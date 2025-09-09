Fostul concurent de la Chefi la cuțite a slăbit 75 de kilograme! Îl mai recunoști?

Surpriză uriașă pentru fanii uneia dintre cele mai urmărite emisiuni culinare din România! Un fost concurent de la Chefi la cuțite, care s-a remarcat prin energia sa debordantă și umorul inconfundabil, și-a schimbat radical înfățișarea după o luptă spectaculoasă cu kilogramele în plus. Transformarea este atât de mare, încât mulți abia dacă îl mai recunosc.

Este vorba despre Răzvan Babană, semifinalistul sezonului 7, care și-a pus amprenta asupra show-ului prin carismă și jovialitate. După experiența de la TV, el a decis să facă o schimbare majoră în plan personal, punând sănătatea pe primul loc.

După ce a reușit să cucerească telespectatorii și producătorii emisiunilor TV, Babană a primit și alte propuneri de colaborare. A participat în emisiunea lui Nea Marin ”Poftiți pe la noi” și la Splash, vedete la apă. În paralel, Răzvan Babană conduce propria afacere, o firmă pentru organizat evenimente în Timișoara.

Răzvan Babană a slăbit 75 de kilograme

Conștient de riscurile pe care le aducea greutatea excesivă, Răzvan a apelat la specialiști și a trecut printr-o operație de micșorare a stomacului: gastrectomie longitudinală. La momentul respectiv, cântărea 150 de kilograme. Rezultatele nu au întârziat să apară: în doar șapte luni, cu răbdare și un stil de viață mult mai echilibrat, a reușit să piardă nu mai puțin de 75 de kilograme.

Pe Instagram, Răzvan și-a uimit urmăritorii cu o postare „înainte și după”, care arată clar cât de spectaculoasă este schimbarea. Fostul concurent radiază de energie și pare mai încrezător ca niciodată, iar transformarea sa a stârnit valuri de reacții în mediul online.

„Minus 75”, a scris el în dreptul fotografiilor.

Răzvan Babană este acum dovada vie că ambiția, perseverența și curajul de a face un pas decisiv pot schimba complet viața unui om.

