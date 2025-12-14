Ce concerte sunt la Târgurile de Crăciun din București azi, 14 decembrie 2025. Iulia Vântur urcă pe scenă și promite „Colinde, colinde”

În acest weekend, Capitala s-a transformat într-un adevărat oraș al sărbătorilor de iarnă. Cele trei târguri de Crăciun din București au pregătit numeroase evenimente atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Duminică, 14 decembrie îi poți vedea pe artiștii preferați pe scenă. Vezi întregul program mai jos. Tu cum vei petrece?!

Târgul de Crăciun București – Piața Constituției

Scena principală:

12:00 – 13:00: Spectacol pentru copii „Freestyle Puppetry”, oferit de Teatrul „Țăndărică”

18:30 – 19:00: „Xmas Classics”, concert susținut de Daniel Lazăr & Ioana Uruc

19:00 – 19:50: Recital live Jo

19:50 – 20:00: Moment special cu Iulia Vântur – „Colinde, corinde”

20:00 – 21:00: Concert Bere Gratis

21:00 – 22:00: Încheierea serii cu trupa Voltaj, într-un show plin de energie

La scena secundară va fi prezent DJ Mircea Matei în intervalul 16:00-19:00.

West Side Christmas Market – Parcul Drumul Taberei

19:30: Concert Alina Sorescu & Picii

Bucharest Opera Christmas Market 2025 – Esplanada Operei Naționale

19:00 – 20:00: Adrian Nour & Trio Zamfirescu

20:00 – 21:00: Marius Mihalache & Band

Alte evenimente în București

Pentru iubitorii de teatru și muzică, duminica aceasta oferă o paletă variată de opțiuni culturale:

11:00: „Perle pe caldarâm” – concert de muzică evreiască, la Teatrul Evreiesc de Stat

18:30: „D’ale Carnavalului” – la Opera Națională București

19:00: „A Christmas Evening of Brazilian Jazz” – Cristina Radu Ensemble, la Biserica Anglicană

19:00: „When Violin Meets Guitar” – MetaVivaldi, la Grădina Alhambra

19:00: „Cel mai bun copil din lume” (Alina Șerban), la Teatrul Național București

19:00: „Spărgătorul de Nuci -Magia Baletului de Crăciun”, la Sala Palatului

