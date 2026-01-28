O badantă din Italia s-a căsătorit cu bătrânul pe care îl asista. Rudele acestuia vor să o lase fără moștenire

Un caz delicat, aflat la granița dintre dreptul familiei și dreptul penal, continuă să stârnească controverse în provincia Reggio Emilia, unde autoritățile judiciare au decis reluarea investigațiilor privind o căsătorie civilă încheiată cu puțin timp înainte de decesul unuia dintre soți.

Este vorba despre un bărbat din Correggio, grav bolnav și aflat în fază terminală, care s-a căsătorit cu îngrijitoarea sa, o femeie cu 24 de ani mai tânără. La doar câteva zile după ceremonie, acesta a murit într-un azil din localitatea Guastalla, în aceeași provincie. Evenimentele care au urmat au determinat deschiderea unei anchete penale, în urma unei plângeri depuse de cele două fiice ale bărbatului.

O badantă din Italia s-a căsătorit cu bătrânul pe care îl asista

Potrivit documentelor din dosar, fiicele susțin că nu au fost informate despre existența căsătoriei și că au aflat despre aceasta abia după moartea tatălui lor, în momentul deschiderii succesiunii. În acel context, au descoperit că îngrijitoarea devenise principalul beneficiar, dobândind un apartament aflat în proprietatea bărbatului. Familia a contestat validitatea mariajului, invocând starea de sănătate extrem de precară a acestuia și posibila lipsă a capacității de discernământ în momentul încheierii actului civil.

Relația dintre cei doi ar fi început cu aproximativ cinci ani înainte de deces. În 2019, bărbatul, în vârstă de 65 de ani la acel moment, a suferit un accident vascular cerebral sever, care a impus internarea sa într-un centru rezidențial pentru persoane vârstnice din Guastalla. Ulterior internării, a fost oficiată căsătoria civilă, ceremonia fiind celebrată chiar în cadrul instituției, de către primarul de atunci al localității.

Starea de sănătate a bărbatului s-a deteriorat rapid, iar moartea a survenit la cinci zile după nuntă, ca urmare a complicațiilor asociate accidentului vascular cerebral. În urma sesizării formulate de familie, carabinierii au demarat verificări, iar Parchetul din Reggio Emilia a deschis un dosar penal, în care femeia este cercetată pentru presupusă înșelăciune comisă asupra unei persoane lipsite de discernământ.

Judecătorul a stabilit efectuarea unei expertize medico-legale independente, de tip documentar, bazată exclusiv pe fișele medicale și documentele clinice existente. Specialistul desemnat are la dispoziție un termen de până la șase luni pentru a evalua retrospectiv capacitatea psihică a bărbatului la momentul căsătoriei.

Apărarea îngrijitoarei susține că personalul medical al azilului ar fi constatat capacitatea deplină de discernământ a bărbatului în momentul ceremoniei și că nu ar fi existat semnale de neregularitate. În schimb, actele depuse de acuzare includ opinii medicale care indică o capacitate fluctuantă, limitată la perioade scurte de luciditate.

