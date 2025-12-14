Ce concerte sunt la Târgurile de Crăciun din București azi, 14 decembrie 2025. Iulia Vântur urcă pe scenă și promite „Colinde, colinde”

Cine va cânta la Târgurile de Crăciun din București / Sursa foto: Pexels
În acest weekend, Capitala s-a transformat într-un adevărat oraș al sărbătorilor de iarnă. Cele trei târguri de Crăciun din București au pregătit numeroase evenimente atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Duminică, 14 decembrie îi poți vedea pe artiștii preferați pe scenă. Vezi întregul program mai jos. Tu cum vei petrece?!
Târgul de Crăciun București – Piața Constituției
Scena principală:
12:00 – 13:00: Spectacol pentru copii „Freestyle Puppetry”, oferit de Teatrul „Țăndărică”
18:30 – 19:00: „Xmas Classics”, concert susținut de Daniel Lazăr & Ioana Uruc
19:00 – 19:50: Recital live Jo
19:50 – 20:00: Moment special cu Iulia Vântur – „Colinde, corinde”
20:00 – 21:00: Concert Bere Gratis
21:00 – 22:00: Încheierea serii cu trupa Voltaj, într-un show plin de energie
La scena secundară va fi prezent DJ Mircea Matei în intervalul 16:00-19:00.
West Side Christmas Market – Parcul Drumul Taberei
19:30: Concert Alina Sorescu & Picii
Bucharest Opera Christmas Market 2025 – Esplanada Operei Naționale