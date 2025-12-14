9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate

Sfârșitul lui decembrie 2025 aduce, în sfârșit, o iarnă ca în povești în România. După o perioadă surprinzător de blândă, meteorologii AccuWeather anunță că ninsoarea revine în forță, mai ales în zonele montane. Mai multe localități aflate la altitudini mari se pregătesc pentru o adevărată furtună de fulgi. Vin 9 zile consecutive de zăpadă, exact în perioada sărbătorilor de iarnă!

În stațiunea Predeal, dar și în alte localități aflate la altitudini mari, meteorologii estimează nouă zile consecutive de ninsoare, începând din 21 decembrie și până pe 29 decembrie.

9 zile consecutive de ninsoare în România

După o perioadă mai blândă, cu temperaturi de până la 9°C în intervalul 16-18 decembrie, vremea se va schimba brusc în preajma sărbătorilor. De pe 21 decembrie, un front rece va aduce precipitații abundente, predominant sub formă de ninsoare, transformând zona montană într-un adevărat peisaj de basm.

Perioada vizată este de 21-29 decembrie când zilnic va ninge, iar temperaturile maxime se vor situa între 2°C și -3°C, în timp ce minimele pot coborî până la -10°C în nopțile cele mai reci.

După 30 decembrie, vremea se va stabiliza treptat, dar frigul se menține, cu valori termice diurne de aproximativ -4°C.

Pentru turiști, vestea vine exact la timp, întrucât sezonul de iarnă promite condiții excelente pentru sporturile pe zăpadă. Stațiunile montane, în special Predealul, se pregătesc de un final de an cu strat consistent de zăpadă și atmosferă de sărbătoare.

Crăciunul 2025 se anunță cu multă zăpadă în zona de munte, cu un adevărat maraton de ninsoare care va aduce bucurie iubitorilor de iarnă și turiștilor aflați la altitudine. România intră, așadar, în plin sezon de sărbătoare cu temperaturi scăzute și peisaje feerice, ideale în această perioadă a anului.

