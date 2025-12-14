Acasă » Știri » Petardele fac din nou victime în rândul copiilor, în ciuda avertismentelor! Ce au pățit doi frați, înainte de Crăciun

De: Andreea Stăncescu 14/12/2025 | 14:17
Doi copii au fost răniți după ce s-au jucat cu petardele / Sursa foto: Mediafax

Un accident grav a avut loc în comuna Mircea-Vodă din județul Brăila. Doi copii au fost răniți în urma unei explozii neprevăzute, iar autoritățile atrag atenția asupra riscurilor majore și a necesității supravegherii stricte în perioada sărbătorilor.

Un grav accident a avut loc în comuna Mircea-Vodă, județul Brăila, în cursul zilei de 13 decembrie, implicând doi frați minori. În jurul orei 13:15, o petardă a explodat în mâinile lor, provocând rănirea celor mici: băiatul de 8 ani a pierdut un deget, iar fratele său de 11 ani a suferit arsuri la palmă. Deflagrația s-a produs pe stradă, iar tatăl copiilor, în vârstă de 32 de ani, a apelat imediat serviciul de urgență 112 pentru a solicita ajutor.

La fața locului au sosit polițiștii de la Secția 4 Poliție Rurală Ianca, care au început cercetările pentru vătămare corporală din culpă. Ambii copii au fost transportați de urgență la spital pentru îngrijiri medicale și tratamente specifice, în timp ce ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

Sursa foto: Freepik

Inspectoratul de Poliție Județean Brăila a emis o serie de recomandări către părinți și tutori pentru a preveni accidente similare, subliniind pericolele reprezentate de materialele pirotehnice. Autoritățile atrag atenția că petardele nu trebuie manipulate de minori, chiar dacă par inofensive, și reamintesc că articolele pirotehnice sunt interzise prin lege pentru copiii sub 16 ani. Supravegherea atentă a celor mici în perioada sărbătorilor este esențială, iar achiziționarea de materiale ilegale poate avea consecințe grave, inclusiv arsuri, traumatisme sau amputări.

De asemenea, IPJ Brăila recomandă educarea copiilor privind riscurile folosirii petardelor și a altor articole pirotehnice. Doar persoanele peste 16 ani pot utiliza obiecte din categoria F1, precum bețișoare bengale sau artificii pentru brad, considerate cu risc redus.

