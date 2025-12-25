Acasă » Știri » Ai acasă celebrul telefon Nokia 3310?! Cu câți lei se vinde acum, în 2025

Ai acasă celebrul telefon Nokia 3310?! Cu câți lei se vinde acum, în 2025

De: Denisa Iordache 25/12/2025 | 12:09
Ai acasă celebrul telefon Nokia 3310?! Cu câți lei se vinde acum, în 2025
Cu cât poți vinde un Nokia 3310. Sursă: Arhivă CANCAN

Cu toate că dorința de a avea cel mai nou telefon este una mare, oamenii ar trebui să își păstreze telefoanele vechi, pentru că nu știu ce comoară au în casă, de fapt. Dacă și tu ai un Nokia 3310 uitat prin sertare, trebuie să citești neapărat acest articol. 

Telefonul mobil a devenit un obiect nelipsit din viețile oamenilor, iar mulți sunt cei care spun că nu ar mai putea trăi fără el. Însă, atunci când a apărut pentru prima dată, era considerat un obiect de lux și nu toți își permiteau să îl achiziționeze. 

Cu cât se vinde un Nokia 3310 în 2025

Ceea ce puțini știu este că modelele vechi sunt la mare căutare. Unele dintre ele se vând cu sume impresionante de bani la diverse licitații. Apple, Samsung și Nokia se numără printre cele mai renumite branduri. 

Modelul Nokia 3310, cunoscut și drept „Cărămida” care strică asfaltul dacă o scapi pe jos, a devenit un obiect de colecție și este la mare căutare, după 25 de ani de la lansare. 

Nokia 3310 a fost lansat în luna februarie 2000 și a rămas în memoria oamenilor drept telefonul indestructibil a cărui baterie ținea o săptămână. La acea vreme, telefonul era în directă concurență cu BlackBerry, dar a reușit să cucerească milioane de clienți prin simplitate. 

Astăzi, prețul unui asta de telefon variază în funcție de starea telefonului și de accesoriile pe care le are. Exemplarele nefolosite, cu sigiliul intact, pot ajunge și la suma de 500 de euro pe site-uri precum Ebay. 

Un caz spectaculos s-a înregistrat chiar în luna decembrie 2025, atunci când un astfel de exemplar s-a vândut cu suma de 1.700 de euro.  Exemplarele utilizate, dar aflate în stare bună, pot fi vândute cu sume între 20 și 40 de euro. 

Sumele mari vin de obicei de la colecționarii care sunt dispuși să scoată mai mult din buzunar pentru a-și măria colecția.  

Nokia 1100 și Nokia 1110, lansate în 2003 și 2005 sunt cele mai căutate modele în rândul colecționarilor. Peste 250 de milioane de unități au fost distribuit în întreaga lume. De asemenea, brandurile Samsung și Apple au creat telefoane mobile care se numără printre cele mai vândute astfel de dispozitive din istorie. 

CITEȘTE ȘI: 

După 25 de ani Nokia 3210 se pregătește să revină pe piață. Cum arată clasicul telefon în 2024, într-o eră a tehnologiei avansate

Cum a reușit un hoț să fure o mașină, folosind doar un telefon Nokia 3310

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Suma uriașă pe care Pescobar a donat-o în Orașul Faptelor Bune 2025. Daniel Buzdugan a făcut totul public!
Știri
Suma uriașă pe care Pescobar a donat-o în Orașul Faptelor Bune 2025. Daniel Buzdugan a făcut totul public!
Despărțire-șoc în showbiz! Și-au spus adio după 4 ani de relație
Știri
Despărțire-șoc în showbiz! Și-au spus adio după 4 ani de relație
Cum este sărbătorit Crăciunul într-o țară în care este interzis. Împodobirea bradului, pedepsită cu închisoarea
Mediafax
Cum este sărbătorit Crăciunul într-o țară în care este interzis. Împodobirea bradului, pedepsită...
Cronologia celei mai controversate zile de Crăciun din istoria României. Filmul execuției soților Ceaușescu pe 25 decembrie 1989, pas cu pas
Gandul.ro
Cronologia celei mai controversate zile de Crăciun din istoria României. Filmul execuției soților...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Mesaj halucinant, la trei zile după ce a fost zdrobit în ring. Andrew Tate continuă circul pe rețelele de socializare. „Sunt deja morți/Celor mai mulți le este frică”
Adevarul
Mesaj halucinant, la trei zile după ce a fost zdrobit în ring. Andrew...
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
Digi24
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt...
Mesaje de Crăciun 2025. Cele mai frumoase urări și felicitări pentru cei dragi cu ocazia Sărbătorilor
Mediafax
Mesaje de Crăciun 2025. Cele mai frumoase urări și felicitări pentru cei dragi...
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
Click.ro
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o...
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o ceartă cu suveranul pontif
Digi 24
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o ceartă cu suveranul...
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile propuneri. Ce vrea Moscova (Bloomberg)
Digi24
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu...
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Cum poți conecta la iPhone dispozitive care nu sunt marca Apple?
go4it.ro
Cum poți conecta la iPhone dispozitive care nu sunt marca Apple?
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Cronologia celei mai controversate zile de Crăciun din istoria României. Filmul execuției soților Ceaușescu pe 25 decembrie 1989, pas cu pas
Gandul.ro
Cronologia celei mai controversate zile de Crăciun din istoria României. Filmul execuției soților Ceaușescu pe...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Suma uriașă pe care Pescobar a donat-o în Orașul Faptelor Bune 2025. Daniel Buzdugan a făcut totul ...
Suma uriașă pe care Pescobar a donat-o în Orașul Faptelor Bune 2025. Daniel Buzdugan a făcut totul public!
Despărțire-șoc în showbiz! Și-au spus adio după 4 ani de relație
Despărțire-șoc în showbiz! Și-au spus adio după 4 ani de relație
36 de ani de la execuția lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu. Ultimele cuvinte pe care le-au rostit, ...
36 de ani de la execuția lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu. Ultimele cuvinte pe care le-au rostit, înainte să moară
”Vă doresc o zi tolerabilă!”. Replica unei pensionare care a trăit peste 40 de ani în Singapore ...
”Vă doresc o zi tolerabilă!”. Replica unei pensionare care a trăit peste 40 de ani în Singapore a devenit virală
Îl mai ții minte pe cârciumarul Romică din Vacanța mare?! Din ce a ajuns George Robu să câștige ...
Îl mai ții minte pe cârciumarul Romică din Vacanța mare?! Din ce a ajuns George Robu să câștige bani azi
Zodia care va avea parte de un miracol în prima zi de Crăciun. I se îndeplinește cea mai mare dorință!
Zodia care va avea parte de un miracol în prima zi de Crăciun. I se îndeplinește cea mai mare dorință!
Vezi toate știrile
×