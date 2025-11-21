Toată lumea îl aștepta pe Potra, dar a venit „Fast & Furious”, varianta beată: mașini spulberate în fața Curții de Apel!: „Ce s-a întâmplat, vere??”

În timp ce o mobilizare impresionantă a forțelor de ordine era în plină desfășurare în fața Curții de Apel, unde urma să fie adus Horațiu Potra, evenimentul a luat o turnură total neașteptată și șocantă. Jurnaliști, trecători și angajați ai instanței au privit cu uimire cum o mașină condusă de doi tineri a provocat panică și haos în zonă!

Totul a început aparent banal, dar rapid s-a transformat într-un spectacol de nebunie: șoferul a lovit prima mașină, însă nu s-a oprit și a continuat să distrugă și alte autoturisme parcate în fața Curții.

Martorii au rămas interziși de comportamentul său bizar, care a ridicat imediat suspiciuni că ar fi sub influența alcoolului sau a unor substanțe.

Jandarmeria a intervenit prompt. „Scoate din buzunare tot ce ai!”, i-a ordonat un jandarm șoferului, în timp ce acesta era percheziționat și apoi urcat în dubă.

Dar surprizele nu s-au oprit aici: pasagera de pe scaunul din dreapta avea și ea un comportament extrem de ciudat, înjurând necontenit și adresându-se mulțimii cu replici halucinante: „Ce s-a întâmplat, vere??” sau „Nu se droghează nimeni, calmați-vă puțin, ați luat-o razna?”

Etilotestul a confirmat bănuielile autorităților: șoferul avea o alcoolemie de 0,64, iar pentru evaluări suplimentare a fost dus la INML.

Incidentul a paralizat zona pentru mai multe minute, stârnind indignare și uimire printre cei prezenți. În timp ce Curtea de Apel era centrul atenției pentru un proces important, spectacolul oferit de cei doi tineri a atras toate privirile.