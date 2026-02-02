Acasă » Știri » Ce s-a întâmplat la 5 zile după ce un pensionar din Italia s-a căsătorit cu badanta lui, mult mai tinerică

Ce s-a întâmplat la 5 zile după ce un pensionar din Italia s-a căsătorit cu badanta lui, mult mai tinerică

De: David Ioan 02/02/2026 | 16:24
Un bărbat din Correggio, provincia Reggio Emilia, aflat în fază terminală a unei afecțiuni grave, a decis să se căsătorească civil cu îngrijitoarea sa, mai tânără cu 24 de ani.

La doar câteva zile după ceremonia desfășurată în azilul din Guastalla, acolo unde era internat, bărbatul a murit, iar situația a declanșat un conflict juridic între familie și soția supraviețuitoare.

După deces, cele două fiice ale bărbatului au depus o plângere penală, susținând că mariajul ar fi fost încheiat cu scopul de a obține moștenirea. În urma sesizării, instanța a dispus verificări suplimentare și o expertiză bazată pe documentele medicale ale tatălui lor, pentru a stabili dacă acesta avea discernământ în momentul căsătoriei.

Conform presei italiene, fiicele afirmă că nu au fost informate despre intenția tatălui de a se căsători și că au aflat despre eveniment abia după moartea lui. La deschiderea testamentului, îngrijitoarea a devenit moștenitoare prioritară și a intrat în posesia unui apartament deținut de bărbat, fapt care a alimentat suspiciunile familiei.

Din informațiile incluse în dosar reiese că relația dintre bărbat și îngrijitoare ar fi început cu cinci ani înainte. În 2019, la vârsta de 65 de ani, acesta a suferit un accident vascular cerebral și a fost internat în azilul din Guastalla.

Căsătoria civilă a fost oficiată de primarul de atunci, Camilla Verona. Decesul a survenit la cinci zile după ceremonie, pe fondul complicațiilor medicale generate de AVC.

Familia a angajat avocatul Liborio Cataliotti și a sesizat carabinierii, iar Parchetul din Reggio Emilia a deschis o anchetă, vizând-o pe femeie pentru infracțiunea de „înșelăciune asupra unei persoane lipsite de discernământ”.

În 2022, procurorul adjunct Iacopo Berardi a solicitat clasarea cauzei, argumentând că „chiar dacă s-ar fi stabilit lipsa capacității de a înțelege și a voi, ar fi fost imposibil de demonstrat determinarea la căsătorie”. Atunci, fiicele s-au opus și au contestat decizia.

Deși judecătorul Luca Ramponi dispusese o expertiză suplimentară, Parchetul a revenit ulterior cu o nouă propunere de clasare. Familia a reclamat un viciu procedural, susținând că expertiza dispusă din oficiu nu ar fi fost efectiv realizată.

În cea mai recentă etapă a procesului, după ce dosarul a fost preluat de procurorul Piera Cristina Giannusa, judecătorul de investigații preliminare a cerut continuarea cercetărilor. În cauză, a fost desemnat un specialist care, în termen de șase luni, trebuie să întocmească o expertiză documentară pe baza fișelor medicale ale bărbatului.

Apărarea îngrijitoarei, reprezentată de avocații Giovanni Orlandi și Giuseppe Silipo, susține că personalul medical din azil „l-a declarat capabil să înțeleagă și să vrea” în momentul ceremoniei și că martorii, toți angajați ai instituției, „nu ar fi constatat nicio neregulă”.

Totodată, avocatul Silipo afirmă că durata relației contrazice ideea unui interes strict material:

„Dacă ar fi fost de rea-credință, s-ar fi căsătorit mai devreme, fără să aștepte atât. Sentimentul lor era real”.

În schimb, documentele acuzării, bazate pe opiniile unor medici care l-au tratat pe bărbat, indică o „capacitate de a înțelege și a voi doar în momentele de luciditate”. Concluziile finale vor depinde de expertiza independentă, după care judecătorul va decide dacă dosarul va fi trimis în instanță. În eventualitatea unui proces, nu este exclus ca fosta primăriță Camilla Verona să fie audiată.

