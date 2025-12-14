John Cena a părăsit ringul WWE învins și contestat! Ultimul meci, motiv de mega scandal în lumea sportului

CANCAN.ro îți aduce în fiecare zi cea mai fierbinte știre din lumea entertainmentului – tot ce mișcă în film, seriale, muzică, streaming și cultura pop, servit rapid și fără ocolişuri. De la premiere care rup topurile și controversele momentului, până la nominalizări surpriză, scandaluri și dezvăluiri exclusive din culise, aici afli primul ce face valuri astăzi în industria care nu doarme niciodată.

John Cena a părăsit ringul WWE învins

Ultima apariție a lui John Cena în ring trebuia să fie un moment de glorie și emoție. Un final de carieră pentru una dintre cele mai mari legende ale wrestlingului mondial. În loc de un triumf simbolic, Cena și-a încheiat drumul într-un mod neașteptat: a fost învins prin submission de Gunther, după un meci dur, care a lăsat publicul într-o tăcere apăsătoare, urmată de aplauze reținute.

Pentru fani, a fost un final greu de digerat. Respectuos, dar dur. Pentru mulți, prea crud pentru un sportiv care a dominat WWE timp de aproape două decenii. Iar șocul din ring avea să fie doar începutul.

Chael Sonnen, atac la John Cena

La scurt timp după retragerea lui Cena, un fost luptător MMA, cunoscut pentru declarațiile sale controversate, Chael Sonnen, a ieșit la atac. În loc să salute cariera legendară a americanului, Sonnen a ales să provoace scandal, mutând atenția de pe retragere pe… propria persoană.

„Eu l-am dus pe John Cena. L-am ajutat să fie mare, deși nu era decât un sportiv de mijlocul clasamentului”, a scris Sonnen, stârnind revoltă în rândul fanilor.

Momentul ales a fost considerat de mulți lipsit de respect, mai ales că venea chiar în noaptea în care Cena își încheia definitiv cariera. Sonnen a mers mai departe și a amintit obsesiv un detaliu care a reaprins controversele: John Cena nu l-ar fi învins niciodată. Mesajul a fost clar – în viziunea lui, cariera lui Cena nu este atât de impecabilă pe cât pare.

Diferența majoră este că, de data aceasta, Cena nu mai are posibilitatea să răspundă în ring. Retragerea este finală, iar atacul verbal a fost perceput ca o lovitură dată exact când legenda nu se mai putea apăra.

Scandalul nu a șters istoria luiJohn Cena

Chiar dacă declarațiile au provocat rumoare, retragerea lui John Cena, cunoscut pentru că a apărut și gol pe scenă, rămâne un moment istoric. Sportivul și-a încheiat cariera sub lumina reflectoarelor, a fost aplaudat de mii de fani și respectat de colegi și rivali deopotrivă.

Sonnen a obținut ce și-a dorit: atenție, controverse și titluri de presă. Însă noaptea nu i-a aparținut. A aparținut unei legende care a preferat să plece din ring, nu din umbră.

Drumul unui campion care a definit o eră în wrestling

John Cena este una dintre cele mai mari și mai recognoscibile figuri din istoria wrestlingului mondial, un sportiv care a definit WWE timp de aproape două decenii. Născut pe 23 aprilie 1977, în Massachusetts, SUA, Cena și-a început cariera în wrestlingul profesionist la începutul anilor 2000, impunându-se rapid prin forță, carismă și o etică a muncii rar întâlnită.

A devenit de 17 ori campion mondial WWE, egalând și depășind recorduri considerate intangibile, și a fost imaginea companiei într-o perioadă în care wrestlingul se transforma într-un fenomen global.

Dincolo de ring, John Cena, care a suferit de cancer de două ori, a fost un simbol al disciplinei și al perseverenței, cunoscut pentru sloganul „Never Give Up”, pentru numeroasele sale apariții în filme de succes de la Hollywood și pentru activitatea sa caritabilă impresionantă, fiind sportivul cu cele mai multe dorințe îndeplinite în cadrul organizației Make-A-Wish.

Tranziția sa spre actorie, combinată cu longevitatea și influența din WWE, l-au transformat într-o figură culturală majoră, nu doar într-un campion, ci într-o legendă care a marcat definitiv o eră a divertismentului sportiv.

