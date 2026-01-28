Acasă » Știri » Trenurile de 200 km/h: promisiunea de acum 20 de ani care nu a mai ajuns nici azi în gară

Trenurile de 200 km/h: promisiunea de acum 20 de ani care nu a mai ajuns nici azi în gară

De: Paul Hangerli 29/01/2026 | 00:30
Trenurile de 200 km/h: promisiunea de acum 20 de ani care nu a mai ajuns nici azi în gară
Promisiunea vitezei, sursa-pexels.com

La mijlocul anilor 2000, România era convinsă că intră pe șinele Europei moderne. Miniștri ai Transporturilor, oficiali CFR și documente guvernamentale anunțau trenuri care urmau să circule cu 160 și chiar 200 km/h. Termenul era clar: cinci-șase ani. Astăzi suntem în 2026, iar promisiunea circulă doar prin arhive.

Ce se promitea, concret, în urmă cu 20 de ani

În jurul anilor 2005–2007, discursul oficial despre calea ferată era surprinzător de optimist. România se pregătea de aderarea la Uniunea Europeană, iar infrastructura era unul dintre marile „argumente” de modernizare. În acest context, Ministerul Transporturilor anunța modernizarea Coridorului IV paneuropean Curtici–Constanța, una dintre cele mai importante axe feroviare din țară.

Promisiunea era formulată clar: trenuri de până la 160 km/h pe întregul coridor, pe segmentul București–Constanța, chiar 200 km/h.

Finalizarea lucrărilor era estimată pentru 2013, iar investiția totală se ridica la 3,5 miliarde de euro, dintre care 2,5 miliarde proveneau din fonduri europene, diferența urmând să fie acoperită de bugetul de stat. Miniștrii de atunci – în special Radu Berceanu, aflat la Transporturi – vorbeau deschis despre „un salt istoric” și despre alinierea României la standardele vest-europene.

La acel moment, trenurile circulau, în realitate, cu viteze cuprinse între 20 și 100 km/h, iar modernizarea presupunea refacerea completă a infrastructurii: traverse noi, terasamente consolidate, poduri și tuneluri reabilitate, dar și achiziția de material rulant capabil să susțină viteze mari.

București–Constanța, tronsonul-vedetă

Dintre toate rutele, București–Constanța era prezentată drept bijuteria proiectului. Aici urma să se vadă adevărata schimbare: trenuri rapide, timpi de parcurs de aproximativ două ore și viteze care, potrivit declarațiilor, urmau să atingă 200 km/h.

În timp, tronsonul a fost într-adevăr modernizat și rămâne, și azi, cea mai bună linie feroviară din România. Trenurile circulă constant cu 140–160 km/h, iar timpul de parcurs este de aproximativ 2 ore – 2 ore și 10 minute. Doar că promisiunea de 200 km/h nu s-a materializat niciodată. Linia a fost proiectată și executată pentru 160 km/h, nu pentru mai mult.

Valea Prahovei, locul unde optimismul a deraiat

Un alt punct-cheie din discursurile de atunci era București–Brașov, prin Valea Prahovei. Se vorbea despre eliminarea restricțiilor, despre trenuri rapide care să concureze cu mașina și despre o legătură fluentă între Capitală și centrul țării.

Realitatea din 2026 arată însă că Valea Prahovei a rămas una dintre cele mai problematice zone feroviare. Traseul montan, curbele strânse și traficul intens fac imposibilă atingerea unor viteze mari. Chiar și după lucrări parțiale, trenurile fac 2 ore și jumătate – aproape 3 ore pe un traseu de doar 166 km, cu o viteză medie de aproximativ 60 km/h. Ideea de 200 km/h aici a fost, retrospectiv, pură fantezie.

Alte rute mari, aceleași întârzieri

Promisiunile nu se opreau la litoral și la Valea Prahovei. Se vorbea despre o rețea coerentă, în care rute precum București–Cluj, Arad–Brașov, Cluj–Oradea sau Timișoara–București urmau să beneficieze de viteze ridicate și timpi mult reduși.

În realitate, în 2026: București–Cluj se face în continuare în 8–9 ore, Cluj–Oradea rămâne la 3–3,5 ore, Iași–București ajunge la 6,5–7 ore.

Viteza medie pe aceste rute este comparabilă cu cea de acum 40–50 de ani.

De ce promisiunea de 200 km/h nu avea cum să se îndeplinească

Privind înapoi, devine clar că promisiunea trenurilor de 200 km/h era mai degrabă politică decât tehnică. România nu a construit linii noi, dedicate vitezelor mari, ci a reabilitat linii vechi. Iar reabilitarea, indiferent cât de bine este făcută, are un plafon: 160 km/h.

Pentru 200 km/h ar fi fost nevoie de trasee noi, exproprieri masive, semnalizare de ultimă generație și decizii strategice ferme. Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat.

Acum 20 de ani, ni se spunea că în cinci ani vom avea trenuri de 200 km/h. Astăzi, știm sigur că nu le avem, nu le-am avut și nu le vom avea prea curând. România a câștigat câteva tronsoane mai bune, dar a pierdut o viziune coerentă.

Trenul de 200 km/h a existat doar în discursuri, comunicate și arhive. Pe șinele reale, el nu a plecat niciodată din gară.

CITEȘTE ȘI: Fotbal pe întuneric: noaptea în care Giuleștiul a rămas în beznă și Rapid–PSG a ajuns de pomină

Laserul de la Măgurele, „Lumina extremă”: proiectul care a schimbat destinul științei românești

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zodiile care renasc pâna la finalul lui 2026. Este anul puterii și al viziunii
Știri
Zodiile care renasc pâna la finalul lui 2026. Este anul puterii și al viziunii
Câte episoade va avea sezonul 1 din CIA? Noul spin-off FBI ajunge pe CBS în februarie
Știri
Câte episoade va avea sezonul 1 din CIA? Noul spin-off FBI ajunge pe CBS în februarie
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un trecut sinistru, ștearsă de pe hărți și unde accesul este interzis
Mediafax
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un...
Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de a minți caritabil). Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea I)
Gandul.ro
Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Trăistariu, revoltat de numirea Andreei Bălan în juriul Eurovision: „Nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura”
Adevarul
Trăistariu, revoltat de numirea Andreei Bălan în juriul Eurovision: „Nu ar trece nici...
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Elena Lasconi demisionează de la șefia USR Câmpulung: „Nu am timp, stau câte 12 ore la primărie”
Mediafax
Elena Lasconi demisionează de la șefia USR Câmpulung: „Nu am timp, stau câte...
Parteneri
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
Digi 24
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală...
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de top
Promotor.ro
Doar 4 SUV-uri mici sunt sigure la impact spate. Eșec pentru o marcă japoneză de...
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Oferte Lidl: WiFi extender Xiaomi și gadgeturi utile sub 50 de lei
go4it.ro
Oferte Lidl: WiFi extender Xiaomi și gadgeturi utile sub 50 de lei
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
O nouă amânare pentru GTA 6?
Go4Games
O nouă amânare pentru GTA 6?
Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de a minți caritabil). Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea I)
Gandul.ro
Despre contravenția de a îi lua pe toți de proști (și ticăloșia de a minți...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
David și Victoria Beckham, prima apariție publică după scandalul cu Brooklyn. Creatoarea de modă ...
David și Victoria Beckham, prima apariție publică după scandalul cu Brooklyn. Creatoarea de modă a fost decorată în Franța
Horoscop 29 ianuarie 2026. Zodia care trebuie să plătească o datorie amânată
Horoscop 29 ianuarie 2026. Zodia care trebuie să plătească o datorie amânată
Zodiile care renasc pâna la finalul lui 2026. Este anul puterii și al viziunii
Zodiile care renasc pâna la finalul lui 2026. Este anul puterii și al viziunii
Verdict decisiv după ani de conflicte între Oana Ioniță și fostul soț. Fiul de 11 ani, scos din ...
Verdict decisiv după ani de conflicte între Oana Ioniță și fostul soț. Fiul de 11 ani, scos din mijlocul războiului!
Câte episoade va avea sezonul 1 din CIA? Noul spin-off FBI ajunge pe CBS în februarie
Câte episoade va avea sezonul 1 din CIA? Noul spin-off FBI ajunge pe CBS în februarie
Gigi Becali s-a îndepărtat rapid fără să scoată un leu! Nevoiașii au înconjurat Rolls-ul, speranța ...
Gigi Becali s-a îndepărtat rapid fără să scoată un leu! Nevoiașii au înconjurat Rolls-ul, speranța era mare
Vezi toate știrile
×