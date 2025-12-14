Acasă » Știri » Ce concerte sunt la Târgurile de Crăciun din București azi, 14 decembrie 2025. Iulia Vântur urcă pe scenă și promite „Colinde, colinde”

Ce concerte sunt la Târgurile de Crăciun din București azi, 14 decembrie 2025. Iulia Vântur urcă pe scenă și promite „Colinde, colinde”

14/12/2025
Ce concerte sunt la Târgurile de Crăciun din București azi, 14 decembrie 2025. Iulia Vântur urcă pe scenă și promite „Colinde, colinde”
Cine va cânta la Târgurile de Crăciun din București / Sursa foto: Pexels

În acest weekend, Capitala s-a transformat într-un adevărat oraș al sărbătorilor de iarnă. Cele trei târguri de Crăciun din București au  pregătit numeroase evenimente atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Duminică, 14 decembrie îi poți vedea pe artiștii preferați pe scenă. Vezi întregul program mai jos. Tu cum vei petrece?!

Târgul de Crăciun București – Piața Constituției

Scena principală:

  • 12:00 – 13:00: Spectacol pentru copii „Freestyle Puppetry”, oferit de Teatrul „Țăndărică”
  • 18:30 – 19:00: „Xmas Classics”, concert susținut de Daniel Lazăr & Ioana Uruc
  • 19:00 – 19:50: Recital live Jo
  • 19:50 – 20:00: Moment special cu Iulia Vântur – „Colinde, corinde”
  • 20:00 – 21:00: Concert Bere Gratis
  • 21:00 – 22:00: Încheierea serii cu trupa Voltaj, într-un show plin de energie

La scena secundară va fi prezent DJ Mircea Matei în intervalul 16:00-19:00.

West Side Christmas Market – Parcul Drumul Taberei

  • 19:30: Concert Alina Sorescu & Picii
Sursa foto: Facebook – West Side Christmas Market

Bucharest Opera Christmas Market 2025 – Esplanada Operei Naționale

  • 19:00 –  20:00: Adrian Nour & Trio Zamfirescu
  • 20:00 – 21:00: Marius Mihalache & Band
Alte evenimente în București

Pentru iubitorii de teatru și muzică, duminica aceasta oferă o paletă variată de opțiuni culturale:

  • 11:00: „Perle pe caldarâm” – concert de muzică evreiască, la Teatrul Evreiesc de Stat
  • 18:30: „D’ale Carnavalului” – la Opera Națională București
  • 19:00: „A Christmas Evening of Brazilian Jazz” – Cristina Radu Ensemble, la Biserica Anglicană
  • 19:00: „When Violin Meets Guitar” – MetaVivaldi, la Grădina Alhambra
  • 19:00: „Cel mai bun copil din lume” (Alina Șerban), la Teatrul Național București
  • 19:00: „Spărgătorul de Nuci -Magia Baletului de Crăciun”, la Sala Palatului

