Patricia Potra a fost arestată. Ce se întâmplă cu nepoata lui Horațiu Potra

De: Irina Vlad 18/12/2025 | 10:40
Patricia Potra a fost arestată preventiv/ sursă foto: social media

Patricia Potra, nepoata lui Horațiu Potra, ar fi obținut peste 25.000 de euro din promisiuni false de consultanță în vederea obținerii de fonduri europene. Anchetatorii au intrat pe fir, iar tânăra de 25 de ani a fost arestată preventiv. Peste 30 de oameni au căzut pradă escroacei. 

Patricia Potra, nepoata mercenarului Horațiu Potra, a intra în atenția autorităților după ce s-a dat drept consultant pentru obținerea de fonduri europene. Anchetatorii au descoperit că peste 30 de persoane au fost păcălite. În ultimii trei ani au fost demonstrate 9 infracțiuni – cu un prejudiciu evaluat la 25.000 de euro (125.000 de lei).

Patricia Potra a fost arestată preventiv

Faptele ar fi avut loc în perioada 2022-2025. Tânăra de 25 de ani din Cluj Napoca ar fi acționat împreună cu mama ei, Elena Potra, care (la vremea respectivă) era angajată la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultuă Cluj. Profitând de funcția sa, cea din urmă ar fi reușit să atragă mai multe victime.

În schimbul unor consultanțe, Patricia Potra le promitea oamenilor că îi va ajuta să obțină bani pentru proiecte europene. Cetățeni de rând, antreprenori, dar și femieri din Cluj au căzut pradă falselor consultanțe.

„În fapt, din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada 2022-2025, o tânără de 25 de ani, din localitatea Mănăstireni, ar fi indus în eroare 9 reprezentanți legali ai unor societăți comerciale din județele Cluj și Mureș, pe care i-ar fi determinat să achite diferite sume de bani în baza unor contracte de consultanță privind obținerea de fonduri europene, cu promisiunea efectuării și depunerii documentației aferente, aceasta însușindu-și sumele de bani încasate fără a mai presta serviciile asumate”, se arată într-un comunicat IPJ Cluj.

Mama și fiica le promitea victimelor că se vor ocupa de tot ceea ce înseamnă documentarea și depunerea actelor aferente, însă fără a mai presta serviciile asumate. În urma mediatizării cazului, o parte dintre păgubuți și-au recuperat sumele achitate în avans. Marți, 16 decembrie, Patricia Potra a fost arestată preventiv pentru 30 de zile și este acuzată de înșelăciune sub formă continuată.

”Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca sub nr. 2150/187/P/2025 din data de 16.12.2025 şi în consecinţă: În temeiul art. 226 alin. 1 şi 2 raportat la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală dispune arestarea preventivă pe o durată de 30 zile, de la data de 16.12.2025 până la data de 14.01.2026, inclusiv, a inculpatei Potra Patricia Lorena, cetătean român, necăsătorit, fără obligații militare, studii superioare, administrator în cadrul SC Nexus Finance Analytics SRL, fără antecedente penale, sub acuzaţia de săvârşire a infracţiunii de înșelăciune în formă continuată (11 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1)  (2) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore, de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu azi, 16.12.2025, ora 14:00”, se arată în solutia Judecătoriei.

 

