Ninge de Crăciun! Orașul din România care va avea 8 cm de zăpadă de sărbători. Zonele cu viscol și polei masiv

De: Alina Drăgan 23/12/2025 | 15:55
Ninge de Cărciun /Foto: Pixabay

După mulți ani fără zăpadă de Crăciun, în acest an prognoza meteo vine cu o surpriză. Ninge în ziua de sărbătoare în mai multe zone din țară, inclusiv în Capitală. ANM a emis prognoza meteo și anunță temperaturi scăzute și ninsori. Cum o să fie vremea de Crăciun în Capitală, dar și în restul țării?

Potrivit specialiștilor, Crăciunul 2025 va fi caracterizat în București de prezența unui strat consistent de zăpadă și de temperaturi negative. Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru intervalul 23-26 decembrie 2025, care indică precipitații mixte, ninsori și temperaturi sub punctul de îngheț în București. Conform datelor meteorologice, Capitala va înregistra un strat de zăpadă cuprins între 5 și 8 centimetri în ziua de Crăciun.

Ziua de 25 decembrie va aduce o răcire semnificativă a vremii, cu temperaturi sub valorile normale pentru această dată din calendar. Temperatura maximă va fi de aproximativ -2 grade Celsius, iar minima va atinge valori cuprinse între -7 și -5 grade.

Cod galben de ninsori viscolite și polei

Bucureștiul nu este singurul oraș care va avea parte de zăpadă în ziua de Crăciun. Prognoza meteo arată că mare parte din țară se va confrunta cu temperaturi scăzute și zăpadă. ANM a emis o avertizare cod galben de ninsori viscolite, strat de zăpadă, polei și ger. Avertizarea este valabilă în intervalul 23 decembrie, ora 18 – 26 decembrie, ora 10.

„În intervalul menționat, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. La munte și în Moldova treptat vor predomina ninsorile. În regiunile sudice vor fi precipitații mixte, iar în Oltenia, Muntenia și în nordul Dobrogei, din noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) va ninge.

Cantitățile de apă vor fi de 5…15 l/mp, iar în Oltenia și în vestul Carpaților Meridionali, local vor depăși 25…30 l/mp și se va depune strat de zăpadă consistent (15…25 cm). Pe alocuri se va depune polei. În restul teritoriului vor fi precipitații mixte, slabe cantitativ. Pe parcursul zilei de joi (25 decembrie), aria precipitațiilor se va restrânge treptat către sud-vestul țării.

Totodată, în a doua parte a zilei de miercuri (24 decembrie) și până în seara zilei de joi (25 decembrie), vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice și sudice, cu viteze la rafală în general de 45…55 km/h, viscolind local și temporar ninsoarea. Izolat vor fi intensificări ale vântului și în celelalte regiuni.

Joi (25 decembrie) vremea se va răci semnificativ în sudul și estul țării, astfel că maximele vor fi cuprinse în general între -5 și 2 grade, iar noaptea, în Moldova și în estul Transilvaniei va fi ger (minime ce se vor încadra între -12 și -10 grade)”, au anunțat meteorologii.

