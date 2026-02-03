Acasă » Știri » „Am avut salariu, dar nu și viață”. Drama unei badante românce care îngrijește bătrâni în Italia

„Am avut salariu, dar nu și viață”. Drama unei badante românce care îngrijește bătrâni în Italia

De: Andreea Stăncescu 03/02/2026 | 23:09
„Am avut salariu, dar nu și viață”. Drama unei badante românce care îngrijește bătrâni în Italia
Ce i s-a întâmplat unei badante

Numeroase femei care lucrează ca badante în Italia trec și prin momente dificile. Deși diferențele salariale față de România sunt considerabile, iar banii câștigați le-au oferit șansa de a-și sprijini familiile, de a investi în educația copiilor sau de a-și construi un cămin stabil în țară, acestea au întâmpinat și probleme majore. 

Tot mai multe românce care lucrează în străinătate își împărtășesc experiențele în comunități online. Recent, o femeie a lansat o întrebare într-un grup dedicat badantelor, dorind să afle dacă viața departe de casă chiar este mai bună decât cea din România. Răspunsurile primite au arătat ce drame trăiesc acestea, pentru a câștiga bani.

„De multe ori, la unele badante ne este mai bine aici decât acasă, pentru că aici trece ziua și vin banii… Ce părere aveți?”, a întrebat o româncă într-un grup, pe Facebook.

Drama unei badante românce în Italia

Unele recunosc că viața din străinătate le-a adus siguranță financiară și împliniri materiale, dar și multă singurătate. Zilele lungi de muncă și anii petrecuți departe de cei dragi lasă urme adânci. Cu toate acestea, multe spun că fără experiența din afara țării nu ar fi ajuns unde sunt astăzi, cu multe reușite în viață, precum achiziția unei case sau sprijinirea familiei.

Pentru femeile aflate la o anumită vârstă, munca în Italia a fost adesea singura opțiune reală. Deși nu se simt neapărat mai fericite departe de casă, ele s-au adaptat, asumându-și sacrificiul ca pe o necesitate. Speranța unei pensii decente și dorința de a-și ajuta familia le-au ținut departe ani la rând.

„Pentru mine cel mai bine este acasă, în Italia fac doar bani… Banii cum îi fac așa îi cheltui, mereu se găsește câte ceva de investit, cel mai mult am investit în bunăstare și în viața de zi cu zi, dar 16 ani în Italia cu toată familia a fost partea cea mai frumoasă, nu am dus lipsă de nimic.

Acum ne-am retras toți, copii și nepoți, doar eu mai vin din 2 în 2 luni (în Italia – n.r.) pentru că vreau să ajung să-mi depun dosarul de pensie. În rest, ne rugăm să fim sănătoși să ne bucurăm de bătrânețe la căsuța noastră, lângă copii și nepoți…

Banii întotdeauna vin și se duc dar este bine să nu ne lăsăm conduși de bani. Și apoi da, fiecare se simte bine acolo unde crede că este legat de ceva, acolo unde trăiește fără griji, unde este respectat, iubit și înconjurat de persoanele pe care și le dorește alături”, a povestit una dintre femei.

CITEȘTE ȘI: Mesajul unei italience pentru badanta româncă a părinților ei: „A fost îngerul lor păzitor”

Ce s-a întâmplat la 5 zile după ce un pensionar din Italia s-a căsătorit cu badanta lui, mult mai tinerică

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Trailerul „Michael”: Jaafar Jackson, nepotul lui Michael devine Regele Popului în biopicul despre Michael Jackson
Știri
Trailerul „Michael”: Jaafar Jackson, nepotul lui Michael devine Regele Popului în biopicul despre Michael Jackson
Răzvan Fodor și fata cu 11 ani mai tânără. Poveste de dragoste, nebunii pe patul de spital și inel de logodnă
Știri
Răzvan Fodor și fata cu 11 ani mai tânără. Poveste de dragoste, nebunii pe patul de spital și…
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
Mediafax
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a...
Ce mănânci, de fapt, când cumperi PUFULEȚI din comerț. Adevărul despre preparatul la pungă
Gandul.ro
Ce mănânci, de fapt, când cumperi PUFULEȚI din comerț. Adevărul despre preparatul la...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Adevarul
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie...
EXCLUSIV Îndemnul lui Kelemen Hunor pentru PSD în relația cu premierul: „Hai, Ilie, fă, fă, du-te”. Ce a spus despre rotativa din 2027
Digi24
EXCLUSIV Îndemnul lui Kelemen Hunor pentru PSD în relația cu premierul: „Hai, Ilie,...
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Mediafax
Plastic peste tot, BOLI peste tot: avertismentul cercetătorilor pentru următorii 15 ani
Parteneri
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
Click.ro
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea...
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA: Comisia Europeană ar fi intervenit în alegerile din România
Digi 24
Acuzații dintr-un raport de lucru al unei comisii din Congresul SUA: Comisia Europeană ar fi...
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlorii STB
Digi24
VIDEO Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de controlorii STB
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Promotor.ro
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Moment istoric: Cum a eliberat un roi de drone 4 prizonieri ucraineni păziți de 7 ruși
go4it.ro
Moment istoric: Cum a eliberat un roi de drone 4 prizonieri ucraineni păziți de 7...
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Ce mănânci, de fapt, când cumperi PUFULEȚI din comerț. Adevărul despre preparatul la pungă
Gandul.ro
Ce mănânci, de fapt, când cumperi PUFULEȚI din comerț. Adevărul despre preparatul la pungă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 4 februarie 2026. Zodia care primește o invitație neașteptată
Horoscop 4 februarie 2026. Zodia care primește o invitație neașteptată
Mihai Bendeac, despre prețul succesului. CANCAN.RO l-a prins în cel mai sincer moment: „M-ar ...
Mihai Bendeac, despre prețul succesului. CANCAN.RO l-a prins în cel mai sincer moment: „M-ar fi încurcat să am copii”
Trailerul „Michael”: Jaafar Jackson, nepotul lui Michael devine Regele Popului în biopicul ...
Trailerul „Michael”: Jaafar Jackson, nepotul lui Michael devine Regele Popului în biopicul despre Michael Jackson
Cum e să-l ai „socru” pe Florin Salam. Iubitul lui Betty a dat tot din casă! Un pas e deja făcut, ...
Cum e să-l ai „socru” pe Florin Salam. Iubitul lui Betty a dat tot din casă! Un pas e deja făcut, urmează altul!
Răzvan Fodor și fata cu 11 ani mai tânără. Poveste de dragoste, nebunii pe patul de spital și inel ...
Răzvan Fodor și fata cu 11 ani mai tânără. Poveste de dragoste, nebunii pe patul de spital și inel de logodnă
Presupusul fiu al lui Jay-Z le cere ajutorul lui Donald Trump și Nicki Minaj, după ce procesul lui ...
Presupusul fiu al lui Jay-Z le cere ajutorul lui Donald Trump și Nicki Minaj, după ce procesul lui de paternitate a fost respins la tribunal
Vezi toate știrile
×