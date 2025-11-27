Acasă » Exclusiv » Drama neștiută a juratului de la Chefi la Cuțite! Chef Richard Abou Zaki, abuzat în bucătărie

Drama neștiută a juratului de la Chefi la Cuțite! Chef Richard Abou Zaki, abuzat în bucătărie

De: Elisa Morandi 27/11/2025 | 23:40
De la coji de cartofi la restaurante cu stele Michelin – povestea lui Richard Abou Zaki pare desprinsă dintr-un film! Juratul de la „Chefi la cuțite” și-a lansat cartea „Cooking my dreams”, unde dezvăluie toate secretele trecutului său greu:  cum a fost batjocorit de copii pentru ghiozdanul său în formă de căpșună și cum a trecut prin bătăi și umilințe în bucătăriile din străinătate. De la amărăciunea copilăriei la gloria culinară internațională, Richard povestește, fără menajamente, pentru CANCAN.RO, cum a ajuns să-și conducă propriul restaurant.

În carte, gusturile simple ale copilăriei și momentele de cumpănă se împletesc cu pasiunea și succesul, iar juratul de la Antena 1 nu se ferește să vorbească despre tot ce a învățat din durere, perseverență și bucătărie.

CANCAN.RO: Richard, povestește-mi puțin despre această carte pe care ai lansat-o azi, “Cooking my dreams”

Richard Abou Zaki: Cartea asta mi-a luat 7-8 luni să o scriu. E o carte care spune despre viața mea, pasiunea mea și modul cu care trăiesc toate emoțiile.

De când am plecat de mic din România, cu mama mea, am ajuns în Italia, în momentele grele, dificile, pentru că acum pare totul frumos, dar au fost niște momente dure, pe care le-am depășit. Sunt toate părțile mele cele mai intime, toate fragilitățile, așa cum n-am fost niciodată, deschis la 360 de grade.

CANCAN.RO: Povesteai în conferința de presă că, la un moment dat, ai fost “atins” de o șefă, într-un restaurant unde lucrai, în străinătate

Richard Abou Zaki: A contat bătaia aia în bucătărie, da. M-a format cine sunt acum. Eu sunt fructul trecutului meu. Și dacă nu ar fi fost parcursul ăla, poate nu aș fi acum aici.

În copilărie, mancarea era un lux. Mâncai ce-ți permiteai. Eram o familie săracă, nu aveam posibilitatea să ne permitem chestii de lux.

Și eu, când mă gândesc la Carlotta mea, care a mâncat în 30 de restaurante Michelin, și are 4 ani, și eu am mâncat prima oară la 18 ani într-un restaurant cu o stea.

CANCAN.RO: Care era mâncarea de bază în copilărie?

Richard Abou Zaki: Porc. Ceafă de porc, cartofi prăjiți, salate.

”Căpășuna” l-a făcut viral pe Richard Abou Zaki 

CANCAN.RO: Sau coji de cartofi, după cum spuneai în conferință

La restaurant. Adevărat. Când eram angajat la un alt restaurant, noi, echipa, mâncam ce rămânea.

CANCAN.RO: O rețetă pe care o faci rapid acasă?

Richard Abou Zaki: Acasă eu gătesc o pastă pentru fata mea, cu un pic de guanciale, niște roșioare, un pic de ceapă călită, apoi pun guancialele crocante, un pic de roșii, parmigiano reggiano, un pic de pecorino romano și fac o pastă și cu un pic de pesto de busuioc. Și Carlotta e mereu fericită.

CANCAN.RO: Care este povestea căpșunei sau “capășunei”? A devenit virală…

Richard Abou Zaki: ”Căpășuna” a devenit virală, mi-am dat seama. Nu credeam că o să zici “căpășună”

Ideea este că nu vreau să mi-o schimb, pentru că așa a fost de când eram mic. ”Căpășuna” era ghiozdanul de când eram mic, ghiozdanul cu care am plecat din România și am iubit ”căpășunele” de toată viața.

E un capitol din cartea mea, “căpășuna”, ca toate ingredientele care mi-au marcat traseul.

CANCAN.RO: Te deranjează când strigă dupa tine oamenii, “căpășună”?

Richard Abou Zaki: Nu, nu mă deranjează. Si când îmi zic copiii care vin la mine, mă îmbrățișează în aeroport, sau când sunt pe stradă, “căpășună, căpășună”.

Îmi place mult pentru că e un gest dulce și e bine să fii și un profesionist, să fii profesional, dar e bine să ai și o parte de umanitate care în ziua de astăzi lipsește din ce în ce mai mult.

