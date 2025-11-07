Acasă » Știri » Fost concurent de la Chefi la cuțite, implicat într-un accident grav: „Am intrat în plin în capul de pod și am sărit peste el”

Fost concurent de la Chefi la cuțite, implicat într-un accident grav: „Am intrat în plin în capul de pod și am sărit peste el”

07/11/2025
Chefi la Cuțite / Foto: Antena 1
Un fost concurent de la Chefi la cuțite a fost implicat recent într-un accident rutier care ar fi putut avea urmări tragice. Incidentul s-a petrecut în timp ce acesta se afla la volan, iar mașina s-a izbit violent de un cap de pod. Deși impactul a fost extrem de puternic, din fericire, el și pasagera aflată alături au scăpat nevătămați.

Răzvan Babană, fostul concurent de la Chefi la cuțite, a trecut prin clipe de groază în urmă cu doar o zi, după ce a fost implicat într-un accident rutier extrem de grav. Cunoscut pentru energia și optimismul său, el s-a aflat la un pas de tragedie în timp ce conducea mașina, moment care l-a marcat profund.

Răzvan Babană de la Chefi la cuțite, implicat într-un accident grav

La coborârea de pe autostradă, Răzvan Babană a pierdut controlul volanului și a intrat cu autoturismul într-un cap de pod, fiind aproape de un șant. Impactul a fost unul foarte mare, căci ambele roți de pe partea dreaptă au explodat.

”Eram alături de buna mea prietenă Adriana, iar la coborârea de pe autostradă, nu pot să realizez nici acum, am intrat în plin în capul de pod și efectiv am sărit peste el, și când am văzut că suntem aproape în șant, să sărim în șant, am tras cât de mult am putut eu în stânga de volan, că eu eram în partea dreapta, să redresez mașina și atunci am luat ambele roți. A fost foarte mare impactul că am avut explozie la ambele roți pe partea dreaptă. Impactul a fost foarte, foarte mare”, a spus Răzvan Babană.

Sursa foto: Facebook

Răzvan Babană nu a fost accidentat

Fostul concurent de la Chefi la cuțite și prietena sa, Adriana, sunt în afara oricărui pericol. Cei doi nu au avut nevoie de îngrijiri medicale, însă s-au speriat foarte tare. Răzvan Babană a precizat că va lua o scurtă pauză și apoi se va întoarce cu zâmbetul pe buze la activitățile sale obișnuite.

”Suntem bine. Cei care se ocupă de mașină au fost foarte prompți, au venit acolo, era plin de lume. Eu nu mă stresez pe loc, eu acum sunt mai distrus puțin, dar până mâine o să-mi revin, bine că suntem bine”, a mai spus Răzvan Babană, după accidentul violent.

×