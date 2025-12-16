Surpriză la battle-ul de marți al Chefi la cuțite, sezonul 16: „Așa victorie nu am mai simțit de când mă știu”

În cel de-al șaptelea battle din competiția „Chefi la cuțite”, concurenții au avut de realizat o singură farfurie cu tematică specială. Tema a fost inspirată din povești celebre, iar echipele au putut alege între „Hansel și Gretel” sau „Alice în Țara Minunilor”.
Proba s-a dovedit una extrem de tensionată, iar echipa lui Richard Abou Zaki a fost foarte aproape de victorie.
În timpul confruntării, Orlando Zaharia a decis să folosească o amuletă, încercând să își ajute echipa să obțină un rezultat mai bun. Totuși, la final, echipa câștigătoare a reușit să strângă cinci farfurii, un scor care a făcut diferența în clasament.
Echipa roșie, condusă de Ștefan Popescu, a fost cea care s-a impus în această rundă. Juratul a fost surprins să vadă că ultimele cinci farfurii prezentate erau roșii, ceea ce a confirmat victoria echipei sale. Bucuria a fost evidentă atât pentru lider, cât și pentru membrii echipei.
„Așa victorie nu am mai simțit de când mă știu, așa bucurie. Doamne, nu îmi vine să cred”, a declarat Ștefan Popescu.
În schimb, echipa lui Alexandru Sautner a obținut din nou doar o singură farfurie, repetând rezultatul modest din confruntările anterioare. Situația a fost similară și pentru echipa lui Orlando Zaharia, care nu a reușit să depășească acest prag.
Concurenții din cele trei echipe care au intrat la proba individuală au fost nevoiți să extragă bilețele și să își împartă ingredientele înainte de a găti, ceea ce a adăugat un plus de dificultate.
Echipa lui Richard Abou Zaki a reușit să obțină patru farfurii, un rezultat solid, dar insuficient pentru a câștiga. În battle-ul precedent, echipa sa fusese la egalitate cu cea a lui Orlando Zaharia, ceea ce a menținut tensiunea între cele două tabere.
După verdict, juratul a mers să îl felicite pe Ștefan Popescu, oferindu-i o îmbrățișare. Totuși, Richard Abou Zaki a recunoscut că și-ar fi dorit ca echipa sa să câștige această probă.
„Era o parte din mine care zicea că e ok, că e ok să câștige și Ștefan și chiar sunt fericit pentru Ștefan, este partea asta în mine care m-a distrus. De ce azi? Nu putea să câștige în altă zi? Poate acolo era ceva incredibil. Nu se poate să pierdem. M-am dus și i-am strâns mâna, l-am îmbrățișat, dar am rămas cu un amar cu un gât, cu sec”, a spus acesta.
