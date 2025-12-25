Ai acasă celebrul telefon Nokia 3310?! Cu câți lei se vinde acum, în 2025

Cu toate că dorința de a avea cel mai nou telefon este una mare, oamenii ar trebui să își păstreze telefoanele vechi, pentru că nu știu ce comoară au în casă, de fapt. Dacă și tu ai un Nokia 3310 uitat prin sertare, trebuie să citești neapărat acest articol.

Telefonul mobil a devenit un obiect nelipsit din viețile oamenilor, iar mulți sunt cei care spun că nu ar mai putea trăi fără el. Însă, atunci când a apărut pentru prima dată, era considerat un obiect de lux și nu toți își permiteau să îl achiziționeze.

Cu cât se vinde un Nokia 3310 în 2025

Ceea ce puțini știu este că modelele vechi sunt la mare căutare. Unele dintre ele se vând cu sume impresionante de bani la diverse licitații. Apple, Samsung și Nokia se numără printre cele mai renumite branduri.

Modelul Nokia 3310, cunoscut și drept „Cărămida” care strică asfaltul dacă o scapi pe jos, a devenit un obiect de colecție și este la mare căutare, după 25 de ani de la lansare.

Nokia 3310 a fost lansat în luna februarie 2000 și a rămas în memoria oamenilor drept telefonul indestructibil a cărui baterie ținea o săptămână. La acea vreme, telefonul era în directă concurență cu BlackBerry, dar a reușit să cucerească milioane de clienți prin simplitate.

Astăzi, prețul unui asta de telefon variază în funcție de starea telefonului și de accesoriile pe care le are. Exemplarele nefolosite, cu sigiliul intact, pot ajunge și la suma de 500 de euro pe site-uri precum Ebay.

Un caz spectaculos s-a înregistrat chiar în luna decembrie 2025, atunci când un astfel de exemplar s-a vândut cu suma de 1.700 de euro. Exemplarele utilizate, dar aflate în stare bună, pot fi vândute cu sume între 20 și 40 de euro.

Sumele mari vin de obicei de la colecționarii care sunt dispuși să scoată mai mult din buzunar pentru a-și măria colecția.

Nokia 1100 și Nokia 1110, lansate în 2003 și 2005 sunt cele mai căutate modele în rândul colecționarilor. Peste 250 de milioane de unități au fost distribuit în întreaga lume. De asemenea, brandurile Samsung și Apple au creat telefoane mobile care se numără printre cele mai vândute astfel de dispozitive din istorie.

