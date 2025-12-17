Acasă » Altceva Podcast » Cine este Cosmina Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Drama prin care a trecut în timpul competiției de la Pro TV

De: Andreea Stăncescu 17/12/2025 | 10:30
Cosmina Boboc a câștigat marele premiu / Sursa foto: Instagram - Masterchef

Pe 16 decembrie, după o serie intensă de probe provocatoare și emoții puternice, s-a desemnat câștigătorul sezonului MasterChef. Cosmina Boboc a ieșit învingătoare, plecând acasă cu trofeul și premiul de 75.000 de euro, după ce a impresionat juriul cu creativitate, tehnică și preparate spectaculoase pe tot parcursul competiției.

Cosmina Boboc, în vârstă de 32 de ani, este originară din Iași, însă locuiește de peste zece ani în Cluj. A lucrat ca speciliast IT, însă aceasta și-a urmat visul de a găti și a pășit în antreprenoriatul culinar, transformând pasiunea în carieră.

Finala MasterChef a început cu o probă de antreu, în care concurenții au trebuit să creeze un preparat care să le reprezinte personalitatea și stilul. Următoarea provocare a constat într-un fel principal gătit în doar 80 de minute, în timp ce foștii concurenți îi încurajau de la balcon. În cele din urmă, proba decisivă a fost desertul, care urma să stabilească clasamentul final. Cosmina Boboc a ales un desert elegant și rafinat, care i-a adus victoria.

 „Nu mi-am imaginat niciodată că voi ajunge până în final. Vă mulțumesc tuturor care ați făcut posibilă această schimbare a vieții mele”, a spus Cosmina Boboc după finală.

Sursa foto: Instagram

Ce dramă ascundea Cosmina Boboc

Deși a fost mereu cu zâmbetul pe buze, Cosmina Boboc ascundea o dramă uriașă. În 2024 și-a pierdut atât mama, cât și bunica, iar tatăl ei a fost diagnosticat cu cancer. Și-a dorit să participe la Marterchef pentru a-și ieși din zona de confort și a demonstra că este pregătită să fie un expert în domeniu.

În timp ce se afla în cursa pentru marele premiu, tatăl concurentei a murit. Acesta s-a stins din viață în luna octombrie, moment în care Cosmina a vorbit despre durerea pe care o resimte.

„Cumva, tatăl meu a prins puțin din show. Știu că își suna toți prietenii înainte. Și mi-e greu că nu a apucat să mă vadă până acum. Sper că sunt mândri de mine și de cât de departe am ajuns”, spunea Cosmina Boboc înainte de semifinalele MasterChef,

Cum faci mămăliga perfectă pentru masa de Crăciun. Cătălin Scărlătescu a divulgat, în sfârșit, rețeta lui secretă

