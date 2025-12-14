Acasă » Știri » 9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate

9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate

De: Andreea Stăncescu 14/12/2025 | 09:20
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Unde vor fi ninsori în România

Sfârșitul lui decembrie 2025 aduce, în sfârșit, o iarnă ca în povești în România. După o perioadă surprinzător de blândă, meteorologii AccuWeather anunță că ninsoarea revine în forță, mai ales în zonele montane. Mai multe localități aflate la altitudini mari se pregătesc pentru o adevărată furtună de fulgi. Vin 9 zile consecutive de zăpadă, exact în perioada sărbătorilor de iarnă!

În stațiunea Predeal, dar și în alte localități aflate la altitudini mari, meteorologii estimează nouă zile consecutive de ninsoare, începând din 21 decembrie și până pe 29 decembrie.

9 zile consecutive de ninsoare în România

După o perioadă mai blândă, cu temperaturi de până la 9°C în intervalul 16-18 decembrie, vremea se va schimba brusc în preajma sărbătorilor. De pe 21 decembrie, un front rece va aduce precipitații abundente, predominant sub formă de ninsoare, transformând zona montană într-un adevărat peisaj de basm.

TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Perioada vizată este de 21-29 decembrie când zilnic va ninge, iar temperaturile maxime se vor situa între 2°C și -3°C, în timp ce minimele pot coborî până la -10°C în nopțile cele mai reci.

După 30 decembrie, vremea se va stabiliza treptat, dar frigul se menține, cu valori termice diurne de aproximativ -4°C.

Ninsori abundente în România

Pentru turiști, vestea vine exact la timp, întrucât sezonul de iarnă promite condiții excelente pentru sporturile pe zăpadă. Stațiunile montane, în special Predealul, se pregătesc de un final de an cu strat consistent de zăpadă și atmosferă de sărbătoare.

Crăciunul 2025 se anunță cu multă zăpadă în zona de munte, cu un adevărat maraton de ninsoare care va aduce bucurie iubitorilor de iarnă și turiștilor aflați la altitudine. România intră, așadar, în plin sezon de sărbătoare cu temperaturi scăzute și peisaje feerice, ideale în această perioadă a anului.

CITEȘTE ȘI:

Prognoza meteo de duminică, 14 decembrie 2025. Temperaturile scad ușor, dar iarna rămâne departe: nori joși și ceață în toată țara

Ninge sau nu de Crăciun în București? Prognoza meteorologilor Accuweather actualizată

Tags:
Iți recomandăm
Fructul care ne întinerește dacă îl consumăm zilnic, potrivit faimosului medic Vlad Ciurea
Știri
Fructul care ne întinerește dacă îl consumăm zilnic, potrivit faimosului medic Vlad Ciurea
Fratele Andrei Măruță, Săndel Mihai, și Aurora s-au despărțit și s-au împăcat! Au recunoscut: își găsiseră deja alți pretendenți
Știri
Fratele Andrei Măruță, Săndel Mihai, și Aurora s-au despărțit și s-au împăcat! Au recunoscut: își găsiseră deja alți pretendenți
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului...
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cât de sănătos este, de fapt, șoriciul. Mihaela Bilic: O sursă concentrată de colagen și are mai puțin de 10% grăsime
Adevarul
Cât de sănătos este, de fapt, șoriciul. Mihaela Bilic: O sursă concentrată de...
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din...
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Click.ro
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie....
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă explicație și are legătură și cu China
Digi 24
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă...
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este ca un fel de divorț”
Digi24
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este ca un fel de divorț”
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Descopera.ro
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fructul care ne întinerește dacă îl consumăm zilnic, potrivit faimosului medic Vlad Ciurea
Fructul care ne întinerește dacă îl consumăm zilnic, potrivit faimosului medic Vlad Ciurea
Fratele Andrei Măruță, Săndel Mihai, și Aurora s-au despărțit și s-au împăcat! Au recunoscut: ...
Fratele Andrei Măruță, Săndel Mihai, și Aurora s-au despărțit și s-au împăcat! Au recunoscut: își găsiseră deja alți pretendenți
TOP 10 | Cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Cine sunt vedetele care au „uitat” ...
TOP 10 | Cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Cine sunt vedetele care au „uitat” să se despartă
Cutremur în Marea Neagră, în această dimineață! Ce magnitudine a avut
Cutremur în Marea Neagră, în această dimineață! Ce magnitudine a avut
Test de inteligență pentru matematicieni | Calculați în 5 secunde: 5 + 5 x 5 + 5 = ?
Test de inteligență pentru matematicieni | Calculați în 5 secunde: 5 + 5 x 5 + 5 = ?
Program TV 14 decembrie 2025. Seara în care PRO TV și Antena 1 se duelează în arome și bun gust
Program TV 14 decembrie 2025. Seara în care PRO TV și Antena 1 se duelează în arome și bun gust
Vezi toate știrile
×