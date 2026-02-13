O badantă din Italia a primit 240.000 de euro de la bătrâna pe care o îngrijea. Ce i s-a întâmplat la scurt timp

Garda financiară a demarat o anchetă în urma unor verificări care au arătat că o badantă din Italia ar fi beneficiat de o sumă în valoare de 250.000 de euro, bani pe care femeia nu i-a declarat.

Potrivit inspectorilor, o parte din sume reprezintă donații neimpozitate, iar alte încasări ar fi fost obținute „la negru”, pe lângă salariul declarat. Ancheta a fost efectuată de Garda Financiară din Piacenza, prin subunitatea din Fiorenzuola, în cadrul demersurilor de prevenire și combatere a utilizării ilegale a sistemului financiar în scop de spălare a banilor.

O badantă din Italia a primit 240.000 de euro

Constatările au scos la iveală faptul că, în ultimii doi ani de viață ai bătrânei, îngrijitoarea ar fi primit transferuri bancare în valoare de 170.000 de euro, cu detalii generale în transferuri precum „cadou” sau „împrumut”. Aceste sume a fost încadrate ca donații care intră în categoria taxei pe donații, taxe pe care badanta nu le-ar fi achitat.

În același timp, anchetatorii de la Garda Financiară au sesizat un mecanism de plată neregulamentar. Practic, pe lângă un salariu oficial declarat în valoare de 600 de euro pe lună, îngrijitoarea ar fi beneficiat și de suma de 2.500 de euro lunar, la negru. Banii ar fi generat venituri impozabile nedeclarate, estimate la aproape 75.000 de euro.

Totodată, situația patrimonială a reliefat și o poliță de asigurare de viață de 250.000 de euro, bani încasați de îngrijitoare după moartea vârstnicei, însă autoritățile susțin că acest aspect nu are relevanță fiscală.

Garda financiară din Italia a demarat o anchetă

Badanta a încercat să justifice sumele pe care le-a primit în ultimii ani, susținând că angajatoarea efectua viramente bancare, inclusiv polița de viață, din propria inițiativă, fără ca aceasta să îi solicite: „Erau donații fără știrea mea.”

Conform publicației Il Piacenza, această ancheta s-a bazat pe corelarea bazelor de date interne, verificări financiare țintite, cât și informații obținute de la persoane apropiate vârstnicei.

Pe de altă parte, Garda Financiară a evidențiat faptul că intervenția are în vedere eforturile de monitorizare a operațiunilor suspecte și de combatere a încălcărilor fiscale, pentru protejarea bugetului public și a legalității economico-financiare.

