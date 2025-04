A avut cancer de două ori! Marele actor de la Hollywood a făcut anunțul abia acum: „Pe piept...”

John Cena, marele actor de la Hollywood, a făcut o dezvăluire șocantă. Vedeta a trecut prin două operații pentru a elimina cancerul de piele și a oferit detalii tulburătoare cu privire la starea sa de sănătate.

John Cena a dezvăluit, în cadrul unui interviu pentru People, experiența șocantă prin care a trecut din cauza cancerului de piele. Actorul, în vârstă de 47 de ani, a mărturisit că nu a luat niciodată măsuri de protecție în ceea ce privește îngrijirea pielii prin utilizarea unor creme solare, pentru a preveni cancerul.

Totuși, John Cena a refuzat să utilizeze cremă solară și după ce s-a mutat în Florida. Actorul a declarat că a continuat să fie ”încăpățânat” și că nu dorea să aibă ”o rutină”.

Actorul a dezvăluit momentul în care a aflat vestea șocantă, care i-a schimbat viața.

Citește și: Ancheta în cazul Mariei Kovalchuk, rănită grav în Dubai, ia altă turnură! Poliția din Ucraina nu crede autoritățile arabe

”Nu a fost până nu am mers la un dermatolog pentru a-mi face un control al pielii și mi-a îndepărtat o pată canceroasă de pe pectoralul drept. Am fost foarte norocos să am un dermatolog grozav, care, din lipsa unor cuvinte mai bune, m-a ținut de mână și mi-a spus că nu sunt singur”, a explicat vedeta.