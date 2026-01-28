Acasă » Știri » O badantă din Italia s-a căsătorit cu bătrânul pe care îl asista. Rudele acestuia vor să o lase fără moștenire

O badantă din Italia s-a căsătorit cu bătrânul pe care îl asista. Rudele acestuia vor să o lase fără moștenire

De: Anca Chihaie 28/01/2026 | 23:09
O badantă din Italia s-a căsătorit cu bătrânul pe care îl asista. Rudele acestuia vor să o lase fără moștenire
O badantă s-a căsătorit în Italia

Un caz delicat, aflat la granița dintre dreptul familiei și dreptul penal, continuă să stârnească controverse în provincia Reggio Emilia, unde autoritățile judiciare au decis reluarea investigațiilor privind o căsătorie civilă încheiată cu puțin timp înainte de decesul unuia dintre soți.

Este vorba despre un bărbat din Correggio, grav bolnav și aflat în fază terminală, care s-a căsătorit cu îngrijitoarea sa, o femeie cu 24 de ani mai tânără. La doar câteva zile după ceremonie, acesta a murit într-un azil din localitatea Guastalla, în aceeași provincie. Evenimentele care au urmat au determinat deschiderea unei anchete penale, în urma unei plângeri depuse de cele două fiice ale bărbatului.

O badantă din Italia s-a căsătorit cu bătrânul pe care îl asista

Potrivit documentelor din dosar, fiicele susțin că nu au fost informate despre existența căsătoriei și că au aflat despre aceasta abia după moartea tatălui lor, în momentul deschiderii succesiunii. În acel context, au descoperit că îngrijitoarea devenise principalul beneficiar, dobândind un apartament aflat în proprietatea bărbatului. Familia a contestat validitatea mariajului, invocând starea de sănătate extrem de precară a acestuia și posibila lipsă a capacității de discernământ în momentul încheierii actului civil.

Relația dintre cei doi ar fi început cu aproximativ cinci ani înainte de deces. În 2019, bărbatul, în vârstă de 65 de ani la acel moment, a suferit un accident vascular cerebral sever, care a impus internarea sa într-un centru rezidențial pentru persoane vârstnice din Guastalla. Ulterior internării, a fost oficiată căsătoria civilă, ceremonia fiind celebrată chiar în cadrul instituției, de către primarul de atunci al localității.

Starea de sănătate a bărbatului s-a deteriorat rapid, iar moartea a survenit la cinci zile după nuntă, ca urmare a complicațiilor asociate accidentului vascular cerebral. În urma sesizării formulate de familie, carabinierii au demarat verificări, iar Parchetul din Reggio Emilia a deschis un dosar penal, în care femeia este cercetată pentru presupusă înșelăciune comisă asupra unei persoane lipsite de discernământ.

Judecătorul a stabilit efectuarea unei expertize medico-legale independente, de tip documentar, bazată exclusiv pe fișele medicale și documentele clinice existente. Specialistul desemnat are la dispoziție un termen de până la șase luni pentru a evalua retrospectiv capacitatea psihică a bărbatului la momentul căsătoriei.

Apărarea îngrijitoarei susține că personalul medical al azilului ar fi constatat capacitatea deplină de discernământ a bărbatului în momentul ceremoniei și că nu ar fi existat semnale de neregularitate. În schimb, actele depuse de acuzare includ opinii medicale care indică o capacitate fluctuantă, limitată la perioade scurte de luciditate.

CITEȘTE ȘI: Spitalul militar „NATO” care trebuia să existe și azi nu există. O promisiune veche, o nevoie actuală

Înapoi în 2006–2007: anul în care exmatriculările au șocat România. De ce situația este și mai gravă azi

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zodiile care renasc pâna la finalul lui 2026. Este anul puterii și al viziunii
Știri
Zodiile care renasc pâna la finalul lui 2026. Este anul puterii și al viziunii
Câte episoade va avea sezonul 1 din CIA? Noul spin-off FBI ajunge pe CBS în februarie
Știri
Câte episoade va avea sezonul 1 din CIA? Noul spin-off FBI ajunge pe CBS în februarie
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un trecut sinistru, ștearsă de pe hărți și unde accesul este interzis
Mediafax
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un...
Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de a minți caritabil). Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea I)
Gandul.ro
Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Trăistariu, revoltat de numirea Andreei Bălan în juriul Eurovision: „Nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura”
Adevarul
Trăistariu, revoltat de numirea Andreei Bălan în juriul Eurovision: „Nu ar trece nici...
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Elena Lasconi demisionează de la șefia USR Câmpulung: „Nu am timp, stau câte 12 ore la primărie”
Mediafax
Elena Lasconi demisionează de la șefia USR Câmpulung: „Nu am timp, stau câte...
Parteneri
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
Digi 24
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală...
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Promotor.ro
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de...
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Oferte Lidl: WiFi extender Xiaomi și gadgeturi utile sub 50 de lei
go4it.ro
Oferte Lidl: WiFi extender Xiaomi și gadgeturi utile sub 50 de lei
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
O nouă amânare pentru GTA 6?
Go4Games
O nouă amânare pentru GTA 6?
Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de a minți caritabil). Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea I)
Gandul.ro
Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de a minți...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 29 ianuarie 2026. Zodia care trebuie să plătească o datorie amânată
Horoscop 29 ianuarie 2026. Zodia care trebuie să plătească o datorie amânată
Zodiile care renasc pâna la finalul lui 2026. Este anul puterii și al viziunii
Zodiile care renasc pâna la finalul lui 2026. Este anul puterii și al viziunii
Verdict decisiv după ani de conflicte între Oana Ioniță și fostul soț. Fiul de 11 ani, scos din ...
Verdict decisiv după ani de conflicte între Oana Ioniță și fostul soț. Fiul de 11 ani, scos din mijlocul războiului!
Câte episoade va avea sezonul 1 din CIA? Noul spin-off FBI ajunge pe CBS în februarie
Câte episoade va avea sezonul 1 din CIA? Noul spin-off FBI ajunge pe CBS în februarie
Gigi Becali s-a îndepărtat rapid fără să scoată un leu! Nevoiașii au înconjurat Rolls-ul, speranța ...
Gigi Becali s-a îndepărtat rapid fără să scoată un leu! Nevoiașii au înconjurat Rolls-ul, speranța era mare
Jojo & „Țeavă” – când Bucureștiul a zis „pe bune?”: iubirea cu paiete, playboy-ul ...
Jojo & „Țeavă” – când Bucureștiul a zis „pe bune?”: iubirea cu paiete, playboy-ul pleșuv și o poveste mai lungă decât DN1 vineri seara
Vezi toate știrile
×