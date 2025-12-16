Acasă » Știri » Surpriză la battle-ul de marți al Chefi la cuțite, sezonul 16: „Așa victorie nu am mai simțit de când mă știu”

De: David Ioan 16/12/2025 | 23:35
În cel de-al șaptelea battle din competiția „Chefi la cuțite”, concurenții au avut de realizat o singură farfurie cu tematică specială. Tema a fost inspirată din povești celebre, iar echipele au putut alege între „Hansel și Gretel” sau „Alice în Țara Minunilor”.

Proba s-a dovedit una extrem de tensionată, iar echipa lui Richard Abou Zaki a fost foarte aproape de victorie.

Cine a câştigat al şaptelea battle al sezonului

În timpul confruntării, Orlando Zaharia a decis să folosească o amuletă, încercând să își ajute echipa să obțină un rezultat mai bun. Totuși, la final, echipa câștigătoare a reușit să strângă cinci farfurii, un scor care a făcut diferența în clasament.

Echipa roşie, condusă de Chef Ştefan Popescu

Echipa roșie, condusă de Ștefan Popescu, a fost cea care s-a impus în această rundă. Juratul a fost surprins să vadă că ultimele cinci farfurii prezentate erau roșii, ceea ce a confirmat victoria echipei sale. Bucuria a fost evidentă atât pentru lider, cât și pentru membrii echipei.

„Așa victorie nu am mai simțit de când mă știu, așa bucurie. Doamne, nu îmi vine să cred”, a declarat Ștefan Popescu.

În schimb, echipa lui Alexandru Sautner a obținut din nou doar o singură farfurie, repetând rezultatul modest din confruntările anterioare. Situația a fost similară și pentru echipa lui Orlando Zaharia, care nu a reușit să depășească acest prag.

Echipa lui Richard Abou Zaki a ieşit pe locul doi, obţinând doar patru farfurii

Concurenții din cele trei echipe care au intrat la proba individuală au fost nevoiți să extragă bilețele și să își împartă ingredientele înainte de a găti, ceea ce a adăugat un plus de dificultate.

Echipa lui Richard Abou Zaki a reușit să obțină patru farfurii, un rezultat solid, dar insuficient pentru a câștiga. În battle-ul precedent, echipa sa fusese la egalitate cu cea a lui Orlando Zaharia, ceea ce a menținut tensiunea între cele două tabere.

După verdict, juratul a mers să îl felicite pe Ștefan Popescu, oferindu-i o îmbrățișare. Totuși, Richard Abou Zaki a recunoscut că și-ar fi dorit ca echipa sa să câștige această probă.

„Era o parte din mine care zicea că e ok, că e ok să câștige și Ștefan și chiar sunt fericit pentru Ștefan, este partea asta în mine care m-a distrus. De ce azi? Nu putea să câștige în altă zi? Poate acolo era ceva incredibil. Nu se poate să pierdem. M-am dus și i-am strâns mâna, l-am îmbrățișat, dar am rămas cu un amar cu un gât, cu sec”, a spus acesta.

×