Cine este Alexandru Helju, cuțitul de aur al lui Alexandru Sautner. Tânărul bucătar a lucrat într-un restaurant cu o stea Michelin

Alexandru Gabriel Helju, În vârstă de 32 de ani, originar din Sebeș, a devenit unul dintre cei mai apreciați concurenți ai sezonului actual al emisiunii Chefi la cuțite, difuzată de Antena 1. Acesta i-a impresionat pe jurați cu preparatul său și a primit cuțitul de aur din partea chef-ului Alexandru Sautner, un moment care i-a schimbat parcursul în competiție.

Tânărul bucătar și-a construit cariera în Germania, unde a locuit timp de aproape zece ani. A lucrat în bucătării de prestigiu, inclusiv în hoteluri de trei stele și într-un restaurant cu o stea Michelin.

Cine este Alexandru Helju

Cu toate acestea, a ales să se întoarcă în România pentru a fi alături de tatăl său, care se confruntă cu probleme grave de sănătate.

„Am locuit în Germania, în Bavaria. Am plecat la vârsta de 23 de ani. Toată ziua am avut emoții. Îmi place bucătăria de când eram mic, de când aveam 15-16 ani, am lucrat la restaurantele de la hoteluri cu trei stele. Nu am ajuns să lucrez la două stele Michelin, pentru că m-am întors în țară. M-am întors pentru tatăl meu, pentru că nu este atât de bine cu sănătatea. Momentan, i s-au umflat picioarele și obosește foarte repede. Doarme foarte mult și nu este în stare să facă foarte multe”, a mărturisit Alexandru Helju în cadrul emisiunii.

Decizia de a renunța la o carieră promițătoare în Germania nu a fost ușoară, însă familia a fost prioritatea sa. În paralel, bucătarul continuă să își urmeze pasiunea pentru gastronomie și să își construiască un drum în România.

La preselecții, Helju a pregătit o crochetă cu langustină, preparat care a cucerit jurații. Deși își dorea inițial să ajungă în echipa lui Richard Abou Zaki, momentul decisiv a venit din partea lui Alexandru Sautner, care i-a oferit cuțitul de aur.

Tânărul a primit cuţitul de aur de la Chef Sautner

„Nu-mi vine să cred, chef. M-am simțit plutind pe un nor și zburând. Acesta este cel mai mare cadou pe care l-am primit în viața asta”, a declarat concurentul vizibil emoționat.

Pe parcursul serii, Alexandru Helju a fost susținut de mama sa, prezentă în platou, care i-a oferit încurajări constante. Primirea cuțitului de aur reprezintă nu doar o recunoaștere a talentului său, ci și un avantaj major în competiție.

Conform regulilor, concurenții care primesc acest simbol trec direct peste etapa Bootcamp și ajung mai aproape de marea finală. În trecut, cuțitul de aur s-a dovedit a fi un pas important spre câștig, cum s-a întâmplat în sezonul 15, când Claudiu Gherguțdin, din echipa lui Orlando Zaharia, a obținut marele premiu de 30.000 de euro.

