această categorie de pensionari din România, în 2026. Cine se încadrează
Vezi toate știrile
×