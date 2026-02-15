Acasă » Știri » Ce salarii au angajații la Froo. Cât câștigă lunar în funcție de experiență

Ce salarii au angajații la Froo. Cât câștigă lunar în funcție de experiență

De: David Ioan 15/02/2026 | 11:13
Salariile angajaților Froo din București continuă să atragă atenția celor care își caută un loc de muncă stabil în retailul de proximitate.

În general, veniturile se situează între 2.500 și 4.000 de lei net pe lună, în funcție de experiență, responsabilități și zona în care este amplasat magazinul.

Pentru mulți candidați, Froo reprezintă o opțiune accesibilă și predictibilă, mai ales datorită faptului că oferă atât salarii competitive, cât și posibilități reale de creștere profesională. În magazinele cu trafic ridicat, pachetul salarial poate ajunge chiar la nivelul superior al intervalului, ceea ce îi motivează pe angajați să rămână pe termen lung.

Pentru pozițiile de casier sau lucrător comercial, salariile de început se situează în jurul valorii de 2.575 – 3.000 de lei net, fiind potrivite pentru persoanele aflate la început de drum sau pentru cei care nu au experiență în domeniu.

În multe cazuri, angajații beneficiază de training complet, astfel încât să poată învăța rapid toate procedurile necesare. Programul în două schimburi și ritmul alert de lucru sunt aspecte specifice retailului, însă mulți apreciază faptul că există stabilitate și un mediu de lucru modern.

Totodată, magazinele Froo pun accent pe interacțiunea pozitivă cu clienții, ceea ce contribuie la o atmosferă de lucru plăcută.

Pentru rolurile care implică responsabilități suplimentare, cum ar fi casier-încasator, salariul net poate ajunge la aproximativ 3.300 de lei. Acest post presupune gestionarea plăților, verificarea corectitudinii tranzacțiilor și menținerea unui flux eficient la casă. În anumite magazine, veniturile totale pot depăși 3.500 de lei net, mai ales atunci când sunt incluse bonusurile de performanță.

De asemenea, există situații în care angajații pot primi măriri salariale în funcție de rezultate, ceea ce reprezintă un avantaj important pentru cei care își doresc să evolueze profesional.

