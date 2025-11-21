Acasă » Știri » Toată lumea îl aștepta pe Potra, dar a venit „Fast & Furious”, varianta beată: mașini spulberate în fața Curții de Apel!: „Ce s-a întâmplat, vere??”

Toată lumea îl aștepta pe Potra, dar a venit „Fast & Furious”, varianta beată: mașini spulberate în fața Curții de Apel!: „Ce s-a întâmplat, vere??”

De: Keva Iosif 21/11/2025 | 16:06

În timp ce o mobilizare impresionantă a forțelor de ordine era în plină desfășurare în fața Curții de Apel, unde urma să fie adus Horațiu Potra, evenimentul a luat o turnură total neașteptată și șocantă. Jurnaliști, trecători și angajați ai instanței au privit cu uimire cum o mașină condusă de doi tineri a provocat panică și haos în zonă!

Totul a început aparent banal, dar rapid s-a transformat într-un spectacol de nebunie: șoferul a lovit prima mașină, însă nu s-a oprit și a continuat să distrugă și alte autoturisme parcate în fața Curții.

Martorii au rămas interziși de comportamentul său bizar, care a ridicat imediat suspiciuni că ar fi sub influența alcoolului sau a unor substanțe.

Jandarmeria a intervenit prompt. „Scoate din buzunare tot ce ai!”, i-a ordonat un jandarm șoferului, în timp ce acesta era percheziționat și apoi urcat în dubă.

Dar surprizele nu s-au oprit aici: pasagera de pe scaunul din dreapta avea și ea un comportament extrem de ciudat, înjurând necontenit și adresându-se mulțimii cu replici halucinante: „Ce s-a întâmplat, vere??” sau „Nu se droghează nimeni, calmați-vă puțin, ați luat-o razna?”

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Etilotestul a confirmat bănuielile autorităților: șoferul avea o alcoolemie de 0,64, iar pentru evaluări suplimentare a fost dus la INML.

Incidentul a paralizat zona pentru mai multe minute, stârnind indignare și uimire printre cei prezenți. În timp ce Curtea de Apel era centrul atenției pentru un proces important, spectacolul oferit de cei doi tineri a atras toate privirile.

Tags:
Iți recomandăm
Au uitat de agresiuni și s-au împăcat! E vestea momentului în showbiz
Știri
Au uitat de agresiuni și s-au împăcat! E vestea momentului în showbiz
Adriana Bahmuțeanu, strigăt de durere în mediul online: „Am surmenaj, burnout, depresie funcțională”
Știri
Adriana Bahmuțeanu, strigăt de durere în mediul online: „Am surmenaj, burnout, depresie funcțională”
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Gandul.ro
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO TV
Prosport.ro
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de...
Un șofer băut a intrat cu mașina în trei autoturisme la Curtea de Apel. Tânăra care-l însoțea: „Am fost la club, vezi-ți de treaba ta!”
Adevarul
Un șofer băut a intrat cu mașina în trei autoturisme la Curtea de...
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
Digi24
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem...
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Parteneri
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare...
FOTO. Imagini îndrăznețe cu Serena Williams în fustă scurtă după ce a slăbit zeci de kilograme
Prosport.ro
FOTO. Imagini îndrăznețe cu Serena Williams în fustă scurtă după ce a slăbit zeci de...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
Click.ro
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară...
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv din Capitală
Digi 24
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv...
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
Digi24
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a...
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Gandul.ro
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Schimbarea la față a deja celebrei senatoare: Valentina Aldea, social media vs realitate
Schimbarea la față a deja celebrei senatoare: Valentina Aldea, social media vs realitate
Au uitat de agresiuni și s-au împăcat! E vestea momentului în showbiz
Au uitat de agresiuni și s-au împăcat! E vestea momentului în showbiz
Adriana Bahmuțeanu, strigăt de durere în mediul online: „Am surmenaj, burnout, depresie funcțională”
Adriana Bahmuțeanu, strigăt de durere în mediul online: „Am surmenaj, burnout, depresie funcțională”
Se extinde SGR pentru români! Ce noi ambalaje ar putea fi reciclate
Se extinde SGR pentru români! Ce noi ambalaje ar putea fi reciclate
Ilie Bolojan, out în ianuarie? ”Nu mai apucă mult”. Se știe deja potențialul înlocuitor
Ilie Bolojan, out în ianuarie? ”Nu mai apucă mult”. Se știe deja potențialul înlocuitor
Laura Giurcanu a recunoscut, în sfârșit, relația cu Aris! Ce i-a șoptit la ureche Andreei Esca
Laura Giurcanu a recunoscut, în sfârșit, relația cu Aris! Ce i-a șoptit la ureche Andreei Esca
Vezi toate știrile
×