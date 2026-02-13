Acasă » Știri » Ce salariu are un angajat Carrefour. Cât câștigă lunar fără bonusuri și tichete de masă

De: Andreea Stăncescu 13/02/2026 | 13:15
Carrefour România este unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de magazine din România, având o prezență extinsă în marile orașe și un număr mare de angajați. Mulți români aleg să își facă cumpărăturile zilnic din aceste magazine, datorită diversității de produse și a accesibilității locațiilor.

Piața muncii din România nu este privită cu foarte mult optimism, mai ales din cauza creșterii costului vieții, a inflației și a diferențelor tot mai mari dintre salarii și cheltuielile lunare. Mulți angajați se confruntă cu dificultăți în a-și asigura un trai decent, iar stabilitatea locului de muncă a devenit o preocupare constantă.

Salariile oferite de Carrefour diferă în funcție de poziția ocupată, nivelul de experiență și orașul în care se află magazinul. În general, pentru posturile de început, precum lucrător comercial, veniturile pornesc de la aproximativ 2.000 – 2.500 de lei net pe lună. Pe măsură ce angajații acumulează experiență sau ocupă funcții mai specializate, salariile pot crește semnificativ.

De exemplu, un lucrător comercial sau colector de comenzi poate câștiga între 2.000 și 2.600 de lei net, în timp ce un ajutor brutar ajunge la un salariu mediu de aproximativ 2.650 de lei. Pentru poziții mai complexe, precum specialist în achiziții sau aprovizionare, veniturile pot depăși 4.000 de lei net, ajungând chiar la 4.300 de lei, în funcție de responsabilități, performanță, dar și de locația în care se află. În orașele mari salariile vor fi mai diferite, decât în localitățile cu o populație redusă.

Pe lângă salariul de bază, compania oferă și diverse beneficii, printre care tichete de masă, bonusuri de performanță sau reduceri la produsele din magazine. Aceste avantaje completează pachetul salarial și fac ca joburile din acest domeniu să fie mai atractive pentru cei care caută stabilitate și oportunități de dezvoltare profesională.

