Ema Uta, schimbare RADICALĂ de dragul iubitului. Cine ar fi crezut? De la dansuri lascive, la pupici cuminţi!

Ema Uta și Andrei Barbu se iubesc, dar se și distrează! Au ieșit la Biutiful și le-au oferit tuturor imagini parcă desprinse fin filmele romantice, și alta nu! CANCAN.RO are imagini tari cu “regina machiajelor”, care pare că s-a cumințit de-a binelea de când bad boy-ul i-a furat inima. De ce spunem asta? Fustița s-a lungit, dansurile lascive sunt inexistente, iar blondina are ochi doar pentru iubitul ei! Bine, atenția ei s-a îndreptat la un moment dat și către amicele sale de distracție, Sandra Mutu și Nicole Cherry, care dansau de mama focului!

La o primă vedere, scenele cu cei doi porumbei formează mai degrabă un tablou romantic. Ema Uta și Andrei Barbu, la masă, chicotesc, își aruncă priviri jucăușe, se îmbrățișează, ca doi adolescenți la început de relație. El îi tot șoptea ceva la ureche, iar ea zâmbea cu gura până la urechi. Nu știm exact cu ce o mai “vrăjea”, dar cert este că make-up artista pare îndrăgostită până peste cap.

Dacă altădată Ema aprindea ringul de dans cu mișcări senzuale, îmbrăcată extrem de provocator, de data aceasta a stat “cumințică”. Nu același lucru l-am putea spune însă despre “colega” de distracție Nicole Cherry, care făcea parte din gașca de fete cu care a ieșit Ema împreună cu iubitul. Artista s-a dezlănțuit și le-a arătat tuturor cât de bine stă la capitolul dans!

Ema Uta și Andrei Barbu s-au drăgălit în văzul tuturor

După ce au stat la masă o bună perioadă de timp și au făcut “abuz” de gesturi tandre, cei doi îndrăgostiți s-au ridicat și au mers la “grupul vesel” de fete. Nu ca să danseze, ci mai degrabă pentru socializare. La un moment dat, bad boy-ul s-a făcut nevăzut, dar asta după ce i-a dat “raportul” înainte iubitei sale. A lăsat-o împreună cu fetele, să mai stea la o bârfă, că de distracție nu prea era loc în cazul blondinei. A discutat câteva minute bune cu Sandra Mutu, iar subiectul părea unul destul de interesant.

Părea că îi explică ceva de zor soției lui Adrian Mutu, însă aceasta nu putea să reziste ritmurilor muzicii. Vă spuneam în rândurile de mai sus că pare că s-a “cumințit” de când este într-o relație cu milionarul. Bine, nu renunță la outfit-urile sexy, cu siguranță, dar nu putem să nu remarcăm o schimbare la make-up artistă. O rochie maro, cu ceva decupaje, căci deh, trebuie arătat puțin și abdomenul bine lucrat la sală. Însă accesoriul cel mai prețios? Zâmbetul de femeie îndrăgostită!

CITEȘTE ȘI: Ema Uta, gestul suprem de iubire cu… „marcaj permanent”. Make-up artistul vedetelor a reluat idila cu bad boy-ul! Nici socrul nu îi mai poate sta în cale

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.