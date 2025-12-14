Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » John Cena a părăsit ringul WWE învins și contestat! Ultimul meci, motiv de mega scandal în lumea sportului

John Cena a părăsit ringul WWE învins și contestat! Ultimul meci, motiv de mega scandal în lumea sportului

De: Paul Hangerli 14/12/2025 | 22:40
John Cena a părăsit ringul WWE învins și contestat! Ultimul meci, motiv de mega scandal în lumea sportului
John Cena a părăsit ringul WWE învins. Sursa foto Profimedia

CANCAN.ro îți aduce în fiecare zi cea mai fierbinte știre din lumea entertainmentului – tot ce mișcă în film, seriale, muzică, streaming și cultura pop, servit rapid și fără ocolişuri. De la premiere care rup topurile și controversele momentului, până la nominalizări surpriză, scandaluri și dezvăluiri exclusive din culise, aici afli primul ce face valuri astăzi în industria care nu doarme niciodată.

John Cena a părăsit ringul WWE învins

Ultima apariție a lui John Cena în ring trebuia să fie un moment de glorie și emoție. Un final de carieră pentru una dintre cele mai mari legende ale wrestlingului mondial. În loc de un triumf simbolic, Cena și-a încheiat drumul într-un mod neașteptat: a fost învins prin submission de Gunther, după un meci dur, care a lăsat publicul într-o tăcere apăsătoare, urmată de aplauze reținute.

Pentru fani, a fost un final greu de digerat. Respectuos, dar dur. Pentru mulți, prea crud pentru un sportiv care a dominat WWE timp de aproape două decenii. Iar șocul din ring avea să fie doar începutul.

TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Chael Sonnen, atac la John Cena

La scurt timp după retragerea lui Cena, un fost luptător MMA, cunoscut pentru declarațiile sale controversate, Chael Sonnen, a ieșit la atac. În loc să salute cariera legendară a americanului, Sonnen a ales să provoace scandal, mutând atenția de pe retragere pe… propria persoană.

„Eu l-am dus pe John Cena. L-am ajutat să fie mare, deși nu era decât un sportiv de mijlocul clasamentului”, a scris Sonnen, stârnind revoltă în rândul fanilor.

Momentul ales a fost considerat de mulți lipsit de respect, mai ales că venea chiar în noaptea în care Cena își încheia definitiv cariera. Sonnen a mers mai departe și a amintit obsesiv un detaliu care a reaprins controversele: John Cena nu l-ar fi învins niciodată. Mesajul a fost clar – în viziunea lui, cariera lui Cena nu este atât de impecabilă pe cât pare.

Diferența majoră este că, de data aceasta, Cena nu mai are posibilitatea să răspundă în ring. Retragerea este finală, iar atacul verbal a fost perceput ca o lovitură dată exact când legenda nu se mai putea apăra.

Scandalul nu a șters istoria luiJohn Cena

Chiar dacă declarațiile au provocat rumoare, retragerea lui John Cena, cunoscut pentru că a apărut și gol pe scenă, rămâne un moment istoric. Sportivul și-a încheiat cariera sub lumina reflectoarelor, a fost aplaudat de mii de fani și respectat de colegi și rivali deopotrivă.

Sonnen a obținut ce și-a dorit: atenție, controverse și titluri de presă. Însă noaptea nu i-a aparținut. A aparținut unei legende care a preferat să plece din ring, nu din umbră.

Drumul unui campion care a definit o eră în wrestling

John Cena este una dintre cele mai mari și mai recognoscibile figuri din istoria wrestlingului mondial, un sportiv care a definit WWE timp de aproape două decenii. Născut pe 23 aprilie 1977, în Massachusetts, SUA, Cena și-a început cariera în wrestlingul profesionist la începutul anilor 2000, impunându-se rapid prin forță, carismă și o etică a muncii rar întâlnită.

A devenit de 17 ori campion mondial WWE, egalând și depășind recorduri considerate intangibile, și a fost imaginea companiei într-o perioadă în care wrestlingul se transforma într-un fenomen global.

Dincolo de ring, John Cena, care a suferit de cancer de două ori, a fost un simbol al disciplinei și al perseverenței, cunoscut pentru sloganul „Never Give Up”, pentru numeroasele sale apariții în filme de succes de la Hollywood și pentru activitatea sa caritabilă impresionantă, fiind sportivul cu cele mai multe dorințe îndeplinite în cadrul organizației Make-A-Wish.

Tranziția sa spre actorie, combinată cu longevitatea și influența din WWE, l-au transformat într-o figură culturală majoră, nu doar într-un campion, ci într-o legendă care a marcat definitiv o eră a divertismentului sportiv.

CITEȘTE ȘI:

Adevăratul motiv pentru care John Cena și logodnica lui s-au despărțit

Aceasta e dieta pe care o urmează JOHN CENA pentru a arăta de milioane! Iată ce mănâncă „uriaşul de fier“

Tags:
Iți recomandăm
Legendarul Dick Van Dyke a împlinit 100 de ani. Care sunt secretele longevității actorului
Showbiz internațional
Legendarul Dick Van Dyke a împlinit 100 de ani. Care sunt secretele longevității actorului
Tatăl lui Miley Cyrus, în centrul unui scandal uriaș. Fosta soție îl acuză pe Billy Ray Cyrus de abuz
Showbiz internațional
Tatăl lui Miley Cyrus, în centrul unui scandal uriaș. Fosta soție îl acuză pe Billy Ray Cyrus de…
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului...
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion...
Cazul fetiței chinezoaice cu păr blond și ochi albaștri: misterul genetic, elucidat de testele ADN
Adevarul
Cazul fetiței chinezoaice cu păr blond și ochi albaștri: misterul genetic, elucidat de...
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din...
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Click.ro
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie....
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă explicație și are legătură și cu China
Digi 24
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus: un cercetător al NASA oferă o posibilă...
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”
Digi24
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război...
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Gandul.ro
Orașul din România care duce lipsă de bărbați. Sunt 123.119 mai multe femei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Legendarul Dick Van Dyke a împlinit 100 de ani. Care sunt secretele longevității actorului
Legendarul Dick Van Dyke a împlinit 100 de ani. Care sunt secretele longevității actorului
Un nou caz de lepră, confirmat în Europa! Țara apropiată de România este în alertă
Un nou caz de lepră, confirmat în Europa! Țara apropiată de România este în alertă
Ucraina, dispusă să renunțe la aderarea în NATO! Volodimir Zelenski a făcut anunțul care poate ...
Ucraina, dispusă să renunțe la aderarea în NATO! Volodimir Zelenski a făcut anunțul care poate opri războiul cu Rusia
BANC | „Iubito, ești soarele meu, adorm și mă trezesc cu tine în gând”
BANC | „Iubito, ești soarele meu, adorm și mă trezesc cu tine în gând”
Haos la debutul turneului lui Lionel Messi în India. Fanii furioși au rupt scaunele de pe stadion! ...
Haos la debutul turneului lui Lionel Messi în India. Fanii furioși au rupt scaunele de pe stadion! Ce i-a nemulțumit grav
Tatăl lui Miley Cyrus, în centrul unui scandal uriaș. Fosta soție îl acuză pe Billy Ray Cyrus de ...
Tatăl lui Miley Cyrus, în centrul unui scandal uriaș. Fosta soție îl acuză pe Billy Ray Cyrus de abuz
Vezi toate știrile
×