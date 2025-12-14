De ce se vinde un apartament cu 2 camere la prețul de doar 9.500 de euro, în acest oraș din România?

În România există un oraș unde un apartament cu două camere se vinde cu 9.500 de euro, în decembrie 2025. Prețul extrem de redus a pus pe jar utilizatorii unei platforme imobiliare, notează CSID. În ce oraș se află, de fapt, locuința?

În ultimii ani, piața imobiliară din România a explodat. Un apartament cu două camere a ajuns să coste până la 100.000 de euro în orașe precum București, Timișoara sau Cluj Napoca. Însă există orașe mai mici din țară unde aceeași locuință se vinde cu un preț bizar de mic, rar întâlnit pe piața actuală, notează CSID – continuă să citești AICI unde se află apartamentul cu două camere care costă 9.500 de euro.