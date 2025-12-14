Ema Uta și Andrei Barbu s-au încins pe ringul de dans. N-au mai văzut pe nimeni în jur

Cine spunea că romantismul a pierit demult, sigur nu a văzut cele mai recente imagini cu Ema Uta și Andrei Barbu! Zilele acestea, CANCAN.RO a fost martorul unui moment de excepție dintre make-up artist și omul de afaceri.

Ema Uta și Andrei Barbu sunt dovada vie că zicala „dragostea adevărată trece peste orice obstacol” este reală, iar imaginile cu cei doi din Loft sunt demne de dansul mirilor. Dar, să nu ne ducem atât de departe cu gândul la viitor, ci să rămânem ancorați în prezent, căci și aici romantismul a fost la cote maxime!

Ema Uta și Andrei Barbu, dans romatic în văzut tuturor

CANCAN.RO a fost ca de fiecare dată prezent la datorie și i-a surprins pe Ema Uta și Andrei Barbu într-o minunată seară în care cei doi au descins în club: „casa” lor! Și acolo să vezi iubire pură. Toți cei prezenți au remarcat că celebrul cuplu nu s-a scăpat o clipită din priviri și că numai zâmbete au fost până când orologiul a trecut de miezul nopții!

Îmbrăcată într-o rochie simplă neagră, dar care îi venea impecabil, cu părul lăsat pe spate, make-up artistul a atras toate privirile. Ea însă nu a avut ochi decât pentru partenerul ei, Andrei. Nici el nu s-a lăsat mai prejos și a dat o lecție de stil domnilor. A optat pentru un costum impecabil, cămașă albă și accesorii scumpe.

Bad-boy-ul, dedicație pentru aleasa lui!

Ema și Andrei nu s-au dezlipit o clipă unul de celălaltă. Și-au șoptit dulcegării, au gustat din plin din atmosfera orechestrată imprecabil în Loft pe una dintre piesele clasice de-ale lui Luciano Pavarotti, Caruso.

Dansau îmbrățișați, se priveau în ochi de parcă doar ei ar fi fost acolo și nimeni și nimic nu i-ar fi deranajat. Ea, cu brațele de după gâtul lui îi zâmbește suav, iar privirile lor se intersectează într-un dans al iubirii. La refrenul piesei, bad-boy-ul, transformat în gentleman atunci când este cazul, îi fredonează iubitei sale melodia.

„Și te-am iubit atât de mult/ Poate că nu ți-am spus niciodată/ Dar acum vreau să îți spun/ Că te-am iubit atât de mult”, sunt versurile pe care Andrei Barbu i le dedică Emei.

După aceste imagini savuroase, putem spune că dacă Ema și-a tatuat numele lui Andrei Barbu pe coaste, în ceea ce-l privește pe bad-boy, el are, cu certitudine, numele blondinei „scris” pe suflet.

