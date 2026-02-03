„Am avut salariu, dar nu și viață”. Drama unei badante românce care îngrijește bătrâni în Italia

Numeroase femei care lucrează ca badante în Italia trec și prin momente dificile. Deși diferențele salariale față de România sunt considerabile, iar banii câștigați le-au oferit șansa de a-și sprijini familiile, de a investi în educația copiilor sau de a-și construi un cămin stabil în țară, acestea au întâmpinat și probleme majore.

Tot mai multe românce care lucrează în străinătate își împărtășesc experiențele în comunități online. Recent, o femeie a lansat o întrebare într-un grup dedicat badantelor, dorind să afle dacă viața departe de casă chiar este mai bună decât cea din România. Răspunsurile primite au arătat ce drame trăiesc acestea, pentru a câștiga bani.

„De multe ori, la unele badante ne este mai bine aici decât acasă, pentru că aici trece ziua și vin banii… Ce părere aveți?”, a întrebat o româncă într-un grup, pe Facebook.

Drama unei badante românce în Italia

Unele recunosc că viața din străinătate le-a adus siguranță financiară și împliniri materiale, dar și multă singurătate. Zilele lungi de muncă și anii petrecuți departe de cei dragi lasă urme adânci. Cu toate acestea, multe spun că fără experiența din afara țării nu ar fi ajuns unde sunt astăzi, cu multe reușite în viață, precum achiziția unei case sau sprijinirea familiei.

Pentru femeile aflate la o anumită vârstă, munca în Italia a fost adesea singura opțiune reală. Deși nu se simt neapărat mai fericite departe de casă, ele s-au adaptat, asumându-și sacrificiul ca pe o necesitate. Speranța unei pensii decente și dorința de a-și ajuta familia le-au ținut departe ani la rând.

„Pentru mine cel mai bine este acasă, în Italia fac doar bani… Banii cum îi fac așa îi cheltui, mereu se găsește câte ceva de investit, cel mai mult am investit în bunăstare și în viața de zi cu zi, dar 16 ani în Italia cu toată familia a fost partea cea mai frumoasă, nu am dus lipsă de nimic. Acum ne-am retras toți, copii și nepoți, doar eu mai vin din 2 în 2 luni (în Italia – n.r.) pentru că vreau să ajung să-mi depun dosarul de pensie. În rest, ne rugăm să fim sănătoși să ne bucurăm de bătrânețe la căsuța noastră, lângă copii și nepoți… Banii întotdeauna vin și se duc dar este bine să nu ne lăsăm conduși de bani. Și apoi da, fiecare se simte bine acolo unde crede că este legat de ceva, acolo unde trăiește fără griji, unde este respectat, iubit și înconjurat de persoanele pe care și le dorește alături”, a povestit una dintre femei.

CITEȘTE ȘI: Mesajul unei italience pentru badanta româncă a părinților ei: „A fost îngerul lor păzitor”

Ce s-a întâmplat la 5 zile după ce un pensionar din Italia s-a căsătorit cu badanta lui, mult mai tinerică